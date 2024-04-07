Этого трофея ждали 40 лет! «Атлетик» забрал Кубок Испании в драматичной серии пенальти

«Атлетик» – обладатель Кубка Испании! Финал в Севилье завершился серией пенальти, в которой баски победили «Мальорку».

«Атлетик» считается фаворитом финала. Команда Эрнесто Вальверде занимает пятое место в чемпионате Испании и борется за место в Лиге чемпионов. А вот команда Хавьера Агирре только на 14-й позиции в Примере – в шести очках от зоны вылета. За басков была и история. «Атлетик» выигрывал этот трофей 23 раза, правда, последний ровно 40 лет назад – в 1984-м. «Мальорка» же брала Кубок Испании лишь однажды, в 2003 году.

Но на поле преимущества не было ни у кого. Получалась настоящая кубковая битва. «Мальорка» играла по привычной схеме 5-3-2 и по традиции рассчитывала на забросы на пару форвардов, тем не менее достаточно высоко держала линии, чтобы забирать подборы на чужой половине и там же возвращать себе мяч. «Атлетик» делал ставку на быстрые атаки на свободном пространстве, прежде всего за счёт своих быстроногих вингеров братьев Уильямс. Прессинговать «Мальорку», что команда из Бильбао хорошо умеет делать, было достаточно сложно.

Первые удары в створ команды нанесли только после четверти часа игры. И «Атлетик», и «Мальорка» – из-за штрафной. По-другому не выходило, так как команды крепко вцепились друг в друга. «Мальорка» перекрывала все каналы доставки мяча через центр тройками защитников и хавбеков, а также старательно помогавшим им дуэтом форвардов. Лишь в середине первого тайма был создан стопроцентный голевой момент, который и завершился голом. После углового мяч заметался по штрафной басков, команде Агирре достались все подборы (то ли повезло, то ли так здорово были расставлены игроки), а защитник-капитан Раильо сыграл потрясающе хладнокровно – не стал бить и покатил мяч на Дани Родригеса. Тот находился в лучшей позиции, поэтому мяч залетел в сетку ворот Ахирресалабы. Оба тренера, к слову, оставили в Кубке Испании вторых вратарей.

Кажется, не было ни одного участка поля, на котором не скрипели бы кости игроков после жёстких единоборств. Уступая в счёте, «Атлетик» смог наконец прижать «Мальорку» к её штрафной, вот только команде Агирре не привыкать к «автобусной» тактике. И всё же благодаря левому вингеру Нико Уильямсу баски создали несколько моментов. Он даже забил после стенки с Берчиче, но чуть-чуть залез в офсайд, и гол отменили.

Начало второго тайма – настоящий ураган! «Мальорка» имела великолепный шанс подтянуть трофей к себе, сделав счёт 2:0 уже через 16 секунд после перерыва. Мурики сделал пас на ход Ларину, а защитник Вивиан мало того, что создал глубину, так ещё и возмутительно легко позволил канадцу отодвинуть себя от мяча. Ларин убежал к воротам и бил в дальний угол, однако Ахирресабала потащил.

Впрочем, этот маленький казус не остановил «Атлетик». Баски максимально взвинтили темп и стали создавать момент за моментом. Нико Уильямс поймал сумасшедший кураж, а правый центральный защитник «Мальорки» Вальент и латераль Гонсалес перестали успевать. Уильямс и сделал гол перехватом на грани фола и передачей на Сансета. Вальент как будто растерялся, не контролировал, что происходит за его спиной, поэтому атакующий хавбек «Атлетика», нырнув в свободную зону, забил словаку Грейфу.

Владея мячом 75% времени, команда Вальверде продолжила оказывать максимальное давление на оборону «Мальорки». Но некоторые контратаки команды Агирре тоже были опасными. Однажды после подачи Мурики мяч упал на штангу – баскам повезло с отскоком. «Мальорка», конечно, заслужила всевозможных комплиментов за самоотверженность и страсть в этом Кубке Испании. Для неё ведь, в отличие от «Атлетика», это был ещё и единственный шанс пробиться в еврокубки на будущий сезон.

Серия замен и переход на 5-4-1 помогли команде Агирре эффективнее закрывать фланги, чуть-чуть успокоить «Атлетик». Мощнейшую статистику собрал опорник Саму Кошта: 11 успешных оборонительных действий (отборы, перехваты, выносы мяча), 12 выигранных единоборств. Да и подустали баски – невозможно всё время играть в таком темпе. За 90+ минут команда Вальверде нанесла 24 удара и семь в створ против 12 ударов у «Мальорки» и четырёх в створ, но не сумела забить ещё, и игра ушла в дополнительное время.

Несмотря на давление «Атлетика» в овертайме, единственный голевой момент баски создали на 112-й минуте: Нико Уильямс бил в касание с линии вратарской, но мяч лишь коснулся штанги. Кубок Испании дождался своего нового обладателя только после серии пенальти. Морланес проиграл дуэль Ахирресабале, а Радоньич, не справившись с нервами, отправил мяч выше цели. «Атлетик» же реализовал все свои 11-метровые и спустя 40 лет везёт трофей в Бильбао.