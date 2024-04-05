Последняя игра Клоппа с «МЮ», финал Кубка Испании и ещё 9 крутых матчей выходных

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие игры ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: воскресенье, 7 апреля, 17:30 мск
Юрген Клопп покидает «Ливерпуль» в конце сезона. Впереди у «красных» последний матч с «МЮ» под руководством немца. В этом сезоне клубы встречались дважды: в первом круге АПЛ была зафиксирована ничья (0:0), а в 1/4 финала Кубка сильнее оказались манкунианцы (4:3, д.в.). Получится ли у Клоппа огорчить «Юнайтед» на прощание? Тем более что на кону – титул АПЛ. Терять очки нельзя: «Арсенал» и «Сити» воспользуются этим мгновенно.
«Брайтон» — «Арсенал»
«Брайтон» — «Арсенал»: суббота, 6 апреля, 19:30 мск
«Арсенал» настроен на борьбу за АПЛ серьёзно. Если в прошлом году лондонцы слились в концовке, то сейчас Артета собрал ещё более серьёзный состав – и намерен взять с ним первое золото за 20 лет. Да, у «Арсенала» тяжёлый календарь в конце чемпионата, но если хочешь взять титул, то должен обыгрывать всех. В следующем туре лондонцы приедут в гости к «Брайтону». Мощная проверка.
«Рома» — «Лацио»
«Рома» — «Лацио»: суббота, 6 апреля, 19:00 мск
«Рома» и «Лацио» – больше, чем просто футбольный матч. В истории противостояния команд были эпизоды с убийствами фанатов, погромами, потасовками игроков. Ненависть зашкаливает. Поэтому почти каждая встреча клубов получается запоминающейся. Сейчас «Рома» под руководством легенды Даниэле Де Росси борется за место в Лиге чемпионов. «Лацио» располагается неподалёку, но шансов на попадание в главный еврокубок куда меньше. Зато помешать главному сопернику всегда приятно. Да и болельщики за победу над «Ромой» простят всё. Однако фаворит встречи – «волки».
«Спортинг» — «Бенфика»
«Спортинг» — «Бенфика»: суббота, 6 апреля, 22:30 мск
Крутые чемпионские гонки бывают не только в топ-5 лигах. В Португалии развернулось мощное противостояние между «Спортингом» и «Бенфикой». Недавно команды встречались в полуфинале Кубка: в серии сильнее оказались «львы», вышедшие в финал. «Спортинг» выше и в чемпионате, опережает «Бенфику» на одно очко при игре в запасе. Однако впереди у клубов очная встреча. «Бенфика» ещё может перевернуть ситуацию и обострить чемпионскую гонку. А фаворит – «Спортинг», Рубен Аморим, которым интересуются «Ливерпуль» и «Барселона», намерен выиграть «золотой» дубль с лиссабонцами.
«Галатасарай» — «Фенербахче»
«Галатасарай» — «Фенербахче»: воскресенье, 7 апреля, 21:30 мск
Интрига: состоится ли на этот раз финал Суперкубка Турции?
Матч Суперкубка Турции не состоялся в Саудовской Аравии в конце декабря 2023 года из-за политических причин. Встречу перенесли на апрель 2024-го и проведут в турецком городе Шанлыурфа. «Фенербахче» — главный хедлайнер новостей в футболе Турции. Команда грозится перейти в другой чемпионат из-за ситуации после гостевого матча с «Трабзонспором» (3:2), когда на игроков клуба напали болельщики соперников. Турецкие СМИ сообщают, что на встречу Суперкубка «Фенер» планирует выпустить команду U19. Причём на поле появятся девять игроков, три из которых по планам клуба должны травмироваться. Из-за чего встреча досрочно завершится техническим поражением «Фенербахче». Такой вот протест «канареек». В общем, в Турции как всегда весело. Надеемся, что игра всё же состоится и пройдёт нормально.
