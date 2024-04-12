Чемпионский матч «Байера», гонки в Англии и Испании. Главные игры выходных в Европе

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие игры ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Байер» — «Вердер»: воскресенье, 14 апреля, 18:30 мск
Интрига: «Байер» впервые в истории выиграет Бундеслигу?
Мы дожили до момента, когда «Байер» станет чемпионом Германии. Один вопрос — в каком туре леверкузенцы оформят золото официально. Для этого необходимо одержать одну победу и не смотреть на результаты «Баварии» и «Штутгарта». В 29-м туре «Байер» принимает дома «Вердер». Идеальный момент, чтобы оформить победу в чемпионате и отпраздновать её на «Бай-Арене». Первую для «аптекарей» в истории!
«Арсенал» — «Астон Вилла»: воскресенье, 14 апреля, 18:30 мск
Интрига: Эмери не даст «Арсеналу» остаться на вершине АПЛ?
Унаи Эмери с 2018 по 2019 год возглавлял «Арсенал» и не добился с клубом больших успехов. Но порознь тренеру и команде живётся лучше. «Арсенал» борется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, а Эмери сначала пошумел с «Вильярреалом», а теперь ведёт в ЛЧ «Астон Виллу». Впереди — очная встреча лондонцев и бирмингемцев. В первом круге «Вилла» на своём поле переиграла «Арсенал» с минимальным счётом. У Эмери есть шанс серьёзно испортить жизнь «канонирам» и приблизить свою команду к Лиге чемпионов. Но всё же «Арсенал» — фаворит игры. Тем более лондонцы лидируют в АПЛ за семь туров до конца. В такой ситуации ошибаться совсем нельзя.
«Атлетико» — «Жирона»: суббота, 13 апреля, 15:00 мск
Интрига: «Атлетико» лишит «Жирону» шансов на топ-2?
«Жирона» до середины сезона боролась за победу в Примере. Но затем сила состава всё же сказалась — каталонцы перестали регулярно побеждать. Теперь «Жирона» идёт на третьем месте, отставая от «Барсы» на два очка. Впереди — встреча с «Атлетико», занимающим четвёртую строчку. У мадридцев есть две задачи: подобраться к «Жироне» и не пропустить вперёд «Атлетик» из Бильбао. Но и каталонцы не планируют опускаться ещё ниже. «Жирона» готовилась к матчу всю неделю, а «Атлетико» в среду провёл игру в Лиге чемпионов. Небольшой бонус для команды Мичела.
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: воскресенье, 14 апреля, 16:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» исправится за осечку с «МЮ»?
По итогам прошлого тура «Ливерпуль» потерял лидерство в АПЛ, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2. Теперь команда Юргена Клоппа занимает второе место, отставая от «Арсенала» на одно очко. Не всё в чемпионской гонке зависит от мерсисайдцев. Но свои матчи выигрывать нужно. В 33-м туре «Ливерпуль» принимает дома «Кристал Пэлас». Если не побеждать сейчас, то можно забыть про титул.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: суббота, 13 апреля, 14:30 мск
Интрига: «Тоттенхэм» в погоне за путёвкой в Лигу чемпионов
«Ньюкасл» выступал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но «сороки» заняли четвёртое место в группе. А в чемпионате Англии дела у команды складываются неудачно: «Ньюкасл» идёт лишь на восьмом месте. «Тоттенхэм» же борется за путёвку в ЛЧ. После 31 встречи «шпоры» идут четвёртыми, но строчку с ними разделяет «Астон Вилла». Так что нужно отрываться от бирмингемцев. «Ньюкасл» ещё имеет шансы финишировать в топ-6 и отобраться в еврокубки. Поэтому просто так победу «сороки» не отдадут. Посмотрим, что придумает тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу.
«Торино» — «Ювентус»: суббота, 13 апреля, 19:00 мск
Интрига: покажет ли «Юве» качественный футбол в дерби?
