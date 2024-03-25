Команда Спаллетти побеждает перед Евро-2024. Но с игрой у сборной Италии не всё в порядке

Сборная Италии провела два матча в США в течение трёх дней. В пятницу победила Венесуэлу (2:1) благодаря дублю Ретеги, а в воскресенье переиграла Эквадор. Однако по игре итальянцы не сильно впечатляют.

Естественно, при столь короткой паузе между матчами Лучано Спаллетти поменял всех игроков стартового состава. Между тем после победы над венесуэльцами главный тренер сборной Италии говорил не об отдельных игроках или тактике, а о работе на поле и физических качествах:

«Бессмысленно говорить о схемах, когда допускаешь ошибки вроде той, которая привела к пенальти в наши ворота. А так – играли хорошо как с тремя защитниками, так и при 4-3-3. Конечно, мы должны прибавлять в плане мощи и физики, поскольку иногда выглядим поверхностно независимо от схемы. Именно это нужно исправлять прежде всего. Это фундамент. А уже потом можно говорить о другом».

В матче с представителем Южной Америки в составе сборной Италии дебютировали голкипер «Тоттенхэма» Викарио и защитник «Торино» Белланова, который занял позицию правого латераля в схеме с тремя центрбеками. Игра действительно потребовала от итальянцев проявлять свои физические качества. Она получалась жёсткой и с большим количеством фолов – эквадорцы были настроены довольно агрессивно. Уже на третьей минуте Распадори заработал штрафной метрах в 20 от ворот, после которого команда Спаллетти открыла счёт. Димарко пробил в стенку, а Пеллегрини здорово зарядил издали. Показалось, что не лучшим образом сыграл вратарь «Барселоны» (не каталонской – из Гуаякиля) Буррай, но он, судя по повтору, просто не видел удара.

Быстрый пропущенный гол заставил эквадорцев раскрываться. Команда испанского тренера Феликса Санчеса прессинговала, а Италия резко выходила из-под давления и организовывала контрвыпады за счёт быстрых атак на скорости или забросов за спины – Белланова с Димарко выдавали мощные рывки по флангам. Кроме того, очень опасными были и угловые в исполнении «Скуадра адзурра».

А вот атакам сборной Эквадора не хватало конкретики. Запомнился разве что приличный удар из-за штрафной после пижонского выноса мяча пяткой из штрафной от Бареллы. Спаллетти такое точно не понравится. В общем, в первом тайме у Викарио не было возможности по-настоящему показать себя. Эквадорцы до перерыва ни разу не пробили в створ.

Во втором тайме команда Санчеса больше владела мячом. Движение у футболистов было неплохим, единоборств много, желания победить – хоть отбавляй. Однако этой игре сильно не хватало событий. Италия продолжала создавать моменты после стандартов, и Дзаньоло, будь он эффективнее в завершении, оформил бы дубль. Сборная Эквадора стала находить свободное пространство на левом фланге «Скуадра адзурра», который закрывал Димарко. Оттуда пришли несколько атак, в том числе первый удар в створ в исполнении Платы – Викарио наконец-то сделал сейв.

Оживление на трибунах вызвало появление 16-летнего Кендри Паэса из «Индепендьенте» – одного из самых многообещающих футболистов нового поколения. Атакующий полузащитник в своём возрасте проводил уже шестой матч за национальную команду. В квалификации ЧМ-2026 будущий игрок «Челси» (переедет в Лондон, когда ему исполнится 18) забил Боливии и сделал голевую передачу с Уругваем. Эквадорский уникум старался чем-то удивить и защитников топовой европейской сборной, но пока всё же не готов делать разницу на таком уровне.

За исключением пары-тройки эпизодов команда Спаллетти уверенно разрушала всё, что создавали эквадорцы. В то же время и у самой сборной Италии не получались контратаки. Даже выход на замену Ретеги ничего не поменял. В итоге соперники нанесли в створ на двоих всего пять ударов – 4:1 в пользу действующих чемпионов Европы. Последний из них всё же завершился вторым голом Италии: Орсолини разрезал оборону пасом на Бареллу, а тот здорово подсёк мяч над вратарём. Результатами поездки в Америку Спаллетти должен быть доволен, но с точки зрения качества игры нужно прибавлять, чтобы защитить титул.