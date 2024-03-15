Кто главный фаворит Лиги чемпионов?

Все пары 1/4 финала уже известны. Выбираем!

В Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Нас ждут отличные противостояния! И перед тем, как они состоятся, предлагаем выбрать, кто для вас главный фаворит турнира.

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.