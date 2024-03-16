Винисиус размазал соперника «Реала». Но глупо подставил клуб перед важным матчем

«Реал» спокойно забрал три очка у «Осасуны», забив ей на выезде четыре гола. Одним из героев матча стал Винисиус. Но вместе с тем он из-за неспортивного поведения теперь пропустит важную игру с «Атлетиком».

Мадридцы уже второй матч обходятся без Беллингема: Джуд забил решающий гол «Валенсии», но перед этим арбитр дал финальный свисток, а логичное возмущение привело к красной. Новоиспечённый футболист сборной Марокко Браим не раз подменял англичанина и вновь сделал это. Если что, с «Сельтой» ранее легко справились и без звёздного британца (4:0).

Другое изменение — Начо на скамейке и Тчуамени в центре обороны. Совсем скоро после длительной травмы вернётся Милитао — он уже неделю как тренируется. Так что бардака с защитниками в «Реале» станет меньше. А ещё Хоселу подхватил гастроэнтерит и не попал в заявку.

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Винисиус не стал надолго откладывать казнь «Осасуны» и единолично на четвёртой минуте организовал гол — уже 11-й в Ла Лиге. Катена завозился с мячом возле своей штрафной и нарвался на перехват Вини. Бразилец спокойно выбежал один на один и катнул в левый угол.

Винисиус и Браим после гола Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Правда, несколько минут спустя Винисиус такой же выход после ювелирной разрезающей передачи Рюдигера (если что, это не опечатка) не использовал: пытался между ног Эррере катнуть, а тот закрыл «домик» на кованые ворота, засейвил и не дал противнику выйти вперёд. Стоп, что? Выйти вперёд? Да! Между попытками Вини памплонцы забили! Кто это сделал? Будимир, разумеется.

Эррандо после подачи с углового прострелил с левой штанги на правую, где никем не прикрытый хорват не подвёл. Вероятно, это был один из легчайших голов в его карьере. Вместе с тем в нынешнем сезоне «Реал» со стандартов ранее не пропускал!

Дальше команды обменивались уколами: то Эррера не даст Родриго забить, то Лунин удар Арсо потащит после неточного аута от Карвахаля. Затем Дани исправился и отличился. Вальверде на левом краю штрафной показал красоту и пожонглировал мячом, забросив его в центр, где правый защитник «Реала» опередил Мохику и точно пробил внешней стороной стопы.

Шла 18-я минута. Во многих матчах столько событий не случается и за 90 минут. Дальше тем не менее страсти поутихли. Во второй половине тайма можно отметить разве что три момента:

Винисиуса, чей выстрел с подъёма в дальний угол оказался неточным. И ведь Эррера даже не среагировал;

шикарный сейв Лунина после мощного удара из-за штрафной от Арнаиса, который сместился с левого фланга в центр;

не менее яркое спасение Эрреры, когда прострел Вальверде едва не обернулся автоголом Мохики в правую девятку.

Плюс, что очень важно, глупую карточку Вини: нарушил он правила на чужой половине поля, слушал объяснения арбитра и в ответ рассмеялся, размахивая руками. Зачем? Ответить трудно. В игре с «Атлетиком» бразилец мадридцам теперь не поможет.

Винисиус подпортил победу необязательной дисквалификацией Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Ну а второй тайм и вовсе долго казался не футболом, а больше борьбой: за 15 минут команды много фолили и суммарно набили только 0,01 xG. Пока «Реал» не вспомнил, кто здесь фаворит, и дважды за три минуты не забил вновь.

Сперва Лунин вынес мяч, Вальверде выиграл верховую борьбу и закинул вперёд на Браима. Выход один на один, удар, гол. А затем Рюдигер снова проявил себя плеймейкером и технично забросил налево. Вальверде скинул на Винисиуса, который на высокой скорости ворвался в штрафную и мягко катнул мимо Эрреры. Эррандо пытался спасти положение хозяев и бросился в подкат, чтобы выбить мяч из пустых ворот, но ничем не помог.

«Осасуна» во втором тайме до 90+1-й минуты вообще ничего не создала: немного скрасил поражение мощный выстрел Муньоса в «домик» Лунину. «Реал» же мог забивать ещё и ещё: к хет-трику был близок Винисиус, Эррера нейтрализовал прорыв Родриго и дальний выстрел Модрича, Гюлер увидел выбежавшего вперёд Эрреру и почти забил гол-шедевр с центра поля, однако попал в перекладину.

Идеальный матч для мадридцев, особенно для гениальнейшего Вальверде. Если бы не дисквалификация Вини. Да, к «Атлетику» вернётся Беллингем, тем не менее с бразильцем на поле против неуступчивых басков было бы куда проще.