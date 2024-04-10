Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Барселона, прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 10 апреля 2024

Огнедышащее противостояние в ЛЧ! «ПСЖ» принимает «Барселону» в 1/4 финала! LIVE
Никита Паглазов
«ПСЖ» – «Барселона»
Комментарии
Кто окажется успешнее: чемпион Франции или чемпион Испании?

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» дома примет «Барселону». Мы проведём онлайн этой великолепной по афише встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Париж против Барселоны в Лиге чемпионов – уже классика, за 11 лет команды встретились 10 раз. Трижды клубы сыграли вничью, столько же раз победили французы, на один больше – испанцы. Яркую вывеску омрачают травмы: у хозяев не будет ключевого флангового защитника Ашрафа Хакими, а у гостей отсутствуют юные звёзды: Алекс Бальде, Гави и Педри.

Интересно, что команды тренируют бывшие игроки «Барсы» – Луис Энрике и Хави. Первый каталонцев ещё и тренировал – и не сказать, что безуспешно. Может, Хави рано или поздно окажется в Париже? Вот тогда круг замкнётся.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android