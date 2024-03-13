Почему «Краснодар» уволил Ивича. Наши инсайды

Главная новость недели, да чего уж, всего месяца в российском футболе – увольнение Владимира Ивича из «Краснодара». Вчера «быки» уступили в гостях «Химкам» (0:2) в матче Кубка – и уже на следующий день руководство клуба отправило серба в отставку. Хотя «Краснодар» до сих пор находится в чемпионской гонке в РПЛ, и шансы на титул высокие – до первого места всего одно очко и матч с «Зенитом» дома. Что же произошло в клубе? Рассказываем, что нам удалось узнать.

Давление на серба началось ещё после 6-го тура: тогда «Краснодар» потерял очки с «Факелом» (0:0) в Воронеже. К тому моменты «быки» одержали четыре победы в РПЛ и всего раз сыграли вничью. Но владельцу клуба Сергею Галицкому не нравился футбол, который ставил Ивич. Ни для кого не секрет, что босс «Краснодара» – фанат романтической атакующей игры. А футбол, который ставил команде Ивич, под эти критерии Сергея Николаевича не подходил. Однако команда лидировала в РПЛ, поэтому Галицкий мирился с футболом серба. Шансы на золото перевешивали разочарование от стиля – был результат, было первое место. При этом до игроков, тренерского штаба и самого Ивича, конечно, доходило недовольство босса – не напрямую, но через тех же журналистов. Да и у Ивича про стиль игры спрашивали часто, например, после матча с «Зенитом».

Владимир Ивич экс-тренер «Краснодара» «Может ли Галицкий быть удовлетворён нашей игрой в концовке? Это надо спросить у него».

«Краснодар» ушёл на зимнюю паузу РПЛ на первом месте. Тогда Ивич просил о покупке топ-вингера. И клуб вроде как был готов потратить солидную сумму на трансфер – например, «быки» вели переговоры с Альваро Джало («Брага»), Пабло Солари («Ривер Плейт»), Джоном Ариасом («Флуминенсе») и Османом Букари («Црвена Звезда»). Но все хорошие варианты сорвались. На решающей стадии переговоров постоянно что-то шло не так.

«Краснодар», наверное, мог быть настойчивее – и уж по одному из вариантов договориться. Дожать. Ведь в борьбе за чемпионство Ивич просил топового игрока именно на эту позицию. Но в итоге «Краснодар» на финише трансферного окна взял вингера «Ботафого» Виктора Са (за € 1,5 млн). Покупку которого, по сообщениям журналиста Ивана Карпова, не согласовали с Ивичем. Также «Краснодар» приобрёл опорного полузащитника Кевина Кастаньо из мексиканского «Крус Асуля» за € 7,3 млн. Ивич при этом не настаивал на покупке опорника, несмотря на то что колумбиец – качественный футболист. Интересно, что Кастаньо прошёл все сборы с «Краснодаром», но оставался на скамейке в обеих встречах РПЛ после рестарта сезона. А ненужный Ивичу Са выходил в старте.

Виктор Са Фото: ФК «Краснодар»

После двух осечек в чемпионате Галицкий, по словам наших источников, «решил, что чемпионство от «Краснодара» уже ушло». Ну а дальше встал закономерный вопрос: если владельцу не нравится игра команды, а теперь она перестала приносить результат – зачем сохранять Ивича? При этом, по нашей информации, футболисты «Краснодара» находятся в недоумении от такого решения клуба – им было комфортно работать с сербским тренером, а от своей игры они получали удовлетворение. Команда отставку поняла, но вряд ли приняла её. Хотя сделать это придётся.