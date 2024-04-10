«Клуб дал путёвку в большой футбол». Как Роналдиньо начал европейскую карьеру в «ПСЖ»

Во Франции волшебник ничего не выиграл, но затем ему всё компенсировала «Барса».

Встречи «Барселоны» и «ПСЖ» – уже классика Лиги чемпионов. За последние 11 лет команды провели 10 матчей. А «ремонтада» каталонцев в 2017 году – одно из самых эпичных событий в истории ЛЧ. В 1/4 финала нынешнего розыгрыша «Барса» и «ПСЖ» встречаются снова. Однако клубы объединяет не только большая история матчей, но и фигура Роналдиньо. Один из величайших футбольных шоуменов до переезда в Испанию выступал за парижан.

Рассказываем об игре бразильца во Франции.

Руководство «ПСЖ» нашло Роналдиньо в его родном «Гремио». За три года (1998–2000) он забил 82 гола в 145 матчах и помог команде выиграть чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул и Кубок Сул-Минас (турнир с клубами из южных регионов Бразилии). Параллельно Ронни зажигал за молодёжные сборные Бразилии, привлекая внимание европейцев. В 2001 году «Арсенал» заинтересовался Роналдиньо. Однако трансфер не состоялся, так как бразилец не смог получить разрешение на работу, проведя слишком мало матчей за сборную Бразилии. Также сорвалась аренда в шотландский «Сент-Миррен» из-за причастности Роналдиньо к скандалу с поддельным паспортом, из-за которого ему разрешили перейти уже после закрытия трансферного окна. Ещё ходили слухи об интересе к бразильцу со стороны «Лидса».

Роналдиньо в «Гремио» Фото: twitter.com/90sfootball

В конце декабря 2000-го Роналдиньо тайно подписал предварительный контракт с «ПСЖ». Через некоторое время президент «Гремио» Хосе Альберто Мачадо Геррейро заявил, что требует за игрока € 6,4 млн. Несмотря на это, 17 января 2001 года парижане сообщили о трансфере Роналдиньо за € 5,1 млн и подписании контракта с талантом на пять лет. В последний месяц игрока в «Гремио» болельщики начали кампанию против него. Все действия Роналдиньо сопровождались свистом, а его самого вместе с братом объявили предателями.

Летом 2001-го футболист прибыл в Париж. Роналдиньо в «ПСЖ» оказался в компании с несколькими любопытными игроками: защитниками Маурисио Почеттино и Габриэлем Хайнце, хабеками Микелем Артетой и Джей-Джей Окочей, а также форвардом Алоизио (в 2003-м перейдёт в «Рубин»). Зимой к ним добавился взятый в аренду нападающий «Ливерпуля» Николя Анелька.

Роналдиньо после подписания контракта с «ПСЖ» Фото: psg.fr

В Лиге 1 Роналдиньо дебютировал 4 августа 2001 года, выйдя на замену во встрече 2-го тура с «Осером» (1:1). На старте французской карьеры полузащитник чередовал игру в старте с выходами со скамейки. Но Роналдиньо успевал отмечаться результативными действиями: в игре 5-го тура с «Ренном» (3:0) он оформил два ассиста, а в 10-м туре забил дебютный гол в ворота «Лиона» (2:2): бразилец реализовал пенальти на 81-й минуте. Через четыре дня он положил два мяча в матче Кубка УЕФА «Рапиду» (4:0). Однако следующего результативного действия пришлось ждать до конца ноября: тогда бразилец отметился голом в ворота «Нанта» (2:1).

«ПСЖ» играл преимущественно по схемам 3-5-2 и 3-4-3. Роналдиньо конкурировал на позиции «десятки» с Окочей либо появлялся в атаке. А с начала 2002-го Ронни стал футболистом основы, так как нигериец уехал на Кубок Африки. И выдал сумасшедшую серию! Он забил по голу во всех четырёх январских играх «ПСЖ» в Лиге 1: «Монако» (1:2), «Ренну» (2:1), «Лансу» (1:1) и «Лорьяну» (5:0 + два ассиста). А также оформил дубль в ворота «Генгама» (3:1) в Кубке лиги. Роналдиньо до конца сезона провёл ещё 10 игр в чемпионате, набрав в них 6 (3+3) результативных баллов.

