Как суперклубы хотят растащить чемпионский «Байер» летом

«Байер» – новый король Германии. Летом 2024 года Леверкузен будет праздновать заслуженный титул, а руководство клуба — думать о том, как сохранить «золотой» состав на следующий сезон. К счастью для болельщиков «фармацевтов», главный творец успеха тренер Хаби Алонсо принял решение остаться в команде. Тем не менее «Байер» может потерять в трансферное окно целую группу важных футболистов.

Разбираем слухи вокруг игроков леверкузенского клуба.

Флориан Вирц, € 110 млн (стоимость по данным Transfermarkt)

Флориан Вирц Фото: Maja Hitij/Getty Images

20-летний Вирц – главная звезда «Байера» на трансферном рынке. В последнее время сообщалось, что на подписание немецкого полузащитника нацелены «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария». Однако «Байер» будет рассматривать предложения только на сумму свыше € 100 млн.

Как утверждает журналист Planeta Real Madrid Антонио Гонсалес Гальярдо, «Реал» проявляет серьёзную заинтересованность в трансфере Флориана и готов заплатить за него € 100 млн. При этом, по информации источника, трансфер вряд ли состоится раньше 2025 года, поскольку на сегодняшний день Вирц склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в «Байере».

По данным Sport Bild, полузащитник хочет набраться опыта в Лиге чемпионов в следующем сезоне и только затем перейти в топ-клуб в качестве сформировавшегося игрока. Стало известно также, что переход в мадридский клуб был бы предпочтителен для adidas, сотрудничающей с Вирцем. Ранее компания сыграла свою роль в переходе Джуда Беллингема в мадридский клуб.

В этом сезоне Бундеслиги Вирц сыграл 29 матчей, забил 11 мячей и сделал 10 голевых передач.

Жереми Фримпонг, € 50 млн

Жереми Фримпонг Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

За 23-летнего флангового игрока борются «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сообщалось, что сам Фримпонг отдаёт предпочтение клубам из английской Премьер-лиги. В контракте нидерландца с «Байером», который действует до 2028 года, прописаны отступные в размере € 40-45 млн. Итоговая сумма отступных будет зависеть от результатов «Байера» в этом сезоне.

По данным Sky Sport Deutschland, то, что Хаби Алонсо остаётся в «Байере», повлияло на Фримпонга. Окончательное решение о своём будущем Жереми, вероятно, примет к концу апреля. Судя по словам самого Фримпонга, ему нравится вариант с «Ливерпулем».

«Это великий клуб, с историей. Было бы здорово однажды перейти в «Ливерпуль». Никто не знает, что случится в будущем», — сказал Фримпонг, комментируя свой возможный трансфер для Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Фримпонг провёл 27 матчей, забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Виктор Бонифасе, € 40 млн

Виктор Бонифасе Фото: Lars Baron/Getty Images

Как сообщил Caught Offside, 23-летний нигерийский нападающий«Байера» в летнее трансферное окно может перейти в «Челси». По информации источника, лондонский клуб не в полной мере доволен игрой и результативностью нападающего команды Николаса Джексона, поэтому боссы «аристократов» летом будут прорабатывать возможную сделку с «Байером» по приобретению его форварда.

Кроме того, лучший бомбардир «Байера» интересен «Ювентусу». По данным Tuttosport, туринцы рассматривают кандидатуру игрока сборной Нигерии на случай продажи Душана Влаховича.

В этом сезоне Бундеслиги Бонифасе сыграл 18 матчей, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач.

Эксекиэль Паласиос, € 40 млн

Эксекиэль Паласиос Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Победитель чемпионата мира в составе сборной Аргентины тоже находится в фокусе внимания топ-клубов Европы. Как утверждает All Transfer, «Манчестер Юнайтед» проявляет большую заинтересованность в подписании 25-летнего полузащитника «Байера» По информации источника, конкуренцию манкунианцам в борьбе за Паласиоса готовы составить «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Германии Паласиос провёл 21 матчей, забил три гола и отдал пять результативных пасов.

Эдмон Тапсоба, € 40 млн

Эдмон Тапсоба Фото: Lars Baron/Getty Images

Тапсоба также может сменить клуб в летнее трансферное окно. Стало известно, что «Тоттенхэм» продолжает проявлять интерес к легионеру из Буркина-Фасо. Прошлым летом «шпоры» уже пытались приобрести 25-летнего защитника, но леверкузенцы не отпустили игрока за € 45 млн. Однако сейчас «Байер» готов рассмотреть предложения по игроку, если за него будет предложено более € 50 млн.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» следит за ним, как и за Фримпонгом. По информации Manchester Evening News, Тапсоба и Фримпонг включены в шорт-лист возможных целей манкунианцев для укрепления линии обороны. Интерес к Эдмону связан с вероятным уходом из клуба по окончании сезона Джонни Эванса и Рафаэля Варана.

В текущем сезоне Бундеслиги Тапсоба принял участие в 23 матчах и сделал одну голевую передачу.

Пьеро Инкапье, € 35 млн

Пьеро Инкапье Фото: Lars Baron/Getty Images

По информации SportBild, 22-летний эквадорец, способный сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге, может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Инкапье оценивается «Байером» не менее чем в € 40 млн.«Шпоры» рассматривают возможность подписания игрока в летнее трансферное окно, но могут столкнуться с конкуренцией. Ранее писали, что за Инкапье внимательно следит «Ливерпуль».

В этом сезоне Бундеслиги Инкапье сыграл 22 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Йосип Станишич, € 18 млн

Йосип Станишич Фото: Lars Baron/Getty Images

Правый защитник «Баварии», выступающий на правах аренды до лета 2024 года, по окончании нынешнего сезона точно вернётся в расположение мюнхенского клуба. Об этом сообщал известный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, арендное соглашение между клубами не предусматривает возможности выкупа Станишича. Кроме того, аренда не может быть продлена на дополнительный срок, поскольку «Бавария» заинтересована в использовании игрока обороны в следующем сезоне. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Станишич провёл 16 матчей и забил один гол. Йосип поразил ворота как раз «Баварии» в домашнем матче, который «Байер» выиграл со счётом 3:0. После этого тренер мюнхенцев Томас Тухель пожаловался: «В Англии есть отличное правило: арендованные не играют против команд, которые ими владеют. Думаю, в этом довольно много смысла. Я слишком часто такое видел. К сожалению, этого правила нет в Германии. Поэтому мы пострадали».

Патрик Шик, € 22 млн

Патрик Шик Фото: Lars Baron/Getty Images

28-летний чешский нападающий может покинуть «Байер», поскольку редко выходит в стартовом составе. Как утверждает журналист и инсайдер Саша Тавольери, «Бешикташ» планирует заполучить Шика. По информации источника, официальные представители «Бешикташа» уже связывались с «Байером», и в летнее трансферное окно турки постараются взять форварда в аренду на один сезон. В то же время отмечается, что в «Бешикташе» понимают трудность потенциальной сделки.

В текущем сезоне Бундеслиги Шик сыграл 15 матчей и забил пять мячей.