Как вы относитесь к увольнению Владимира Ивича из «Краснодара»?

Сегодня, 13 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Сербский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

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После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.