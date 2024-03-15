Кто главный фаворит Лиги чемпионов?

В Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Нас ждут отличные противостояния! И перед тем, как они состоятся, предлагаем выбрать, кто для вас главный фаворит турнира.
В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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«Реал»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Манчестер Сити»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Арсенал» – «Бавария»
Место в чемпионате Испании: 1-е
Стоимость состава: € 1,04 млрд
«Манчестер Сити»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Реал»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Арсенал» – «Бавария»
Место в чемпионате Англии: 3-е
Стоимость состава: € 1,27 млрд
«Бавария»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Арсенал»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити»
Место в чемпионате Германии: 2-е
Стоимость состава: € 976,45 млн
«Арсенал»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Бавария»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити»
Место в чемпионате Англии: 1-е
Стоимость состава: € 1,12 млрд
«Барселона»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «ПСЖ»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Атлетико» – «Боруссия» Д
Место в чемпионате Испании: 3-е
Стоимость состава: € 853,5 млн
«Атлетико»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Боруссия» Д
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «ПСЖ» – «Барселона»
Место в чемпионате Испании: 4-е
Стоимость состава: € 454,4 млн
«ПСЖ»
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Барселона»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Атлетико» – «Боруссия» Д
Место в чемпионате Франции: 1-е
Стоимость состава: € 1,03 млрд
«Боруссия» Д
Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Атлетико»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «ПСЖ» – «Барселона»
Место в чемпионате Германии: 4-е
Стоимость состава: € 464,9 млн