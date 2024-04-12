«Мясная комиссия» и «Эфиопский кофе». Самые необычные названия футбольных клубов

Недавно в чемпионате Боливии «Индепендьенте Петролеро» обыграл команду с необычным названием – Always Ready, или же «Всегда готовы». Клуб был основан группой школьников в апреле 1933 года, и они дали ему название, переведя на английский девиз бойскаутов siempre listo («всегда готов») – в честь родины футбола, Англии.

Оказалось, что клубов с необычными названиями невероятно много. Нашлись и «Эфиопский кофе», и «11 человек в полёте».

4.25 или April 25 — клуб «25 апреля»

Страна: Северная Корея

Лига: Премьер-лига КНДР

Команду назвали в честь даты основания северокорейской армии – ей она и принадлежит. При этом изначально название было другое: «клуб Центральной школы спортивной подготовки». Но в июне 1971-го команду переименовали в честь Народно-революционной армии Чосон (предшественницы Корейской народной армии).

«25 апреля» Фото: AFC Cup

FC Santa Klaus — «Санта-Клаус»

Страна: Финляндия

Лига: четвёртый дивизион

Команда базируется на родине Санта-Клауса – в городе Рованиеми в Лапландии. У клуба есть легенда, что он был основан эльфами Санты, которые пинали кожаный мяч на снегу в свободное от упаковки подарков время. Чтобы использовать имя Санты в названии, основателям пришлось спросить у того разрешения через специальный запрос. А ещё Санта – почётный тренер: он посещает первый матч команды в каждом сезоне, чтобы дать старт очередной кампании. Нередко он заглядывает на игры и по ходу сезона.

«Санта-Клаус» Фото: Santa Claus FC

Botswana Meat Commission FC — «Мясная комиссия Ботсваны»

Страна: Ботсвана

Лига: Премьер-лига Ботсваны

Просто клуб, который принадлежит мясникам. К счастью, недавно команду переименовали – теперь они «Гилпортские львы» (Gilport Lions).

«Мясная комиссия Ботсваны» Фото: Botswana Meat Commission FC

Millonarios F.C. — «Миллионеры»

Страна: Колумбия

Лига: Примера А

Один из самых успешных клубов Колумбии. Своё название получил ещё в 1939-м, когда аргентинец Висенте Люсиферо, который играл в клубе, каждый четверг ходил к совету директоров и обсуждал выплаты аргентинских игроков («Миллионеры» стали первой колумбийской командой, в которой заиграли иностранцы). Люсиферо требовал высоких зарплат не только для легионеров, но и всей команды: он хотел, чтобы колумбийцам платили столько же, сколько иностранцам, потому что местные футболисты получали гораздо меньше.

Редактор газеты El Tiempo резко раскритиковал команду, которая решила прислушаться к аргентинцу, потому что содержание клуба выходило очень дорогим для муниципалитета. Он назвал клуб «Лос Миллионариос», и прозвище в итоге прижилось – люди стали команду называть именно так. Со временем Club Deportivo Municipal стал Clud Deportivo Los Millionarios.

«Миллионеры» Фото: Andres Rot/Getty Images

Ethiopian Coffee S.C. — «Эфиопский кофе»

Страна: Эфиопия

Лига: эфиопская Премьер-лига

Его основатели – работники компании по переработке кофе Kefa Coffee Processing. Команда содержалась за их счёт и из них же состояла: футболисты утром работали на фабрике, а по вечерам играли в футбол. Изначально клуб назывался Yenegat Kokebe («Утренняя звезда»), что было отсылкой к распорядку дня рабочих, а позднее получил второе название – Yebuna Gebeya («Кофейный рынок»). В 1984 году клуб переименовали в «Эфиопский кофе», так как команда перешла под управление национальной торговой кофейной корпорации.

«Эфиопский кофе» Фото: Ethiopian Coffee S.C.

Cape Coast Mysterious Dwarfs — «Таинственные гномы Кейп-Коста»

Страна: Гана

Лига: ганская Премьер-лига

Если вы представили себе маленьких гномиков и уже успехи похихикать с выбора названия для клуба, то спешим вас проинформировать: в ганском вуду гномы (ммоатия) – это жуткие лесные обитатели, которые известны своей ловкостью, умением ходить задом наперёд и феноменальным знанием трав. Так что «Таинственные гномы», на самом деле, обладают неведомой нам силой!

«Таинственные гномы Кейп-Коста» Фото: twitter.com/ebusua_dwarfs

Invincible Eleven — «Непобедимые одиннадцать»

Страна: Либерия

Лига: ЛФА Первый дивизион

Старейший клуб Либерии, который знаменит не только своими успехами, но ещё и тем, что за него когда-то играл Джордж Веа. Название придумала группа студентов ещё в 1943 году после долгих обсуждений вариантов (интересно даже, из чего выбирали).

«Непобедимые одиннадцать» Фото: Invincible Eleven FC

Club the Strongest — «Сильнейший клуб»

Страна: Боливия

Лига: Примера

Ещё один боливийский клуб с названием, которое явно придумывали не самые скромные ребята. Команда была основана в 1908 году группой студентов: сначала они решили назваться «Сильный футбольный клуб», а потом докрутили до «Сильнейшего клуба». Шутки шутками, но сильнейшие ни разу не вылетали в низшую лигу.

«Сильнейший клуб» Фото: Gaston Brito Miserocchi/Getty Images

Anti Drugs Strikers F.C. — «Борцы с наркотиками»

Страна: Сьерра-Леоне

Лига: национальная Премьер-лига

В соцсетях клуба указан его девиз: «Скажи нет наркотикам». Дело в том, что Сьерра-Леоне уже давно играет одну из ключевых ролей в наркоторговле. Несколько недель назад в стране объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового синтетического наркотика – куша. Вещество стало причиной сотен психических расстройств и смертей за последние четыре года – из-за своей низкой цены оно доступно широким слоям населения.

«Борцы с наркотиками» Фото: Sierra Leone Premier League

Eleven Men In Flight — «11 мужчин в полёте»

Страна: Эсватини

Лига: Премьер-лига Эсватини

Африканские страны любят изощрённые имена для футбольных клубов. «11 мужчин в полёте» не объясняют, почему они куда-то летят, но зато на своих страницах в социальных сетях тоже выступают против наркотиков. Команда пишет, что хочет воспитывать таланты для международного футбола и гарантировать, что молодёжь не будет подсаживаться на наркотики.