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Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов: все пары, фавориты — Барселона, Реал, ПСЖ, Арсенал, Атлетико, кто с кем сыграет

Кто главный фаворит Лиги чемпионов?
Полина Куимова
Рейтинг: кто главный фаворит Лиги чемпионов?
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Все пары 1/4 финала уже известны. Выбираем!

В Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Нас ждут отличные противостояния! И перед тем, как они состоятся, предлагаем выбрать, кто для вас главный фаворит турнира.

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто главный фаворит Лиги чемпионов?
Фото: David Ramos/Getty Images
1 место

«Реал»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Манчестер Сити»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Арсенал» – «Бавария»
Место в чемпионате Испании: 1-е
Стоимость состава: € 1,04 млрд

Фото: Shaun Botterill/Getty Images
2 место

«Манчестер Сити»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Реал»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Арсенал» – «Бавария»
Место в чемпионате Англии: 3-е
Стоимость состава: € 1,27 млрд

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
3 место

«Бавария»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Арсенал»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити»
Место в чемпионате Германии: 2-е
Стоимость состава: € 976,45 млн

Фото: Clive Rose/Getty Images
4 место

«Арсенал»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Бавария»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити»
Место в чемпионате Англии: 1-е
Стоимость состава: € 1,12 млрд

Фото: Eric Alonso/Getty Images
5 место

«Барселона»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «ПСЖ»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Атлетико» – «Боруссия» Д
Место в чемпионате Испании: 3-е
Стоимость состава: € 853,5 млн

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
6 место

«Атлетико»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Боруссия» Д
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «ПСЖ» – «Барселона»
Место в чемпионате Испании: 4-е
Стоимость состава: € 454,4 млн

Фото: Alex Pantling/Getty Images
7 место

«ПСЖ»

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Барселона»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «Атлетико» – «Боруссия» Д
Место в чемпионате Франции: 1-е
Стоимость состава: € 1,03 млрд

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
8 место

«Боруссия» Д

Соперник по 1/4 финала ЛЧ: «Атлетико»
Возможный соперник по 1/2 финала ЛЧ: победитель пары «ПСЖ» – «Барселона»
Место в чемпионате Германии: 4-е
Стоимость состава: € 464,9 млн

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