Если вы смотрели матч «Ювентус» — «Фиорентина» в предыдущем туре Серии А, то вряд ли захотите включать игру туринцев снова. Команда Макса Аллегри показывает унылый футбол, за что болельщики активно критикуют тренера. Впереди у «Юве» дерби с «Торино». В подобных встречах нельзя играть плохо. На этот раз «Ювентус» порадует фанатов? Или снова придётся скучать и засыпать на протяжении 90 минут?
«Штутгарт» — «Айнтрахт» Франкфурт: суббота, 13 апреля, 19:30 мск
Интрига: шанс для «Штутгарта» забраться на второе место.
Удивительный сезон выдаёт «Штутгарт». «Швабы» по очкам делят второе и третье место с «Баварией» и надеются обойти мюнхенцев в итоговой таблице. В следующем туре «Штутгарт» принимает дома «Айнтрахт». Франкфуртский клуб идёт на шестом месте, дающем право участвовать в Лиге конференций. Выше или ниже «Айнтрахт» вряд ли поднимется или опустится. Но и проигрывать не хочется. Так что «Штутгарт» ожидает не самый простой матч в сезоне.
«Манчестер Сити» — «Лутон»: суббота, 13 апреля, 17:00 мск
Интрига: «Сити» разберётся с аутсайдером на пути к золоту?
«Манчестер Сити» борется с «Ливерпулем» и «Арсеналом» за золото АПЛ. Хотят ли «горожане» расставаться с титулом? Конечно, нет. Но сейчас не всё зависит от них: «Сити» на одно очко отстаёт от «Арсенала», а с «Ливерпулем» у них равенство. В следующем туре команда Пепа Гвардиолы принимает дома «Лутон Таун». Отличный шанс набрать три очка и приблизиться к трофею.
«Мальорка» — «Реал» Мадрид: суббота, 13 апреля, 19:30 мск
Интрига: расстроенная «Мальорка» испортит настроение «Реалу»?
«Мальорка» уступила в финале Кубка Испании «Атлетику» из Бильбао. Скромный клуб не воспользовался шансом выиграть третий трофей в истории. Теперь расстроенная «Мальорка» в новом туре Примеры принимает дома «Реал». Мадридцы несутся к золоту, за восемь игр до финиша опережая «Барсу» на восемь очков. На неделе «Реал» выдал великий матч с «Сити» в Лиге чемпионов (3:3), а уже в следующую среду им предстоит ответная встреча. Возможно, Карло Анчелотти даст отдохнуть нескольким лидерам, чем и может воспользоваться «Мальорка». Команда Хавьера Агирре ещё не гарантировала сохранение места в элите. Поэтому три очка в игре с «Реалом» станут большим положительным событием.
«Кадис» — «Барселона»: суббота, 13 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Барса» после успеха в ЛЧ выиграет и в Примере?
«Барселона» в первом матче четвертьфинала ЛЧ обыграла в гостях «ПСЖ» (3:2). Отличные шансы на выход в 1/2 финала у команды Хави перед ответной встречей. Но нельзя забывать о Примере. «Барса» всё ещё имеет небольшие шансы выиграть золото. Да, отставание от «Реала» — восемь очков, но у команд впереди очный матч. Каталонцам важно стабильно побеждать, и тогда всё возможно. В предстоящем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Кадисом», занимающим 18-е место. Возникнуть проблем у сине-гранатовых не должно. Но если Хави даст отдохнуть лидерам, то у «Кадиса» есть шанс отобрать очки.
«Бавария» — «Кёльн»: суббота, 13 апреля, 16:30 мск
Интрига: «Бавария» лишится даже второго места в Бундеслиге?
«Бавария» проводит слабый сезон в Бундеслиге. Нет сомнений, что чемпионом станет «Байер». А мюнхенцам нужно не упустить второе место, которое они разделяют со «Штутгартом». В следующем туре команда Томаса Тухеля принимает «Кёльн». «Козлы» борются за выживание, занимая 17-е место. Дарить очки «Баварии» гости не собираются. «Кёльн» лишит мюнхенцев и математических шансов на титул, и второй строчки?