«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»
«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: суббота, 6 апреля, 19:30 мск
«Штутгарт» в этом сезоне Бундеслиги удивляет. Если бы не чемпионский ход «Байера», то именно «швабы» заслуживали главные комплименты. Команда идёт на третьем месте за семь туров до финиша, претендуя на попадание в Лигу чемпионов. Однако всего в четырёх очках находится дортмундская «Боруссия». И игроки Эдина Терзича намерены закончить сезон в топ-3. Так что предстоящий матч – важнейший с точки зрения амбиций. В случае победы «Штутгарта» клуб почти наверняка гарантирует себе участие в следующей ЛЧ. А если сильнее окажется «Боруссия», то место «швабов» будет не таким прочным.
«Монако» — «Ренн»
«Монако» — «Ренн»: воскресенье, 7 апреля, 18:05 мск
«Монако» рвётся в Лигу чемпионов. Монегаски занимают третье место в Лиге 1, опережая «Лилль» на три очка. Любая осечка станет проблемой. Впереди непростая домашняя встреча с «Ренном» – красно-чёрные борются за место в Лиге конференций, поэтому не отдадут три очка без боя. Команде Александра Головина необходимо показать лучший футбол, чтобы одержать победу. Но россиянин сейчас находится в такой форме, что «Монако» получает преимущество в каждой встрече. Выдаст ли Головин очередной топ-перформанс?
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: суббота, 6 апреля, 14:30 мск
«Манчестер Сити» продолжает гонку за титул с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Самая интересная концовка чемпионата – в Англии! Впереди у «горожан» выезд к неудобному сопернику. «Кристал Пэлас» периодически отбирает очки у команды Гвардиолы. Например, в первом круге «Сити» и «орлы» сыграли вничью на «Этихаде» – 2:2. Получится ли у «Кристал Пэлас» повлиять на «золотую» гонку?
«Атлетик» Бильбао — «Мальорка»
«Атлетик» Бильбао — «Мальорка»: суббота, 6 апреля, 23:00 мск
Любопытная вывеска в финале Кубка Испании. Вряд ли кто-то ожидал увидеть в решающем матче пару «Атлетик» Бильбао – «Мальорка». Хотя баски проводят классный сезон, также претендуя на место в Лиге чемпионов. «Мальорка» же идёт в середине таблицы Примеры и выделяется неплохой обороной. Кубок – отличный шанс сделать сезон незабываемым. «Атлетик» не выигрывал его с 1984 года, хотя после этого шесть (!) раз выходил в финал и постоянно уступал. «Мальорка» единственный раз забирала трофей в 2003-м. Кто осчастливит своих фанатов?
«Ювентус» — «Фиорентина»
«Ювентус» — «Фиорентина»: воскресенье, 7 апреля, 21:45 мск
Интрига: падение «Ювентуса» продолжится?
«Ювентус» выбыл из чемпионской гонки и после этого посыпался. В последних девяти турах команда одержала всего одну победу, скатившись уже на третье место. Да и его потерять «старая синьора» ещё может – «Болонья» недалеко. Впереди у туринцев домашняя игра с «Фиорентиной» — одной из самых прессингующих команд Италии. «Фиалки» ещё могут попасть в еврокубки, поэтому рассчитывают увезти три очка. А одержать победу над таким «Ювентусом» вполне реально. Или Аллегри наконец-то настроит команду на победу?
«Кальяри» — «Аталанта»
«Кальяри» — «Аталанта»: воскресенье, 7 апреля, 19:00 мск
Интрига: Миранчук ведёт «Аталанту» в Лигу чемпионов
Миранчук превратился в лидера «Аталанты». А бергамаски вернулись в гонку за место в Лиге чемпионов. Впереди у команды выезд к «Кальяри» — команде из нижней части таблицы Серии А. «Аталанта» обязана набирать три очка и продолжать гонку за ЛЧ. Миранчук в прошлом туре набрал 2 (1+1) результативных балла с «Наполи». Что покажет Алексей сейчас?