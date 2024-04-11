Хаби Алонсо всё сделал правильно. Суперклубы ему не нужны

«Байер» находится в шаге от того, чтобы нарушить гегемонию «Баварии» в Бундеслиге. Аура тренера леверкузенцев Хаби Алонсо оказалась настолько сильной, что мюнхенцы впервые за 13 сезонов оставят своих болельщиков без чемпионской салатницы. Испанский специалист сейчас – самый многообещающий тренер Европы, поэтому не удивительно, что Алонсо получил предложения от «Ливерпуля» (уходит легендарный Юрген Клопп), «Баварии» (летнее расставание с Томасом Тухелелем уже анонсировано) и других топ-клубов. Трудно вообразить, но всем им тренер отказал.

Хаби Алонсо намерен пошуметь с «Байером» в следующем сезоне в Лиге чемпионов, и это также говорит о сумасшедшей уверенности в себе и готовности к новым вызовам. Испанец абсолютно убеждён в своей дальнейшей востребованности элитными командами – для хорошо заработавшего за время блистательной игровой карьеры Хаби жирные контракты точно не стоят на первом месте. Разбираемся, что же движет самым востребованным молодым тренером мира.

Алонсо не хочет повторить тренерский путь Джеррарда и Лэмпарда

На 60-й минуте знаменитого стамбульского финала Лиги чемпионов сезона-2004/2005 между «Миланом» и «Ливерпулем» опорник итальянской команды Рино Гаттузо срезал в своей штрафной Стивена Джеррарда. Несмотря на присутствие на поле капитана британцев, к «точке» было суждено отправиться никогда не исполнявшему 11-метровые Алонсо. Испанец пробил в левый от себя угол, бразилец Дида вытащил мяч, и всё же Хаби оказался первым на добивании и вколотил его под перекладину. Час спустя он вместе с другими игроками «Ливерпуля» поднял кубок над головой.

Алонсо против Диды в финале ЛЧ-2004/2005 Фото: John Walton/Getty Images

«В таких матчах забываешь о страхе. Энергетика на поле была такой, что я в себе не сомневался. Чётко понимал, куда буду бить. Удар получился не таким уж и плохим, однако Дида совершил блестящий сейв. Наверное, я продемонстрировал самую стремительную реакцию в жизни. Тот гол зарядил меня сумасшедшей уверенностью на всю оставшуюся карьеру», – признался Алонсо в интервью пресс-службе УЕФА в 2021 году.

Этот эпизод иллюстрирует потрясающее самообладание Хаби – черта личности, которая помогает ему как в стрессовых ситуациях, так и тогда, когда нужно принимать грамотные, взвешенные решения. Отказ от предложений «Ливерпуля» и других топ-клубов продемонстрировал это в очередной раз. Большинство специалистов посчитали бы такой вызов шансом всей жизни, но Алонсо давно привит от такого коварного вируса, как слава.

Бывший тренер ЦСКА Хуанде Рамос в одном из интервью рассказал, что в Испании и ряде других европейских стран любой начинающий тренер должен сначала несколько лет поработать с молодёжными командами. Практически не бывает прецедентов, как с обладателем «Золотого мяча» — 2004 украинцем Андреем Шевченко, который без соответствующего опыта возглавил сборную своей страны. Алонсо же, как и Рамос, чётко понимает: хорошим тренером можно стать, только если прекратить мыслить как игрок, забыть о былых регалиях и осваивать новое ремесло постепенно.

Зачастую одного или даже нескольких удачных сезонов во главе средних команд оказывается мало для ментального созревания и готовности к работе в большом клубе. В этом прекрасно убедились легенды «Челси» и «Ливерпуля» Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. Не факт, что на каком-то этапе они допустили ошибку – просто их провалы в АПЛ в роли тренеров показывают, насколько сложен переходный этап. Разумеется, Алонсо это знает и намерен закрепить свои навыки и умения ещё одним сезоном (или даже больше) в Леверкузене.

Алонсо — фанат моря, оно дарит уверенность и гармонию с самим собой

На трансформацию Алонсо-игрока в Алонсо-тренера понадобилось четыре сезона. В первом (2018/2019) он руководил командой «Реала» U14, после чего вернулся в родной Сан-Себастьян, чтобы обрести полную гармонию. В кругу родных и близких Хаби хотел убедиться, что его выбор в пользу тренерской карьеры – верное решение. В 18 лет он поступил на инженерный факультет в Сан-Себастьяне и подумывал о карьере экономиста, но футбол взял верх.

Алонсо не раз пересекался с Лэмпардом на поле Фото: SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES

«Помню, шёл сильный дождь, я раскрыл окно, взглянул на бескрайнюю гладь моря и впервые за долгие годы почувствовал настоящую свободу – такое могло произойти только дома. Сан-Себастьян зарядил меня своей неповторимой энергетикой», – признавался тренер в интервью The Athletic. Особенную атмосферу Сан-Себастьяна подтверждает и отыгравший там пять сезонов тренер сборной России Валерий Карпин.

