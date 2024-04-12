«Мясная комиссия» и «Эфиопский кофе». Самые необычные названия футбольных клубов

Недавно в чемпионате Боливии «Индепендьенте Петролеро» обыграл команду с необычным названием – Always Ready, или же «Всегда готовы». Клуб был основан группой школьников в апреле 1933 года, и они дали ему название, переведя на английский девиз бойскаутов siempre listo («всегда готов») – в честь родины футбола, Англии.
Оказалось, что клубов с необычными названиями невероятно много. Нашлись и «Эфиопский кофе», и «11 человек в полёте».
4.25 или April 25 — клуб «25 апреля»
Страна: Северная Корея
Лига: Премьер-лига КНДР
Команду назвали в честь даты основания северокорейской армии – ей она и принадлежит. При этом изначально название было другое: «клуб Центральной школы спортивной подготовки». Но в июне 1971-го команду переименовали в честь Народно-революционной армии Чосон (предшественницы Корейской народной армии).
«25 апреля»
Фото: AFC Cup
FC Santa Klaus — «Санта-Клаус»
Страна: Финляндия
Лига: четвёртый дивизион
Команда базируется на родине Санта-Клауса – в городе Рованиеми в Лапландии. У клуба есть легенда, что он был основан эльфами Санты, которые пинали кожаный мяч на снегу в свободное от упаковки подарков время. Чтобы использовать имя Санты в названии, основателям пришлось спросить у того разрешения через специальный запрос. А ещё Санта – почётный тренер: он посещает первый матч команды в каждом сезоне, чтобы дать старт очередной кампании. Нередко он заглядывает на игры и по ходу сезона.
«Санта-Клаус»
Фото: Santa Claus FC
Botswana Meat Commission FC — «Мясная комиссия Ботсваны»
Страна: Ботсвана
Лига: Премьер-лига Ботсваны
Просто клуб, который принадлежит мясникам. К счастью, недавно команду переименовали – теперь они «Гилпортские львы» (Gilport Lions).
«Мясная комиссия Ботсваны»
Фото: Botswana Meat Commission FC
Millonarios F.C. — «Миллионеры»
Страна: Колумбия
Лига: Примера А
Один из самых успешных клубов Колумбии. Своё название получил ещё в 1939-м, когда аргентинец Висенте Люсиферо, который играл в клубе, каждый четверг ходил к совету директоров и обсуждал выплаты аргентинских игроков («Миллионеры» стали первой колумбийской командой, в которой заиграли иностранцы). Люсиферо требовал высоких зарплат не только для легионеров, но и всей команды: он хотел, чтобы колумбийцам платили столько же, сколько иностранцам, потому что местные футболисты получали гораздо меньше.
Редактор газеты El Tiempo резко раскритиковал команду, которая решила прислушаться к аргентинцу, потому что содержание клуба выходило очень дорогим для муниципалитета. Он назвал клуб «Лос Миллионариос», и прозвище в итоге прижилось – люди стали команду называть именно так. Со временем Club Deportivo Municipal стал Clud Deportivo Los Millionarios.
«Миллионеры»
Фото: Andres Rot/Getty Images
Ethiopian Coffee S.C. — «Эфиопский кофе»
Страна: Эфиопия
Лига: эфиопская Премьер-лига
Его основатели – работники компании по переработке кофе Kefa Coffee Processing. Команда содержалась за их счёт и из них же состояла: футболисты утром работали на фабрике, а по вечерам играли в футбол. Изначально клуб назывался Yenegat Kokebe («Утренняя звезда»), что было отсылкой к распорядку дня рабочих, а позднее получил второе название – Yebuna Gebeya («Кофейный рынок»). В 1984 году клуб переименовали в «Эфиопский кофе», так как команда перешла под управление национальной торговой кофейной корпорации.
«Эфиопский кофе»
Фото: Ethiopian Coffee S.C.
Cape Coast Mysterious Dwarfs — «Таинственные гномы Кейп-Коста»
Страна: Гана
Лига: ганская Премьер-лига
Если вы представили себе маленьких гномиков и уже успехи похихикать с выбора названия для клуба, то спешим вас проинформировать: в ганском вуду гномы (ммоатия) – это жуткие лесные обитатели, которые известны своей ловкостью, умением ходить задом наперёд и феноменальным знанием трав. Так что «Таинственные гномы», на самом деле, обладают неведомой нам силой!
«Таинственные гномы Кейп-Коста»
Фото: twitter.com/ebusua_dwarfs
Invincible Eleven — «Непобедимые одиннадцать»
Страна: Либерия
Лига: ЛФА Первый дивизион
Старейший клуб Либерии, который знаменит не только своими успехами, но ещё и тем, что за него когда-то играл Джордж Веа. Название придумала группа студентов ещё в 1943 году после долгих обсуждений вариантов (интересно даже, из чего выбирали).
«Непобедимые одиннадцать»
Фото: Invincible Eleven FC
Club the Strongest — «Сильнейший клуб»
Страна: Боливия
Лига: Примера
Ещё один боливийский клуб с названием, которое явно придумывали не самые скромные ребята. Команда была основана в 1908 году группой студентов: сначала они решили назваться «Сильный футбольный клуб», а потом докрутили до «Сильнейшего клуба». Шутки шутками, но сильнейшие ни разу не вылетали в низшую лигу.
«Сильнейший клуб»
Фото: Gaston Brito Miserocchi/Getty Images
Anti Drugs Strikers F.C. — «Борцы с наркотиками»
Страна: Сьерра-Леоне
Лига: национальная Премьер-лига
В соцсетях клуба указан его девиз: «Скажи нет наркотикам». Дело в том, что Сьерра-Леоне уже давно играет одну из ключевых ролей в наркоторговле. Несколько недель назад в стране объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового синтетического наркотика – куша. Вещество стало причиной сотен психических расстройств и смертей за последние четыре года – из-за своей низкой цены оно доступно широким слоям населения.
«Борцы с наркотиками»
Фото: Sierra Leone Premier League
Eleven Men In Flight — «11 мужчин в полёте»
Страна: Эсватини
Лига: Премьер-лига Эсватини
Африканские страны любят изощрённые имена для футбольных клубов. «11 мужчин в полёте» не объясняют, почему они куда-то летят, но зато на своих страницах в социальных сетях тоже выступают против наркотиков. Команда пишет, что хочет воспитывать таланты для международного футбола и гарантировать, что молодёжь не будет подсаживаться на наркотики.
«11 мужчин в полёте»
Фото: Eleven Men In Flight FC