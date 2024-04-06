«Кукуян сегодня «поплыл». Судья действительно «прибил» «Урал» или Гончаренко неправ?

«Урал» уступил «Крыльям Советов» (1:2) во встрече 23-го тура РПЛ. Не обошлось без вопросов к судейству. По этому случаю главный тренер хозяев Виктор Гончаренко выжег на послематчевом флеш-интервью.

Виктор Гончаренко главный тренер «Урала» «С чем связываю большое количество фолов и жёлтых карточек? Безобразно сегодня судил Кукуян. Не понимал, что делал на поле. Он нас просто «прибил». Это его судейство. Не разбирался в элементарных ситуациях».



Эмоции тренера можно понять: его команда из-за действий арбитра лишилась игрока, а также получила в свои ворота пенальти. Это был не один эпизод, но всё же хозяевам не поздоровилось.

Своим мнением о судействе в данной встрече поделился экс-арбитр Игорь Федотов.

«Нет такого, что Кукуян «прибил» «Урал», но Паша сегодня «поплыл». Во-первых: момент со второй жёлтой Итало – это не удаление. Не было там фола на карточку, тем более на вторую. В такой взрывоопасной игре удалять за такой фол нельзя. У Итало не было дополнительного движения рукой, игрок Самары, по сути, сам наткнулся на руку. Для удаления там ничего не было.

Во-вторых: пенальти. Здесь есть аргументы и за 11-метровый, и за симуляцию. Я думал, что Павел со своим опытом и доверием от департамента мог заметить на повторе, что были элементы симуляции – и его первое решение было правильным. Видно, что игрок «Крыльев» уже ушёл в падение. Почему Кукуян не поверил сам себе?

Получилось, что два неочевидных эпизода трактовались против одной команды – отсюда и слова Гончаренко».