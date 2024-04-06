Сатанизм, память об Это’О и тренер из прошлого. «Мальорка» возьмёт первый трофей за 20 лет

От футбола балеарцев сводит олдскулы. И не говорите, что мы вас не предупреждали!

Вернуть 2007-й пытались многие. А получилось у «Мальорки». Команда с Балеарских островов назначила тренером Хавьера Агирре, прайм которого был как раз в середине нулевых. И теперь «Мальорка» – настоящий островок ностальгии в пышущем молодостью и идеями чемпионате Испании.

Балеарцы сотворили сенсацию: они вышли в финал Кубка Испании, где сыграют с «Атлетиком». Причём весь сезон «Мальорке» вообще не до Кубка. Команда неудачно выступает в Ла Лиге и борется за выживание. Сейчас «Мальорка» 15-я, и она ещё не гарантировала себе место в элите на следующий сезон.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК Атлетик Б Бильбао Не начался Мальорка Пальма-де-Мальорка Кто победит в основное время? П1 X П2

Кубок всю дорогу шёл фоном, как шум стройки за окном. До 1/8 финала включительно «Мальорка» играла с командами из низших лиг. Всех победили всухую. Причём, поскольку соперники были существенно слабее, Агирре спокойно проводил ротацию. То есть «Мальорка» не очень сильно напрягалась. Главным турниром оставалась Ла Лига, и основа играла там.

Футболисты «Мальорки» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Впервые напрячься пришлось в 1/8 финала. «Мальорка» с Балеар поехала на другие острова – Канарские. Местный «Тенерифе» почти досидел до пенальти, но на 120-й минуте нападающий Кайл Ларин забил и катапультировал «Мальорку» в четвертьфинал.

Тут команда Агирре очнулась и вдруг осознала: они уже в 1/4 финала! До финала всего три шага (в полуфинале испанского Кубка играют два матча – дома и в гостях). Когда в следующий раз представится такой шанс, неизвестно. Времена, когда «Мальорка» билась за трофеи и играла в Европе, остались далеко позади. Так что надо ковать, пока куётся!

В четвертьфинале «Мальорка» попала на «Жирону», которая уже всех очаровала. К тому времени каталонцы ещё не отвалились от борьбы за чемпионство. Так что для них, как для «Мальорки», Кубок не был главным турниром. И вот балеарцы на фоне серии без побед в Ла Лиге хорошенько оторвались на «Жироне». К 35-й минуте «Мальорка» вела 3:0. Закончили в итоге со счётом 3:2, так что балеарским фанам пришлось немного понервничать. Но цель была достигнута: банда Агирре вышла в полуфинал.

Банда – самое подходящее слово для описания «Мальорки». Единственное яркое, что есть у этой команды, – это её багровая форма. И ещё предматчевые перформансы на домашнем стадионе «Иберостар», которые напоминают сатанинские обряды. Выглядит местами пугающе, но ярко. Что же касается футбола, он у «Мальорки» максимально серый. Три центральных защитника, отказ от мяча и долбёжка на большого форварда.

В прошлом сезоне главным нападающим балеарцев был Ведат Мурики. Несколько лет назад «Лацио» заплатил за него «Фенербахче» сумасшедшие € 20 млн. И это решение совершенно точно входит в топ самых бездарных для президента «Лацио» Клаудио Лотито. А там есть из чего выбирать! В составе римлян Мурики сыграл 49 матчей и забил дважды. Возможно, это самые дорогие голы в истории «Лацио» – по € 10 млн за каждый.

Ведат Мурики в «Мальорке» Фото: Rafa Babot/Getty Images

«Мальорка» сперва арендовала Мурики, но быстро поняла: надо брать! Сначала Ведат помог балеарцам спастись от вылета. А затем под руководством Агирре косовар сделал 15+3 в прошлом сезоне и помог команде занять девятое место в чемпионате Испании. Большой, работящий и дисциплинированный – настоящее бинго для тренера Агирре. Именно такой форвард ему и нужен.

