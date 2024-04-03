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Спартак — Зенит, Кубок России, 3 апреля 2024: правильно ли Карасёв засчитал гол Угальде, рука Соболева, мнение эксперта

«Соболев вообще остановил мяч рукой». Скандальный гол «Спартака» в ворота «Зенита»
Максим Пахомов Михаил Рождественский
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Скандальный гол «Спартака» в ворота «Зенита»
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Игорь Федотов уверен, что дебютный мяч Угальде нельзя было засчитывать.

«Спартак» и «Зенит» благодаря сетке Кубка России встречаются чаще обычного. Ещё недавно команды играли в Санкт-Петербурге в чемпионате, а теперь сошлись в полуфинале Пути РПЛ. И бодрее — возможно, неожиданно для многих — начал «Спартак». И даже забил. Но всё ли там было чисто?

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

Итак, момент гола. Бонгонда навесил в штрафную, где мяча уже ждал Соболев. Александр поставил спину защитнику, скинул мяч под удар, и Угальде вогнал дебютный гол за «Спартак». В динамике всё было нормально, но после повтора возник вопрос: а не сыграл ли Соболев рукой, когда принимал мяч?

За ходом матча следим здесь:
18-летний футболист «Зенита» перевернул игру со «Спартаком»! Педро отгрузил двушку. LIVE
Live
18-летний футболист «Зенита» перевернул игру со «Спартаком»! Педро отгрузил двушку. LIVE

Сергей Семак, например, был уверен, что нарушение было. Он показывал Сергею Карасёву с бровки, что такой гол нельзя засчитывать. Правда, несмотря на работу VAR, арбитры оставили решение в силе. «Спартак» повёл.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

А что считают специалисты? Мы обратились за комментарием к нашему эксперту, экс-арбитру РПЛ Игорю Федотову. Его вердикт — плохая новость для Карасёва и его бригады.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя — рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю».

А что думаете вы? Участвуйте в опросе!

Если опрос не отображается, можете проголосовать по ссылке.

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