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Италия — Эквадор — 2:0, обзор матча, статистика, состав команды Лучано Спаллетти, 24 марта 2024 года, товарищеская игра

Команда Спаллетти побеждает перед Евро-2024. Но с игрой у сборной Италии не всё в порядке
Анатолий Романов
Команда Спаллетти побеждает перед Евро-2024
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Чемпионы Европы с трудом удержали результат в матче с Эквадором.

Сборная Италии провела два матча в США в течение трёх дней. В пятницу победила Венесуэлу (2:1) благодаря дублю Ретеги, а в воскресенье переиграла Эквадор. Однако по игре итальянцы не сильно впечатляют.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
24 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Пеллегрини – 3'     2:0 Барелла – 90+4'    

Естественно, при столь короткой паузе между матчами Лучано Спаллетти поменял всех игроков стартового состава. Между тем после победы над венесуэльцами главный тренер сборной Италии говорил не об отдельных игроках или тактике, а о работе на поле и физических качествах:

«Бессмысленно говорить о схемах, когда допускаешь ошибки вроде той, которая привела к пенальти в наши ворота. А так – играли хорошо как с тремя защитниками, так и при 4-3-3. Конечно, мы должны прибавлять в плане мощи и физики, поскольку иногда выглядим поверхностно независимо от схемы. Именно это нужно исправлять прежде всего. Это фундамент. А уже потом можно говорить о другом».

В матче с представителем Южной Америки в составе сборной Италии дебютировали голкипер «Тоттенхэма» Викарио и защитник «Торино» Белланова, который занял позицию правого латераля в схеме с тремя центрбеками. Игра действительно потребовала от итальянцев проявлять свои физические качества. Она получалась жёсткой и с большим количеством фолов – эквадорцы были настроены довольно агрессивно. Уже на третьей минуте Распадори заработал штрафной метрах в 20 от ворот, после которого команда Спаллетти открыла счёт. Димарко пробил в стенку, а Пеллегрини здорово зарядил издали. Показалось, что не лучшим образом сыграл вратарь «Барселоны» (не каталонской – из Гуаякиля) Буррай, но он, судя по повтору, просто не видел удара.

У Италии будет очень тяжёлая группа в Лиге наций:
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Быстрый пропущенный гол заставил эквадорцев раскрываться. Команда испанского тренера Феликса Санчеса прессинговала, а Италия резко выходила из-под давления и организовывала контрвыпады за счёт быстрых атак на скорости или забросов за спины – Белланова с Димарко выдавали мощные рывки по флангам. Кроме того, очень опасными были и угловые в исполнении «Скуадра адзурра».

А вот атакам сборной Эквадора не хватало конкретики. Запомнился разве что приличный удар из-за штрафной после пижонского выноса мяча пяткой из штрафной от Бареллы. Спаллетти такое точно не понравится. В общем, в первом тайме у Викарио не было возможности по-настоящему показать себя. Эквадорцы до перерыва ни разу не пробили в створ.

Во втором тайме команда Санчеса больше владела мячом. Движение у футболистов было неплохим, единоборств много, желания победить – хоть отбавляй. Однако этой игре сильно не хватало событий. Италия продолжала создавать моменты после стандартов, и Дзаньоло, будь он эффективнее в завершении, оформил бы дубль. Сборная Эквадора стала находить свободное пространство на левом фланге «Скуадра адзурра», который закрывал Димарко. Оттуда пришли несколько атак, в том числе первый удар в створ в исполнении Платы – Викарио наконец-то сделал сейв.

Оживление на трибунах вызвало появление 16-летнего Кендри Паэса из «Индепендьенте» – одного из самых многообещающих футболистов нового поколения. Атакующий полузащитник в своём возрасте проводил уже шестой матч за национальную команду. В квалификации ЧМ-2026 будущий игрок «Челси» (переедет в Лондон, когда ему исполнится 18) забил Боливии и сделал голевую передачу с Уругваем. Эквадорский уникум старался чем-то удивить и защитников топовой европейской сборной, но пока всё же не готов делать разницу на таком уровне.

За исключением пары-тройки эпизодов команда Спаллетти уверенно разрушала всё, что создавали эквадорцы. В то же время и у самой сборной Италии не получались контратаки. Даже выход на замену Ретеги ничего не поменял. В итоге соперники нанесли в створ на двоих всего пять ударов – 4:1 в пользу действующих чемпионов Европы. Последний из них всё же завершился вторым голом Италии: Орсолини разрезал оборону пасом на Бареллу, а тот здорово подсёк мяч над вратарём. Результатами поездки в Америку Спаллетти должен быть доволен, но с точки зрения качества игры нужно прибавлять, чтобы защитить титул.

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