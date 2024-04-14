«Ростов» попал в мясорубку. Но выжил в Воронеже и теперь в очке от «Спартака»!

«Ростов» одержал уже четвёртую победу во второй части сезона РПЛ и приблизился к занимающему шестое место «Спартаку» – отставание всего одно очко. В следующем туре 21 апреля ростовчане как раз сыграют с красно-белыми.

Команда Валерия Карпина, вдохновлённая пятиматчевой беспроигрышной серией и 10 очками в четырёх играх весны (лучший результат в РПЛ в 2024 году перед этим туром), мощно начала встречу в Воронеже. «Ростов» поддавил на первых минутах и прижал «Факел» к его воротам. Тем не менее это не принесло гостям настоящих голевых моментов – хозяева стояли стеной и выносили мяч из своей штрафной. Но надолго прессинга ростовчан не хватило. Постепенно команда Сергея Ташуева отодвинула игру в середину поля, при этом старалась максимально быстро двигать мяч вперёд: всего 12 передач на свой трети в первом тайме – редкий случай для РПЛ.

У «Факела», защищавшегося в рамках схемы 4-4-2, по опорнику Глебову, как правило, действовал форвард Марков, чтобы соперник со своими 4-3-3 не имел преимущества в центре поля. Команды вообще не оставляли друг другу свободного пространства. Было очень много единоборств, борьбы за подборы, суровых стыков. Словно матч в Воронеже – часть программы состоявшегося накануне турнира UFC 300. Над полем висело такое напряжение, что действительно казалось: ещё чуть-чуть – и футболисты подерутся друг с другом. Либо побьют судью.

Почти каждое решение судьи Любимова встречалось игроками в штыки. Включая самые очевидные свистки, когда и обсуждать-то было нечего. Предупреждение заработал даже тренер «Факела» Ташуев. Когда Байрамян, вися на карточке, высоко поднятой ногой попал то ли прямо по голове Маркова, то ли через мяч, весь Воронеж (игроки, тренеры, трибуны) требовал удалить хавбека. Но рефери, пожалуй, правильно не стал портить игру сомнительным удалением, тем более и первая жёлтая Байрамяну выглядела спорной. Хотя четыре фола за тайм – перебор от Хорена.

В общем, до перерыва было всё, кроме, собственно, самого футбола, если рассматривать игру как творчество. Полумоменты возникали со стандартов, однажды опасно бил с лёта левый защитник «Ростова» Чернов. А в остальном – без ворот. Всего один удар в створ на двоих.

После перерыва содержание игры не поменялось. Команды Карпина и Ташуева продолжали рубиться, даря болельщикам эмоции единоборствами, а не моментами. На бонус в размере $ 300 тыс. за лучшее выступление вечера бойцы из «Факела» и «Ростова» сегодня не наиграли. Но на исходе часа матча капитан ростовчан Глебов едва не отправил свою команду в нокдаун, подарив мяч сопернику у собственных ворот. Нападающий Аппаев после передачи Маркова фактически получил выход один на один. Однако, обыграв вратаря, Хызыр пробил мимо цели.

Стандарты оставались самым опасным оружием команд. В середине второго тайма супершанс выпал Моцпану, который в этом матче играл центрального полузащитника в паре с Квеквескири. Калинин выбросил слева один из своих впечатляющих длинных аутов, и последовала скидка в центр штрафной, куда прибежал потерянный ростовчанами молдавский легионер. Похоже на наигранный ход. Если бы Моцпан нормально попал по мячу, скорее всего, был бы гол. Но Никита не сумел подстроиться и только отправил приятную посылку вратарю Песьякову.

Карпин выпустил второго крупного форварда Комличенко в пару к Голенкову. Мяч мало доходил до них, чем очень недоволен был тренер, просивший от своих футболистов упрощать игру. На 83-й минуте команда услышала Карпина – и забила! Началось всё с простого выноса от Сако, продолжилось забросом от Голенкова, а потом ошибся Калинин. Защитник неудачно поставил спину, и Роналдо протолкнул мяч в ворота Беленова.

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Вот так ничейная, по сути, игра завершилась победой «Ростова». В компенсированное время команда Карпина должна была забивать ещё. Комличенко вышел на один на один, но дважды подряд просто пробил в Беленова.