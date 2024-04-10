Таблица ошибок судей РПЛ. Теперь ещё одному клубу арбитры помогают больше других

23-й тур РПЛ в плане судейских решений прошёл вполне гладко. А выдался бы вообще идеальным, если бы не грубая ошибка в матче «Урала» и «Крыльев Советов». В связи с этим обновляем таблицу с фейлами арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-18-го туров;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 22-го тура.
Ошибки судей в 23-м туре РПЛ
Тур стартовал с игры в Екатеринбурге. И как раз там случилась грубая ошибка арбитра: Павел Кукуян на 60-й минуте при ничейном счёте показал вторую жёлтую центральному защитнику хозяев Итало. Хотя не должен был. При численном перевесе самарцы добились победы.
«Итало в принципе ничего не делал. Он просто выставил руку в сторону и двигался к мячу. Расстояние между мячом и игроком было большим. Чтобы удалить футболиста, нужно что-то большее – дополнительное движение в сторону игрока, чтобы попасть в него согнутым локтем, например. Если же футболист тянется к мячу и играет в него, а соперник сам врезается в его руку, которая выставлена изначально — такое бывает. Но с опытом Кукуяна удалять за подобное… Надо разбираться с этим. Назначь штрафной, только не удаляй. Да, у игрока «Крыльев» идёт кровь, но это не показатель. Надо видеть сам эпизод, и здесь Кукуян не разобрался».
Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Спартак»
|2
|0
|-2
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|2
|1
|-1
|«Ростов»
|3
|3
|0
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Урал»
|2
|2
|0
|«Оренбург»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|4
|+3
|«Факел»
|1
|4
|+3
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3