С 2019 по 2022 год Хаби работал со второй командой «Сосьедада», и в течение этого времени его звали в «Манчестер Сити» на роль ассистента Пепа Гвардиолы и ещё в ряд серьёзных команд. Но Алонсо не хотел идти в подмастерья, а от предложения «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в 2021-м отказался, потому что «сердце подсказало ещё немного подождать». «Хочу, чтобы люди ценили меня не за былые заслуги, а за то, чего добиваюсь сегодня», – говорил Алонсо.

Одной из главных задач в «Байере», который испанец принял два года назад, для него было заслужить авторитет у футболистов. Коллектив взрослых мужчин сильно отличается от юношей, с которыми Хаби работал до этого, к тому же ни в одной из команд в своей игровой карьере полузащитник не носил капитанскую повязку на постоянной основе. Однако к тихоням, беспрекословно исполняющим указания тренера, его точно нельзя было причислить.

Испанец любит сравнивать себя с морем – причём не бушующим, а спокойным и величественным. Волны медленно и монотонно накатывают на берег, шум воды завораживает и дарит чувство свободы. Неудивительно, что при выборе первого иностранного клуба важным для Хаби-игрока стало наличие рядом моря. В Ливерпуле оно не такое приветливое, как в родном Сан-Себастьяне, но это не имело для футболиста большого значения. Во время игры за «красных» он жил в квартире, внесённой в список памятников архитектуры I категории, с видом на море. Тогда как большинство его одноклубников селились, как правило, в пригороде, подальше от городской суеты.

Хаби находится в отличной форме Фото: из личного архива Хаби Алонсо

Болельщики «Ливерпуля» сразу же полюбили Алонсо, и не только за филигранную технику и голы с центра поля. Он был сообразительным и вдумчивым, а ещё не боялся высказывать своё мнение, что привело к конфликту с тренером Рафаэлем Бенитесом. Этот испанский специалист привёл его на «Энфилд», и, хотя они вместе выиграли Лигу чемпионов – 2004/2005, Бенитеса бесили независимость и упрямство полузащитника. Однажды тренер упрекнул Хаби в пропуске важнейшего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» из-за рождения ребёнка. Также Рафа часто предъявлял претензии к игроку на предмет его физической формы.

На тренировках «Байера» Алонсо бегает больше игроков

«Я никогда не был атлетом, но это не значит, что я не соответствовал требованиям английского футбола. Твёрдо убеждён, что необходимость много бегать и стелиться в подкатах можно компенсировать грамотной продуманной работой. Всегда удивляюсь, когда игроки говорят: «Мой лучший скилл – умение делать подкаты». Вы серьёзно? Если мне приходится идти в подкат, то кто-то другой оказался не на своей позиции, и это сводит меня с ума. Потому что форма команды и баланс имеют решающее значение», – признавался Алонсо, когда выступал за «Баварию».

В Леверкузене Алонсо ставит интеллектуальный футбол с системой в пять защитников. В результате в 28 турах этого сезона Бундеслиги «Байер» пропустил лишь 19 мячей. У идущих вторыми по этому показателю «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии» по 33 пропущенных мяча. В целом стиль игры команды Алонсо удачно сочетает в себе владение мячом и скорость. Его команда часто превосходит соперников в динамике, в равной степени искусно пробивая бреши в обороне на небольших пространствах. Яркая и современная игра «фармацевтов» радует глаз.

Алонсо привил «Байеру» яркую агрессивную игру Фото: Joris Verwijst/Getty Images

«С точки зрения эстетики «Байер» и «Бавария» сейчас находятся на разных планетах, – пишет Kicker. – Харизма Алонсо – одна из причин. Игроки и сотрудники в восторге от его ауры, а один из функционеров леверкузенского клуба говорит, что «Хаби делает ярче любое место, в котором появляется». Это ощущается и по многочисленным видео в соцсетях, на которых испанский тренер показывает класс своим игрокам на тренировках, учит, подсказывает, направляет и вдохновляет. Его свет передаётся и футболистам».

«На занятиях он порой бегает больше, чем игроки. Правда. Его победный менталитет также передался команде», – признался хавбек «Байера» Гранит Джака. Раньше у леверкузенцев была репутация мягкой команды, наполненной талантливыми игроками, которые ждали трансфера на повышение в относительном комфорте. Однако харизма Алонсо касаемо дисциплины и максимальной отдачи привела к формированию совершенно иного менталитета в команде.

Единственное, о чём Алонсо жалеет в своей игровой карьере — о невыигранном с «Ливерпулем» чемпионстве АПЛ. Он знает, что для исправления этого пробела уже в роли тренера ему нужно ещё немного прокачаться, чтобы вернуться на «Энфилд» полностью готовым к новому вызову. В город, в котором его ждёт не только море, но и светлое будущее.