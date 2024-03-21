Первая у него уже сегодня. Против своего экс-партнёра по казанской команде – Реброва.

Милошевич забил «золотой» гол «Рубина» и любит Россию. А сейчас он в двух играх от Евро

Босния и Герцеговина против Украины – один из главных матчей в полуфиналах стыков Евро-2024. Победитель продолжит борьбу за путёвку на чемпионат Европы, а проигравший — вылетит. Хозяевами руководит известный в прошлом сербский нападающий Саво Милошевич. Под занавес карьеры он провёл «золотой» сезон в «Рубине», а после отстранения России от международных соревнований публично поддержал нашу страну. Рассказываем, каким получается тренерский путь у 50-летнего специалиста.

Милошевич был очень крутым игроком. Достаточно одного факта: на Евро-2000 нападающий тогда ещё сборной Югославии стал лучшим бомбардиром турнира, разделив первое место с Патриком Клюйвертом – оба наколотили по пять мячей. Самое поразительное, что забивал он во всех четырёх матчах югославов на чемпионате Европы – дубль со Словенией, по голу Норвегии, Испании и Нидерландам.

По ходу своей карьеры Милошевич поиграл в Англии за «Астон Виллу», в Испании – за «Сарагосу», «Эспаньол», «Сельту» и «Осасуну», в Италии – за «Парму». Осенью 2007-го на тот момент 34-летний нападающий остался без клуба и казалось, что он уйдёт из футбола. Но после паузы в полгода Саво неожиданно оказался в России, подписав контракт с «Рубином». В Казани серб красиво исполнил лебединую песню – его опыт пригодился Курбану Бердыеву. Милошевич сыграл 16 матчей в РПЛ, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Именно его гол в ноябре 2008-го в ворота «Сатурна» стал «золотым» и подарил «Рубину» первое в истории казанского клуба чемпионство.

После такого яркого финиша Милошевич мог спокойно заканчивать. Для самого Саво чемпионство с «Рубином» стало единственным в карьере за границей. Ещё дважды он выигрывал югославский чемпионат, будучи молодым игроком «Партизана» в начале 1990-х.

Саво Милошевич в «Рубине» (справа) Фото: РИА Новости

После ухода с поля Милошевич как будто не планировал становиться тренером. По крайней мере, тренировать он начал только через 10 лет! До лета 2011 года о бывшей звезде сербского футбола фактически ничего не было слышно. Саво хотел стать президентом «Партизана», но не срослось. А в июне 2011-го появилась шокирующая новость: дед Милошевича убил выстрелом из ружья своего сына Стевана, отца Саво.

В сентябре того же года Милошевич получил должность советника тренера сборной Черногории Бранко Брновича. Находился в этой роли до лета 2012-го, а потом стал спортивным директором в сборной Сербии. С ноября 2014-го по март 2019-го исполнял функции вице-президента сербской федерации футбола.

В общем, ничего интересного для болельщиков в послеигровой карьере Милошевича не происходило. Но в марте 2019-го Саво расторг контракт с федерацией, чтобы всё-таки вернуться в родной «Партизан». Не президентом – главным тренером! Очевидно, что человеку с такими статусом и связями в сербском футболе получить эту должность оказалось не слишком трудно. Было бы желание тренировать да нужный документ.

Милошевич принимал команду, которая переживала не лучший период и боролась за третье место в чемпионате Сербии. Первый блин, как и положено, вышел комом – его «Партизан» проиграл на выезде середняку «Напредаку» (0:1). Интересно, что в дебютном матче тренера Саво на правом фланге полузащиты играл Зоран Тошич, а на скамейке запасных сидел Саша Зделар. Ещё через три дня пришла первая победа над «Чукаричками» (3:2). Она была волевой, так как при счёте 1:2 команду Милошевича вытащил дублем Тошич.

Через месяц Саво проиграл своё первое дерби как тренер: «Партизан» уступил «Црвене Звезде» на выезде – 1:2. После этого начался подъём – команда Милошевича выдала 12-матчевую беспроигрышную серию. Более того, по ходу этой серии был завоёван первый трофей. В финале Кубка Сербии «Партизан» взял реванш у «Црвены Звезды», победив 1:0.

«Партизан» финишировал третьим и получил путёвку в квалификацию Лиги Европы. Новый сезон команда Милошевича начала удачно – прошла три отборочных раунда ЛЕ и попала в групповой этап. Там «Партизан» достойно выступил в квартете с «Манчестер Юнайтед», голландским АЗ из Алкмара и казахстанской «Астаной»: две победы, две ничьих и два поражения. Для выхода из группы в плей-офф не хватило всего лишь очка.

В Кубке Сербии команда Милошевича снова дошла до финала, выбив в полуфинале «Црвену Звезду» (1:0), но в битве за трофей проиграла по пенальти «Войводине». В чемпионате «Партизан», где под руководством Саво зажигал в атаке нынешний форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик, финишировал вторым. Однако уже после шести туров сезона-2020/2021 Милошевич ушёл в отставку. Хотя старт не был катастрофическим: четыре победы при двух поражениях.

Потом Милошевич отдыхал девять месяцев – до лета 2021 года. В июле возглавил словенскую «Олимпию», но в клубе из Любляны задержался только на четыре месяца. При Саво команда вылетела из квалификации Лиги конференций, уступив португальской «Санта-Кларе», а в чемпионате шла третьей, как и сезоном ранее. Но в «Олимпии» сменился владелец, поэтому Милошевич покинул свой пост.

Затем у Саво была почти двухлетняя пауза. И только в сентябре 2023-го он вернулся к тренерской работе, приняв сборную Боснии и Герцеговины по ходу отборочного цикла Евро-2024. Серб имел время подготовить команду к стыкам через оставшиеся матчи основной квалификации. С Милошевичем боснийцы начали с победы над Лихтештейном (2:0), а после этого потерпели три подряд поражения – от Португалии (0:5), Люксембурга (1:4) и Словакии (1:2).

Говоря о стиле игры сборной Боснии и Герцеговины под его руководством, Милошевич признавался, что он не сторонник долгих розыгрышей мяча. Идея Саво – быстрый переход центра поля к штрафной соперника. Так он собирается играть и с Украиной, а у чужих ворот главная надежда, конечно же, на нестареющего Эдина Джеко – 38-летний бомбардир забил больше 20 мячей в этом сезоне за «Фенербахче».

Ещё перед тем, как возглавить сборную Боснии и Герцеговины, Милошевич обратил на себя внимание несколькими комментариями в поддержку отстранённых от международных соревнований российских спортсменов. В частности, Саво сказал в интервью для Sport24:

«Мне жаль всех спортсменов и болельщиков России. В этой стране спортом живут всю жизнь! А в какой-то момент их просто вычеркнули, как будто их и вовсе никогда не было. Это грустно. Сербский народ переживает эту боль вместе с россиянами. Надеюсь, все причастные к этому безумию начнут понимать то чувство несправедливости, которое испытывают российские спортсмены. Пока это понимаем только мы, сербы, а жаль. Я выражаю всю свою поддержку российской футбольной сборной и другим спортсменам из России, болельщикам».

Интересно, что в «Рубине» Милошевич играл вместе с нынешним главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. В «золотом» матче с «Сатурном» оба были на поле. Теперь они – соперники.