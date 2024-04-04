«Промес навсегда останется легендой». Босс «Спартака» наконец-то заговорил

Олег Малышев признал, что клуб недоволен результатами, высказался о проигрыше «Зениту» в Кубке, а заодно о будущем Абаскаля и Джикии.

«Спартак» неудачно провёл первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом». Красно-белые забили быстрый гол, но дважды пропустили после перерыва — 1:2. После матча на вопросы журналистов отвечал генеральный директор клуба Олег Малышев, которого в последнее время немало критиковали за долгое молчание. Ниже — слова босса «Спартака».

О матче с «Зенитом» и Абаскале

— Проблем немало, но выполняется большой объём работы. Сегодня мы, к сожалению, проиграли. Но первый тайм был приличный, была видная самоотдача и тренерская мысль. Что случилось во втором тайме, надо спросить у тренера.

— Нормально, что Абаскаль раскритиковал игроков на пресс-конференции?

— Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Есть ли у вас доверие к Абаскалю?

— Некорректно говорить, есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию — значит, он хорошо работает.

— Кто виноват в неудачах «Спартака»?

— Кого ещё винить в неудачах, если не руководство? Всё логично. Наша задача — не сломаться, исправить ситуацию. Мне помогает не сломаться ответственность за результат. Я каждую игру и проблему пропускаю через себя. Для меня это любимый клуб, которым я живу всю свою жизнь. Я очень стараюсь исправить ситуацию.

О Промесе

— Вы понимаете, что с большой долей вероятности Промес уже провёл последний матч за «Спартак»?

— Надеюсь, что нет. Промес переживает, у нас есть с ним связь. Будем пытаться сделать так, чтобы он мог набирать форму. Для меня Квинси навсегда останется легендой клуба и важным игроком. Но я не хочу ставить точку. Надеюсь, что он ещё сыграет за «Спартак».

— Будете ли вы требовать компенсацию?

— Мы недовольны, что Промес не с командой. Санкции могут быть применены. Промес сейчас не получает зарплату. Нет необходимости разрывать контракт, потому что он скоро истекает.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Это бьёт по имиджу клуба?

— История сложная, неприятная. Это была мина. С этим сложно что-то сделать. Для имиджа клуба это не лучшая ситуация.

— Кто виноват в ситуации с Промесом?

— Понимаю, что клуб выглядит глупо, когда не комментирует ситуацию с Промесом. Но есть договорённость с юристами Квинси не комментировать дело, чтобы не навредить.

О Джикии и Ивиче

— Есть ли новая информация о будущем Джикии?

— С Джикией договорились вернуться к контракту ближе к концу этой части сезона в тот момент, когда мы поймём, нужно ли и нам, и ему продолжать сотрудничество. Да, мы договаривались обсудить тему зимой. Но осенью он мало играл, поэтому мы отложили переговоры. Тренер не враг себе. Он ставит состав, в который верит. До конца сезона много сложных матчей, по итогам которых мы примем решение по Джикии.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы говорили о плане Б. Контактировали ли вы с тренером «Браги» Жорже?

— План Б должен быть на каждую позицию, в том числе на мою, а не только на пост главного тренера. С тренером из «Браги» мы не контактировали. Наш тренер — Абаскаль. Будут другие решения — вы узнаете. У Абаскаля и руководства есть время всё исправить.

— Вы контактировали с Ивичем?

— Наш главный тренер — Абаскаль. Ни с какими другими кандидатами контакты я не могу подтвердить.

О ситуации с газоном на стадионе

— Как можно было упустить ситуацию с газоном?

— Ситуация с полем была очень неприятная. Все руководители ответственны за это. Но никто не застрахован от технических проблем. Произошла проблема, которую удалось быстро устранить. Поле было не в катастрофическом состоянии, но оно требовало времени на улучшение состояния.