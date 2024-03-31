Лучший тренер РПЛ по управлению игрой — Галактионов? Его статистика удивительна

В матче «Локомотива» с «Краснодаром» главное действующее лицо – Мурад Мусаев, вернувшийся в команду спустя три года. Каждое его решение по составу, тактике и управлению игрой будут рассматривать на финише сезона под микроскопом, ведь многие не поняли отставку Владимира Ивича. «Краснодар» борется за чемпионство, а в руках Мусаева такой «багаж», доставшийся от серба, который нельзя потерять.

О старом-новом тренере «быков» написано и сказано уже много. Но в этом туре Мусаева ждёт тренерское противостояние, возможно, с сильнейшим оппонентом в РПЛ с точки зрения управления игрой. Статистика возглавляющего «Локомотив» Михаила Галактионова – поразительная.

Во-первых, с момента назначения Ивича в «Краснодар» Галактионов набрал с железнодорожниками даже больше очков, чем серб с «быками». Ивич провёл в РПЛ 33 матча, одержал 17 побед при 11 ничьих и пяти поражениях. Это 62 очка. Галактионов за тот же период с начала 2023 года и до отставки серба взял в 33 матчах 64 очка (+18+10-5). Оба уступили лишь Сергею Семаку, у которого было 68 очков с «Зенитом». Но дело не только в этих цифрах. Особенно впечатляет другая статистика, отражающая, как тренер переворачивает игру какими-то тактическими решениями или заменами.

«Локомотив» – лидер РПЛ нынешнего сезона по количеству очков, набранных в ситуациях, когда команда уступала в счёте. Железнодорожники проигрывали по ходу матчей 11 раз, тем не менее потерпели поражения только в четырёх из них. В остальном – две победы и пять ничьих. У «Локо» 11 «волевых» очков. На втором месте по этому показателю «Динамо» с девятью очками. А вот, например, «Спартак» девять раз проигрывал по ходу матчей и набрал в этих встречах лишь четыре очка: одна победа, одна ничья и семь поражений.

Кроме того, Галактионов – лучший в лиге по эффективности замен. Выпущенные им на поле запасные забили в нынешнем сезоне РПЛ уже 10 мячей. У Жемалетдинова четыре гола, у Сулейманова – два, а у Глушенкова, Миранчука и уже ушедших из команды Марадишвили с Изидором – по одному.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё началось с 1-го тура, в котором «Локомотив» отыгрался с «Рубином» после 0:1 и 1:2. Ничью своим голом вытащил запасной Изидор. В 4-м туре команда Галактионова сыграла вничью 1:1 с «Крыльями Советов» благодаря голу свежего Марадишвили в компенсированное время. А в 5-м туре железнодорожники спаслись в Краснодаре. Тоже в компенсированное время. Миранчук вышел на замену, здорово попал на 90+8-й минуте – и игра завершилась со счётом 1:1.

В 9-м туре «Локомотив» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге – 2:1, несмотря на то что проигрывал по истечении часа матча. В этом случае сработал замена самого Миранчука на Глушенкова. Форвард отыграл пропущенный мяч. Во встрече 11-го тура с «Уралом» (2:2) железнодорожников вытащил на 90+6-й минуте Сулейманов – забил после появления на поле за четверть часа до конца. Затем в 14-м туре «Локомотив» превратил 0:1 в 1:1 против десятерых спартаковцев, но обошёлся без голов «скамеечников».

После этого в 15-м туре команда Галактионова, уступая по ходу матча со счётом 0:1 «Ахмату», забила два гола за минуту в концовке и выиграла. Автором победного мяча стал вышедший на замену Сулейманов.

Любопытно, что во втором круге «волевых» очков у «Локомотива» пока нет. Но железнодорожники едва не спаслись в дерби с «Динамо», проигрывая ещё за шесть минут до завершения основного времени со счётом 0:2. Из нескольких голевых моментов реализовали только один – это сделал Жемалетдинов, поднятый со скамейки во втором тайме.

Голы Рифата после выходов на замены, так уж вышло, не приносили «волевых» очков команде Галактионова в нынешнем сезоне РПЛ. Полузащитник оформил дубль в ворота «Крыльев Советов» в Самаре, превратив 1:1 в 3:1, тем не менее в компенсированное время «Локомотив» всё растерял – пропустил два мяча. Впрочем, во встрече с «Пари НН» (1:0) Жемалетдинову хватило 10 минут на поле, чтобы забить победный гол.

Комментируя преображения «Локомотива» во вторых таймах и концовках матчей, Галактионов говорил: «Вы думаете, что мы это не проговариваем? Или говорим: «Начинайте неответственно и недисциплинированно»?.. Безусловно, это наша общая тенденция, которую нам надо исправлять. В нашем составе есть высококлассные футболисты, которые должны вести игру, не терять её нить и избегать потерь в простых ситуациях. Вот на это мы и нацеливаем футболистов».

Но всё же интересно – как он это делает и в чём его секрет.

«Краснодар» с новым тренером должен стать другим, нежели был при Ивиче. Видимо, теперь и сам будет играть, и другим давать. Первый же матч Мусаева с «Локо» Галактионова может превратиться в захватывающий триллер, в котором интрига сохранится до самого конца при любом счёте.

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