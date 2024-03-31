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Манчестер Сити — Арсенал: прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ, где смотреть чемпионат Англии, 31 марта 2024

Ключевой матч в чемпионской гонке в АПЛ! «Сити» и «Арсенал» точно дадут шоу. LIVE
Никита Паглазов
«Манчестер Сити» — «Арсенал». LIVE
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Главный зритель, помимо нас, — «Ливерпуль».

Друзья, всем привет! АПЛ и так считается самой интересной лигой в Европе, но сейчас в ней начинается особенно жаркий этап. 30-й тур — по сути, финишная прямая. И сегодня, 31 марта, нас ждёт ключевая встреча.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи «Манчестер Сити» и «Арсенала» уже стали английской классикой, но сейчас обрели особенный смысл. Ведь начиная с прошлого сезона команда Микеля Артеты — реальный претендент на титул. В нынешнем чемпионате в гонке вообще три участника (в деле также «Ливерпуль»). Для начала ознакомимся с таблицей, чтобы ничего не напутать:

МестоКомандаОчки
1«Арсенал»64
2«Ливерпуль»64
3«Манчестер Сити»63

Как видите, плотность на вершине таблицы фантастическая. Но сегодня в ней всё может перевернуться. Если «Сити» выиграет, то как минимум поднимется на вторую строчку и обойдёт «Арсенал», а как максимум вообще станет первым (для этого нужна осечка «Ливерпуля»). Команда Артеты же может удержаться на первой строчке и отбросить подальше одного из конкурентов. В общем, сценариев полно и все они захватывающие.

«Чемпионат» будет следить за матчем тура в Англии. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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