«ПСЖ», правда, занял лишь четвёртое место в чемпионате, попутно вылетев в полуфинале Кубка лиги от «Бордо», в 1/4 финала Кубка Франции от «Лорьяна», а Кубок УЕФА команда покинула ещё в декабре. В общем, Роналдиньо остался без трофеев. Несмотря на неплохую статистику бразильца — 13 голов и семь ассистов в 40 играх сезона — главный тренер «ПСЖ» Луис Фернандес не был им доволен. У них возникли разногласия из-за стиля жизни Роналдиньо. Фернандес утверждал, что игрок «слишком сосредоточен на ночных клубах», и жаловался, что его отпуск в Бразилии никогда не заканчивался вовремя.

Роналдиньо в «ПСЖ» Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Лето 2002 года – «золотое» время для Роналдиньо. В составе сборной он стал чемпионом мира, будучи важным элементом команды. Полузащитник забил два мяча, один из них – легендарная закидушка в ворота сборной Англии в четвертьфинале. «Когда я наносил удар, то рассчитывал, что мяч полетит не совсем в ту сторону. Если быть честным, я целился в другую часть ворот. Я ударил слишком сильно, и, пока мяч летел, он ещё сильнее отклонился, в итоге закружившись над Симэном. Он ничего не смог с этим поделать, и я думаю, что здесь был элемент удачи… но гол есть гол!» — рассказывал бразилец в интервью официальному сайту ФИФА. Роналдиньо также попал в символическую сборную ЧМ-2002, что привлекло к нему ещё больше внимания со стороны топ-клубов.

Роналдиньо с Кубком мира Фото: Alex Livesey/Getty Images

Однако бразилец вернулся в «ПСЖ». Несмотря на разногласия с тренером, он остался, получив 10-й номер. Но второй сезон во Франции стал разочарованием для Роналдиньо. Нет, сам Ронни показывал классный футбол и набрал 22 (12+10) очка по системе «гол+пас» в 37 встречах. А тренер Фернандес спустя годы отметил, что Ронни изменился в лучшую сторону после победного ЧМ-2002. Только вот «ПСЖ» занял всего лишь 11-е место в Лиге 1 и уступил в финале Кубка Франции «Осеру».

Сам же Роналдиньо выдал парочку запоминающихся моментов. В октябре 2002-го он оформил дубль во французском «Ле Классик» с «Марселем». Первый гол Ронни забил со штрафного, издевательски низом, а второй – с пенальти. «ПСЖ» разгромил принципиального соперника 3:0. Примечательно, что во втором круге Роналдиньо помог парижанам обыграть «Марсель» с тем же счётом, но уже в гостях. На счету полузащитника один гол и один ассист: на 56-й минуте он перехватил мяч, пронёсся через всю половину поля марсельцев и забил. А в концовке красиво разобрался с защитой и вратарём «Марселя», после чего выкатил на пустые ворота форварду Жерому Леруа.

А в матче 28-го тура Лиги 1 с «Генгамом» Роналдиньо забил лучший гол сезона по версии болельщиков. На 20-й минуте он подхватил мяч, обыграл одного соперника, разыграл стеночку с партнёром, перекинул второго оппонента, затем разобрался ещё с несколькими футболистами бретонцев и «парашютом» поразил ворота. Эстетика!

По окончании сезона Роналдиньо объявил, что хочет покинуть «ПСЖ». Клуб не попал ни в один из еврокубков и не завоевал ни одного трофея за два года. После победного ЧМ-2002 полузащитник не был так мотивирован выступать в Лиге 1. Да, с топами получались классные матчи (например, с «Марселем»), но на средние и слабые клубы Ронни выходил поникшим.

Кстати, тренер Фернандес продолжал разборки с игроком: он заявлял, что бразилец часто пропускал матчи, ссылаясь на маленькие повреждения. В общем, всем стало понятно, что этот роман подошёл к завершению. «Если бы в «ПСЖ» был другой состав, с другими тренерами или чем-то ещё, я бы остался. Но всё зависит от бога, и в итоге я попал в замечательный клуб, где был очень счастлив», – рассказал Роналдиньо в 2022-м.

Роналдиньо после подписания контракта с «Барселоной» Фото: FC Barcelona

Летом 2003 года в дело вмешалась «Барселона». Президент каталонцев Жоан Лапорта (тогда был его первый срок) сначала собирался купить Дэвида Бекхэма. Однако после трансфера англичанина в «Реал» переключился на бразильца. И «Барселона» выиграла гонку за Роналдиньо у «Манчестер Юнайтед». В Каталонии игрок пережил лучший период карьеры: два золота Примеры, Лига чемпионов, два Суперкубка Испании, «Золотой мяч» и две награды лучшему футболисту мира от ФИФА. Но старту европейской карьеры Ронни всё же обязан «ПСЖ».