Галицкий и болельщики живут в разных вселенных. Может, мы сами в этом виноваты?

Прежде чем подвергать сомнению решения Галицкого, нужно оговориться. Он – большой и даже великий человек для нашего футбола. Создав клуб, стадион, парк, он вписал себя в историю, а мы с вами не сделали плюс-минус ничего для футбола по сравнению с его вкладом в развитие игры и города. Только всё это не означает, что Галицкий принимает оптимальные решения.

Судя по комментариям, большинство людей шокированы увольнением Ивича. Это можно проследить и по словам футбольных людей. И по опросу на нашем сайте (на момент написания этой статьи 90% респондентов назвали отставку глупой). Ещё более показательны комментарии в официальном телеграм-канале «Краснодара». Под постом об увольнении высказались более трёх тысяч человек, и доминирующая мысль сводилась к непониманию происходящего.

Мы в чатах редакции постоянно обсуждаем новости и, честно говоря, тоже… удивлены. Давайте назовём это так, чтобы избегать запрещённых для СМИ выражений. Удивлены, хотя ещё пять месяцев назад слышали о недовольстве Галицкого. Да-да, в то самое время, когда команда сенсационно шла на первом месте. Именно поэтому решение Галицкого не стоит называть импульсивным. По крайней мере, в классическом понимании этого слова. Нельзя сказать, что всё было хорошо, а потом владелец команды резко психанул. Он давно был недоволен стилем команды и хочет видеть более атакующий футбол.

И тут самое интересное: насколько этот момент проговаривался с Ивичем, когда его брали на работу? Как мы знаем из интервью с тренером, у него был разговор с Галицким об атакующем стиле «Краснодара». Там же Ивич уточнил, что хоть ему этот стиль и нравится, но необходимо исходить из исполнителей. Тренер дал понять (видимо, не только в интервью, но и на собеседовании), что отходить от философии клуба не хочет, но «футбол – это всегда выбор лучшего сочетания ради результата». Ивич был верен своим словам и играл, как правило, прагматично.

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И в этом плане удивителен сам тайминг увольнения. Галицкий говорил, что ни одного тренера не убирал из-за результата. А сейчас похоже, что именно потеря первого места и вылет из Кубка России стали поводом для отставки. Если владелец команды увольнял тренера из-за стиля команды, то выбрал странный момент. Стоило это сделать в декабре. А сейчас «Краснодар» значительно превзошёл «Химки» по многим атакующим метрикам (владение: 72% на 28%, удары: 15:9, удачные обводки: 31:7). Ну а в РПЛ команда отстаёт от лидера всего на одно очко – при очном домашнем матче впереди.

Здесь мы подходим к главному вопросу. Это клуб Галицкого и он может делать с ним всё, что хочет? Юридически – да, безусловно. А вот с моральной точки зрения – не так очевидно. Клуб стал важным явлением для города и страны. На него ходят в среднем по 22 тысячи зрителей (и это в эпоху Fan ID). Тысячи человек в комментариях под официальным постом разочарованы увольнением тренера. Мнение этих людей что-то значит для владельца? Если нет, то этот клуб – не больше чем красивая игрушка в руках богатого человека.

Сергей Галицкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тут нужно учитывать, что Галицкий не купил клуб с историей, а создал свою команду с нуля. Так что вопрос открыт: где заканчивается ответственность такого владельца? Есть ли вообще ответственность Галицкого перед болельщиками «Краснодара»? Или Галицкий = «Краснодар»? В последнюю конструкцию совсем не хочется верить, потому что будущее такого клуба сомнительно. Что будет с командой, когда Галицкий уйдёт? Очевидно, у команды будет новый владелец. Он уже будет править без оглядки на фанатов? Искренности в таком проекте не видно. Может быть, ещё и тренера стоит подбирать не по результатам, а по покорности руководству?

Галицкий – закрытый человек. Опять же, имеет на это полное право. Но как это сказывается на нём? Слышит ли он другие мнения или сразу их от себя отбрасывает? Он даёт одно интервью в три года, хотя о футболе любит говорить едва ли не больше всего на свете. Ему точно есть что сказать, у него своё видение, но он им почти не делится публично. Возможно, он не хочет отвечать на неприятные вопросы, но это тоже часть той ответственности перед фанатами. Если главный человек в клубе противоречит сам себе, то болельщики имеют право знать, почему так происходит и что вообще имеется в виду. Почему раньше Тухели были не нужны, но спустя время берут Фарке?

Болельщики «Краснодара» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И последний нюанс. Есть ли наша вина в увольнении Ивича? Понимаю, что сам вопрос звучит странно, но всё же. Могли ли мы написать больше статей, где объясняли позицию Ивича? Могли ли топовые российские комментаторы не только транслировать позицию Галицкого, но и чаще объяснять ему точку зрения болельщиков? Могли ли сами фанаты более явно поддерживать Ивича в плане скандирований и баннеров? Наверное, да. Но мы уже не узнаем, могло ли это повлиять.

Сейчас очевидно: реальность большинства людей не совпадает с тем, что в голове у Галицкого. Поэтому и кажется, что он оторван от остального футбольного мира. Безусловно, у него сохраняется личное общение со многими в мире футбола (может быть, даже с какой-то группой болельщиков), но он настолько эмоционально заряжен, что предложить ему альтернативный взгляд, кажется, достаточно сложно. Тем более в такой публичной изоляции, в которую он себя поставил. Да и в целом тяжело представить, чтобы человек в 56 лет изменился и стал более открытым. А раз так, то ничего не изменится и в дальнейшем. Разве что иностранные тренеры будут менее охотно идти в непредсказуемый «Краснодар». Да и сам Галицкий, вероятно, снова захочет сконцентрироваться на более послушных сотрудниках, а не на тех, кто ставит результат превыше всего.