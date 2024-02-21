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Как изменилась Балтика в зимнее трансферное окно 2024 — кто ушёл, кто пришёл, траты клуба, подробности

Аутсайдер РПЛ — в топе по тратам в зимнее окно. Теперь всё точно зависит от Игнашевича
Дмитрий Зимин
Сергей Игнашевич
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«Балтика» поменяла половину состава и потратила рекордные деньги.

Помните, что было полгода назад? Возвращение «Балтики» в РПЛ казалось уж очень притягательным. При не самом великом бюджете команда умудрилась раньше «Рубина» повыситься в классе, при этом выдавала стильные матчи и развивала футболистов. Руководители говорили то, что просто мечтает услышать каждый болельщик: про шансы своим, про взвешенную трансферную политику, где ориентир – «Оренбург», и задачу не просто выживать в высшей лиге, но и динамично пробиваться наверх.

Идеальный план, не так ли? Но прошло полгода. А руководителей, с которыми «Балтика» оказалась в элите, уже нет. Сначала ушёл спортивный директор Исмаил Ибрагимов, потом генеральный – Кирилл Волженкин. Постепенно клуб расстаётся и с управленческой командой предыдущего босса. Логично, что зимой поменялось и много футболистов. Только Сергей Игнашевич по-прежнему на посту главного тренера.

Важен и вот какой момент – «Балтика» за последние месяцы потратила € 2,8 млн (по данным Transfermarkt). Это рекорд для клуба. Больше зимой за новичков отдали только «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и «Ростов». Но значит ли это, что вливания себя окупят?

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На нескольких игроках «Балтика» заработала. Правда, ощущение, что и в футбольном отношении немало потеряла. Нападающий Тамерлан Мусаев был важным игроком калининградцев в первой части сезона. В РПЛ он провёл все 18 матчей: да, статистика была невыдающейся (всего два гола), но и остальные забивали не сильно больше. Теперь он поехал в ЦСКА – для игрока, конечно, плюс. В такие команды редко зовут дважды. Однако для атакующего потенциала «Балтики» это потеря. Как и Гильермо Сото. Это вообще удивительная история – парень летом 2023-го впервые выбрался за пределы Южной Америки, рассказывал, как ему нравится работать с Игнашевичем и жизнь в России. Стал основным на фланге, действительно здорово смотрелся, но зимой – финиш. Вероятно, уйти – именно его желание. По этому переходу «Балтика» хотя бы вышла в условный ноль. Чилийца продали за те же деньги, что и купили.

Гильермо Сото в «Балтике»

Гильермо Сото в «Балтике»

Фото: РИА Новости

Жоау Ламейре тоже быстро наскучило в России, но, в отличие от Сото, португалец почти не играл. И явно не чувствовал себя комфортно. Видимо, в Румынии ему будет легче – именно там он проведёт оставшуюся часть сезона.

По Яну Казаеву, Александру Пуцко и Аслану Дудиеву всё более-менее понятно. Возрастные игроки, которые уже с трудом подходили под требования Игнашевича. Хотя раньше клуб будто бы более тонко относился к подобным вещам: то есть старался, чтобы ветераны всё равно были рядом – хотя бы для атмосферы. Теперь эти порядки в прошлом.

Ещё ушёл Артур Галоян. Здесь всё логично: амбициозный парень играл много, но пока не очень комфортно чувствует себя на уровне РПЛ. Нужно время и ещё больше доверия. А команда, которая занимает 15-е место в таблице, вряд ли готова выдавать такую привилегию всем.

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«Балтика» пригласила игроков во все линии. Новое руководство словно кричит: до нас работали плохо, теперь мы покажем, как работать хорошо. Но и справедливо будет указать, что финансовые возможности у новых руководителей шире.

Из Венесуэлы за € 650 тыс. прибыли два центральных защитника – Кевин Андраде и Диего Луна. Вероятно, именно на них Игнашевич и будет рассчитывать весной. Оба уже дебютировали за команду в товарищеских матчах, но пока не оставили однозначного впечатления.

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Самым дорогим приобретением стал переход из «Оренбурга» Кирилла Капленко. За него заплатили около € 1,6 млн. Тренер объяснил трансфер игрока, который не всегда играл у Давида Деограсии, просто: «На мой взгляд, Кирилл входит в пятерку лучших опорников у нас в чемпионате». Спорить можно сколько угодно, но «Оренбург» этой сделкой точно доволен.

«Рубин» отдал Калининграду двух нападающих, которые были очень хороши в Первой лиге, но в РПЛ к ним были вопросы. Виталий Лисакович лечился бóльшую часть осени в Казани — и продолжил на зимних сборах, а теперь должен удивлять в новом клубе. Плюс Джоэль Фамейе – форвард, который точно не особо устраивал Рашида Рахимова. Сейчас же от него ждут кучу голов весной в новом клубе.

Джоэль Фамейе в «Балтике»

Джоэль Фамейе в «Балтике»

Фото: vk.com/fcbaltika

Ещё «Балтика» забрала свободного агента голкипера Ивана Коновалова, потому что до конца непонятен статус Евгения Латышонка как первого номера после травмы. Но самый необычный трансфер – Юрий Ковалёв, которого забрали из «Оренбурга» будто бы в довесок к Капленко. 31 год, статус игрока ротации в предыдущем клубе и травма, с которой он боролся уже по ходу сборов.

С одной стороны, «Балтика», конечно, сейчас опирается на опыт. Многие новички так или иначе сталкивались с борьбой в нижней части таблицы. А некоторые даже знают, как вылетать из РПЛ. С другой – по этим трансферам вопросов точно не меньше, чем по тем, что были летом.

Однако Игнашевич пока удовлетворен. И позитивно отзывается о работе клуба в зимнее окно. Но если «Балтика» в итоге вылетит, то ответят за это все.

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