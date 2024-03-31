«МЮ» внезапно открыл счёт после 95 минут страданий. Но это был ещё не конец

«МЮ» в этом чемпионате старательно пытается выйти на положительную разницу забитых и пропущенных мячей. Перед этим туром у команды был баланс – 39 забитых и 39 пропущенных. Если коротко, то и на этот раз миссия провалилась.

Такое ощущение, что «МЮ» приехал в Лондон, чтобы мучиться. Несмотря на смелое начало, игра не смотрелась цельно, а в передачах было много брака. В этом хаосе лучше смотрелись хозяева. Тони вышел один на один с Онана, но пробил в штангу, а после розыгрыша углового в перекладину пробил уже Занка.

«МЮ» тоже создавал моменты, но их было меньше и они были не такими явными. Как-то растворился в игре Бруну Фернандеш, который обычно тащит на себе как раз в таких случаях – когда у команды не складывается. Ван-Биссака (игравший на непривычном левом фланге) уже в первом тайме получил жёлтую карточку и вынужден был аккуратнее идти в дальнейшие единоборства.

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» Фото: Clive Rose/Getty Images

После перерыва ситуация изменилась. Причём в худшую сторону для «МЮ»! Опасных атак «Брентфорда» стало ещё больше. Несколько раз мяч пролетал прямо у штанги. Онана раз за разом тащил. В одном из случаев отбил два опасных удара за две секунды. Из вратарской «МЮ» били даже через себя в падении.

На 73-й минуте «Брентфорд» всё-таки открыл счёт – и это было заслуженно. Абсолютно по игре. Только там был крохотный офсайд у Тони, и гол пришлось отменить. Защита «МЮ» даже после этого едва подавала признаки жизни. Сразу же последовал удар в перекладину от вышедшего на замену Мбемо. Вообще, за всю игру хозяева четыре раза попали в штанги/перекладины. Где-то одобрительно кивает один Дарвин Нуньес.

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» Фото: Кадр из трансляции

Всё шло к тому, что «МЮ» уедет из Лондона с ничьей 0:0, и это ещё крупно повезло команде тен Хага. По касаниям в чужой штрафной хозяева превзошли соперника примерно в семь раз, по ударам – 33:11. Однако на 90+5-й минуте Маунт внезапно положил дебютный мяч за «МЮ». Шокирующий гол, который казался просто невозможным, исходя из логики игры.

Однако нужно знать современный «МЮ». Конечно же, гостям не удалось удержать победный счёт. На 90+9-й минуте «Брентфорд» навалился на ворота, и после прострела с фланга Аер буквально расстрелял ворота Онана – 1:1. «МЮ» всё-таки не удалось выйти в плюс по разнице забитых и пропущенных.