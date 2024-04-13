Шедевр от Тчуамени приблизил «Реал» к золоту. И сэкономил силы перед игрой с «Сити»

«Реал» ощущает себя комфортно в чемпионате Испании. За восемь туров до финиша мадридцы на восемь очков опережают «Барсу». Дорога к золоту открыта. Нужно всего лишь не ошибаться во встречах с середняками и аутсайдерами. «Реал» в 31-м туре приехал в гости к «Мальорке». Ожидалась простейшая игра для команды Карло Анчелотти. Что же вышло в реальности?

«Реал» вышел на поле в смешанном составе. 9 апреля команда провела первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). А уже в среду, 17 апреля, предстоит ответная встреча. Ротация необходима. На игру с «Мальоркой» в старте не оказалось, например, Винисиуса Жуниора, Родриго, Тони Крооса, Даниэля Карвахаля и Эдуарду Камавинга.

«Мальорка» же грустит после проигранного «Атлетику» из Бильбао финала Кубка Испании. В Примере команда находится всего в шести очках от зоны прямого вылета. Поэтому «Мальорка» выходила на «Реал» с мыслями о победе. Это отразилось на первом тайме встречи. Хозяева не хотели предоставить мадридцам шанса забить. Да, «Реал» атаковал, владел мячом и пытался отличиться, но «Мальорка» успешно гасила порывы гостей. Команда Хавьера Агирре в целом умеет здорово играть в обороне, и этот навык очень пригодился в матче с грандом.

Первый действительно опасный момент в матче случился на 30-й минуте. И, внимание, его создала «Мальорка»! Дани Родригес с углового навесил, а защитник хозяев Антонио Раильо пробил с отскоком от газона. Тяжёлый удар для Лунина, но голкипер «Реала» справился. А уже через пару минут мадридцы ответили: Орельен Тчуамени покатил на Беллингема, и Джуд пробил с линии штрафной. Перекладина! Этот момент так и остался самым опасным для «Реала» в первые 45 минут. Всё же мадридцы мыслями находятся уже где-то в Манчестере, думая, как обыграть на «Этихаде» Хосепа Гвардиолу.

Орельен Тчуамени и Дани Родригес Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Главная фишка «Реала» – выжать максимум из минимума. Этим команда пугает в Лиге чемпионов, этим же периодически пользуется в Примере. Игра с «Мальоркой» – очередной эпизод из этой серии. На 48-й минуте хозяева предоставили немного пространства Тчуамени, после чего француз зарядил по воротам Предрага Райковича. Мяч в полёте задел ногу полузащитника «Мальорки» Антонио Санчеса и нырнул прямо в девятку. Красота!

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Мадридцам оставалось довести дело до победы. Но «Реал» мог отличиться ещё несколько раз. Пару классных моментов упустил Браим Диас: сначала после удара вингера из штрафной «Мальорку» спас Райкович. А во втором эпизоде игрок задумался, получив мяч в выгоднейшей позиции. На 72-й минуте вторым темпом атаковал Вальверде, но на пути его удара встал Матия Настасич. Свою минуту славы получил Андрей Лунин. Голкипер «Реала» спас команду после симпатичного удара в исполнении Серхи Дардера.

Концовка встречи получилась относительно спокойной. «Реал» мастерски засушил игру, а «Мальорка» не нашла резервов на полноценный штурм. Мадридцы одержали 24-ю победу в нынешнем сезоне и стали на шаг ближе к титулу. А ещё и сохранили силы на ответную встречу с «Сити».