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Против кого судьи ошибались чаще всего в РПЛ: таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо

Таблица ошибок судей РПЛ. Теперь ещё одному клубу арбитры помогают больше других
Георгий Илющенко
Павел Кукуян (справа)
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«Крылья Советов» могут быть благодарны Павлу Кукуяну.

23-й тур РПЛ в плане судейских решений прошёл вполне гладко. А выдался бы вообще идеальным, если бы не грубая ошибка в матче «Урала» и «Крыльев Советов». В связи с этим обновляем таблицу с фейлами арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Ошибки судей в 23-м туре РПЛ

Тур стартовал с игры в Екатеринбурге. И как раз там случилась грубая ошибка арбитра: Павел Кукуян на 60-й минуте при ничейном счёте показал вторую жёлтую центральному защитнику хозяев Итало. Хотя не должен был. При численном перевесе самарцы добились победы.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Итало в принципе ничего не делал. Он просто выставил руку в сторону и двигался к мячу. Расстояние между мячом и игроком было большим. Чтобы удалить футболиста, нужно что-то большее – дополнительное движение в сторону игрока, чтобы попасть в него согнутым локтем, например. Если же футболист тянется к мячу и играет в него, а соперник сам врезается в его руку, которая выставлена изначально — такое бывает. Но с опытом Кукуяна удалять за подобное… Надо разбираться с этим. Назначь штрафной, только не удаляй. Да, у игрока «Крыльев» идёт кровь, но это не показатель. Надо видеть сам эпизод, и здесь Кукуян не разобрался».

Как судьи отработали в других матчах 22-го тура:
«Просто берёт и наваливает выдуманные пенальти». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Просто берёт и наваливает выдуманные пенальти». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Спартак»20-2
«Балтика»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»21-1
«Ростов»330
«Пари НН»220
«Урал»220
«Оренбург»12+1
«Краснодар»12+1
«Крылья Советов»14+3
«Факел»14+3
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
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