Огнедышащее противостояние в ЛЧ! «ПСЖ» принимает «Барселону» в 1/4 финала! LIVE

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» дома примет «Барселону». Мы проведём онлайн этой великолепной по афише встречи.

Париж против Барселоны в Лиге чемпионов – уже классика, за 11 лет команды встретились 10 раз. Трижды клубы сыграли вничью, столько же раз победили французы, на один больше – испанцы. Яркую вывеску омрачают травмы: у хозяев не будет ключевого флангового защитника Ашрафа Хакими, а у гостей отсутствуют юные звёзды: Алекс Бальде, Гави и Педри.

Интересно, что команды тренируют бывшие игроки «Барсы» – Луис Энрике и Хави. Первый каталонцев ещё и тренировал – и не сказать, что безуспешно. Может, Хави рано или поздно окажется в Париже? Вот тогда круг замкнётся.

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