«Арсенал» провалился вслед за «Ливерпулем». В чемпионской гонке всё перевернулось

«Арсенал» получил возможность выйти на чистое первое место после сенсационного поражения «Ливерпуля» дома от «Кристал Пэлас». Для этого нужно было победить на своём поле «Астон Виллу», которую возглавляет Унаи Эмери. Его отлично помнят в Лондоне, как, кстати, и вратаря Мартинеса.

В первые 20 минут «Арсенал» уничтожил сетку ворот гостей. Правда, её внешнюю сторону — именно туда приходились удары хозяев с острого угла. Эдегор традиционно искал коридоры между центральным и крайним защитниками. И даже несколько раз находил.

В целом «Арсенал» создал больше моментов до перерыва, но вперёд едва не вышла «Вилла». На 39-й минуте Габриэл в спокойной ситуации исполнил необъяснимое — сильно выбил мяч в спину Зинченко. В результате отличный момент появился у Уоткинса. Второй бомбардир чемпионата Англии пробил в штангу, от которой мяч едва не зашёл в ворота. У Райи не было шансов дотянуться, и он лёжа наблюдал за траекторией удара.

Удар Уоткинса в штангу ворот «Арсенала» Фото: Кадр из трансляции

После перерыва ничего не изменилось. «Арсенал» атаковал чаще, но «Вилла» едва не забила в начале второго тайма. Зинченко потерял мяч, и бил уже Тилеманс, который попал в перекладину и штангу за один удар. Вообще, «Вилла» выглядела достаточно смело, не боялась выходить низом от своих ворот. И в результате гости своего добились.

Лучшая оборона топ-5 лиг (по допущенным xG) пропустила в самом конце. Причём дважды! Сначала Леон Бэйли с острого угла попал по пустым воротам, а затем, через три минуты, Уоткинс «парашютиком» положил свой 19-й мяч в этом сезоне АПЛ. Фанаты начали уходить со стадиона уже в основное время.

Уоткинс после гола Фото: Mike Hewitt/Getty Images

После поражения «Арсенала» и «Ливерпуля» в один день верхушка таблицы сильно изменилась. «Сити» теперь не третья, а первая команда лиги. Два очка за шесть туров вполне реально отыграть, но после предыдущего сезона возникает дежавю. Тогда «Арсенал» также в середине апреля упустил преимущество.