Играют уже завтра! Рассказываем, кто с кем встретится и кого считают фаворитом.

Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро

До старта финальной стадии чемпионата Европы осталось примерно три месяца. Но пока известен только 21 участник из 24. Ещё три сборные получат путёвки в Германию по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте. В мини-турнире примут участие 12 команд, которые разбиты на три квартета. Победитель каждого из них получит место на Евро-2024. 21 марта нас ждут шесть полуфиналов, 26-го — три финала.

Как будут проходить стыковые матчи?

Один матч на выбывание. В случае ничьей в основное время соперников ждёт два дополнительных тайма по 15 минут, а потом — серия пенальти (если потребуется).

Как определили участников матчей?

За основу взяли выступление команд в Лиге наций в сезоне-2022/2023. Номинально это были победители групп в Лигах А, B и С. Если какая-то из этих сборных попадала на Евро через отбор, то её место занимала следующая по рейтингу команда из этой лиги. Если от одной лиги в стыки пробивалось менее четырёх сборных, то вакантное место получала лучшая команда из Лиги D. Именно по этой причине в мини-турнире оказалась сборная Эстонии. Остальные места распределились по рейтингу.

В каждом из трёх путей команда с самым высоким рейтингом принимает сборную с самым низким рейтингом. Команды со вторым рейтингом играют со сборными с третьим рейтингом. Хозяев финалов определили по итогам жеребьёвки, которая прошла в ноябре 2023 года.

Путь А

Самый высокий рейтинг в этом квартете получила сборная Польши. По этой причине в полуфинале она встретится с Эстонией, у которой самый низкий рейтинг. Другую полуфинальную пару составили Уэльс и Финляндия — этот матч пройдёт в Кардиффе. Финальная встреча состоится на стадионе победителя второй пары, то есть в Кардиффе или в Хельсинки.

Фаворитом этой четвёрки у букмекеров является сборная Польши. Поставить на её выход в финальную стадию Евро-2024 можно с коэффициентом 2.10. В ходе отборочного цикла поляки уволили Фернанду Сантуша с поста главного тренера. Позднее на эту должность назначили Михала Пробежа. Сборная Польши не отобралась напрямую, потому что заняла только третье место в группе. Она набрала 11 очков, а команды Албании и Чехии — по 15.

Сборная Уэльса Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Если вы поставите на победу сборной Уэльса в мини-турнире и она сделает это, то ваш выигрыш умножат на 2.50. Валлийцы также завершили отборочный цикл на третьей строчке в группе. Они набрали 12 очков, пропустив вперёд Турцию (17) и Хорватию (16). Валлийцы выступали и на Евро-2016, и на Евро-2020. В обоих случаях они выходили в плей-офф, а на турнире во Франции и вовсе добрались до полуфинала.

Коэффициент на выход Финляндии на Евро составляет 6.00, а шансы Эстонии букмекеры оценивают коэффициентом 45.00. Если эстонцы пробьются на чемпионат Европы, это будет настоящее чудо, в которое пока совсем не верится. Финны принимали участие в Евро в 2021 году, но на этот раз получить путёвку будет очень сложно. Победитель Пути А сыграет на Евро в одной группе с Нидерландами, Австрией и Францией.

Путь В

Израиль — сборная с самым высоким рейтингом в этом квартете. В полуфинале она встретится с Исландией — эта игра запланирована в Будапеште. Другую пару составили команды Боснии и Герцеговины и Украины. Победитель второго полуфинала примет финал. Если это будет Украина, то матч пройдёт на территории Польши.

Самые высокие шансы на поездку в Германию у сборной Украины — если верить букмекерам. Коэффициент на победу команды в мини-турнире составляет 2.10. Украинцы попали в достаточно сложную отборочную группу, где заняли третье место. И если от англичан они отстали на шесть очков, то Италии уступили лишь по дополнительным показателям. А назначь арбитр пенальти в заключительном матче квалификации, Украина могла бы попасть на Евро напрямую.

Сборная Израиля Фото: David Balogh/Getty Images

Шансы Боснии на победу оценивают коэффициентом 4.20, Израиля — 4.50, Исландии — 6.00. У этих трёх сборных суммарно всего одна поездка на Евро. В 2016 году исландцы удивили всех, когда дошли до четвертьфинала, попутно высадив сборную Англии. Израиль и Босния никогда не играли в финальной стадии чемпионата Европы. Украина, в свою очередь, может поехать на четвёртый Евро подряд. Победитель Пути В попадёт в одну группу с Бельгией, Словакией и Румынией.

Путь С

Самый высокий рейтинг в этом квартете не у сборной Греции, как можно было бы предположить, а у Грузии. По этой причине она сыграет в полуфинале дома с самым слабым соперником по рейтингу — Люксембургом. Другую пару составили Греция и Казахстан (матч пройдёт в Афинах). Финал состоится на поле победителя пары Грузия — Люксембург.

Сборная Греции — фаворит четвёрки по версии букмекеров. Поставить на её выход на Евро можно с коэффициентом 2.50. В XXI веке греки три раза подряд приезжали на Евро (2004, 2008, 2012), а вот два следующих розыгрыша прошли без них. На этот раз сборная Греции оказалась в довольно сложной отборочной группе. Она не попала на Евро напрямую, поскольку пропустила вперёд Францию и Нидерланды.

Хвича Кварацхелия (слева) — один из лидеров сборной Грузии Фото: Jose Breton/Getty Images

А что с шансами трёх других сборных? Коэффициент на проход Грузии составляет 3.00, Люксембурга — 5.00, Казахстана — 11.00. Ни одна из этих команд ранее не играла на Евро. И Казахстан, и Люксембург неплохо показали себя в отборе. Команда Магомеда Адиева до последнего претендовала на прямую путёвку на Евро-2024, но ей не хватило совсем чуть-чуть. А Люксембург набрал 17 очков в своей группе, однако не поднялся выше третьего места. Победитель Пути С сыграет на Евро в квартете с Турцией, Португалией и Чехией.