В этом сезоне Мурики мучат травмы. Плюс в «ПСЖ» уехал Ли Кан Ин, и с доставкой мяча в атаку стало сильно хуже. «Мальорка» забивает очень мало: всего 25 голов в 30 играх чемпионата (меньше только у «Кадиса»). Но при этом оборона держит марку: 35 пропущенных в тех же 30 турах. 35 пропущенных от жены или девушки – это беда и катастрофа, которая часто приводит к переезду на диван. А 35 пропущенных в Ла Лиге для команды с 15-го места – это очень приличный результат.

В прошлом сезоне вместе с обороной здорово работала и атака – и «Мальорка» стала девятой, имея шансы на еврокубки до самого последнего тура. Сейчас атака барахлит, а оборона по-прежнему крепка. Так что команда просела, но всё равно остаётся над зоной вылета, даже с запасом.

Хавьер Агирре в «Мальорке» Фото: Rafa Babot/Getty Images

Вообще, кажется, что Хавьер – идеальный тренер для команд, которые бодаются во второй десятке Ла Лиги. У него нет каких-то прорывных идей. Они если и были, то остались в середине нулевых, когда Агирре давал лучшие результаты в своей карьере в «Осасуне» и «Атлетико». Футбол, который мексиканец сегодня поставил в «Мальорке», выглядит абсолютно архаично. Для нейтральных зрителей матчи «Мальорки» – это настоящая пытка.

Но Агирре даёт результат с очень средним материалом. И он даёт его стабильно: «Мальорка» не вылетела в позапрошлом сезоне, отлично выступила в прошлом и, вероятнее всего, не вылетит сейчас. Понятно, что финал Кубка – это бонус, аномалия. Но, ещё раз, в финал Кубка в начале сезона «Мальорка» не собиралась. Её главная задача – не вылететь. И Агирре эту задачу выполняет.

Мексиканец тренирует с середины 90-х, много лет проработал в Испании – в «Осасуне», «Атлетико», «Сарагосе», «Эспаньоле», «Леганесе» и «Мальорке». Он выводил «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. В 2005-м он был с «Осасуной» в финале Кубка, где уступил «Бетису». У Агирре есть успехи в Испании, но нет ни одного трофея. Титулы он брал с мексиканской «Пачукой», со сборной Мексики, а также с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ. В Европе он всё ещё нультрофеич.

У «Мальорки» с титулами тоже очень туго. За всю историю клуба набралось всего два: Суперкубок Испании в 1998-м и Кубок в 2003-м. Это времена Самуэля Это’О, Эктора Купера, Вальтера Пандиани, Луиса Арагонеса, Карлоса Роа и Альберта Риеры.

С тех пор прошла целая жизнь. Роа так и не дождался конца света, в наступление которого так сильно верил. Это’О поиграл за «Анжи», а теперь руководит Федерацией футбола Камеруна. Риера пожил в Сибири, выучил русский язык и полюбил баню. Купер продолжает тренировать и на последнем Кубке Азии добился исторического успеха со сборной Сирии. А Арагонеса уже нет в живых. Как и «Анжи», где успел поиграть Это’О.

Это’О, Арагонес и Риера в «Мальорке» Фото: Getty Images

Почти бестрофейные «Мальорка» и Агирре в шаге от титула. Это великая возможность. Следующего такого шанса можно ждать очень долго. И если «Мальорка» может его дождаться, то в случае с 65-летним Агирре есть вопросы (пусть живёт и здравствует как можно дольше!). Балеарцы обыграли «Жирону». Затем по сумме двух матчей прошли «Реал Сосьедад». Даже Захарян их не остановил!

В «Мальорке» нет ничего изысканного. Но это очень упёртая команда. Она верит в то, что делает. Она чётко знает, в чём её плюсы и минусы. И она не пытается делать того, чего не умеет. Такие команды редко остаются в памяти. Но именно для таких команд придуманы кубковые турниры. Выигрывать на длинной дистанции сложно, для этого нужны класс и высокий уровень. А вот в отдельно взятом матче даже без класса и высокого уровня можно обыграть любого.

«Мальорка» и «Атлетик» уже точно порадуют саудовскую публику на Суперкубке Испании в следующем сезоне. Вопрос только в том, кого и как будут представлять: кто приедет как финалист Кубка, а кто – как обладатель? Это они и решат на «Ла Картухе»!