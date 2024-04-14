«Клуб оставил меня одного». Почему Эмери не любят в «Арсенале»

В 33-м туре АПЛ «Арсенал» ожидает одно из самых тяжёлых испытаний на пути к титулу. Команда Микеля Артеты принимает дома «Астон Виллу». Бирмингемцы в нынешнем сезоне удивляют: занимают пятое место и борются за место в зоне Лиги чемпионов. Важнейший фактор успеха «Астон Виллы» – тренер Унаи Эмери. Испанец работал в «Арсенале» с 2018 по 2019 год, а покидал клуб в статусе нелюбимого человека. Почему Эмери, у которого всё так классно складывается в Бирмингеме, провалился в Лондоне?

Эмери перебрался в «Арсенал» после неоднозначной работы с «ПСЖ». С парижанами Унаи выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок лиги. Однако провал в Лиге чемпионов (уступили в 1/8 финала «Реалу») во втором сезоне подряд вынудил боссов «ПСЖ» избавиться от испанца. «Арсенал» искал сменщика для Арсена Венгера, уставшего работать под давлением и покинувшего команду после двух с половиной десятков лет работы.

Выбор пал на Эмери, чьи игровые ценности близки «канонирам»: атакующий футбол, активный прессинг, контроль мяча и позиционное владение. Британский журналист Пирс Морган (тот самый, который брал интервью у Роналду в 2022-м) после назначения Унаи остался доволен: «Я хотел видеть в клубе молодого, прогрессирующего менеджера с послужным списком. Эмери брал требл с «ПСЖ», выигрывал Лигу Европы с «Севильей», он победитель».

«Арсенал» – амбициозный клуб. Клуб, который ставит перед собой высокие цели, клуб с богатой историей и ярким настоящим. И мы хотим создать клубу большое будущее. Для меня это вызов, когда такой большой клуб, как «Арсенал», зовёт тебя на работу, и от такой работы я не откажусь», – отмечал счастливый Эмери. Однако с «Арсеналом» у испанца выиграть трофеи не вышло. В сезоне-2018/2019 лондонцы заняли пятое место в АПЛ, не дошли до решающих стадий Кубка Англии и Кубка лиги. Был шанс зацепиться за Лигу Европы, но в финале «Арсенал» с разгромным счётом уступил «Челси» – 1:4.

Игроки «Арсенала» после финала Лиги Европы — 2019 Фото: Michael Regan/Getty Images

У Эмери в Лондоне не получалось ничего. Одна из больших проблем Унаи – он так и не смог выучить английский на хорошем уровне. Его легендарная фраза good ebening (Эмери некорректно произносил фразу good evening – «добрый вечер». – Прим. «Чемпионата») перед каждой пресс-конференцией стала мемом. А игроки признавались, что часто не понимали, что тренер говорит им. Издание Evening Standard сообщало, что футболисты пародировали выражения и акцент тренера, а командные собрания затягивались, потому что Эмери было непросто донести мысли.

Из-за проблем с языком Унаи почти не общался с игроками. А перед матчем с «Кристал Пэлас» в апреле 2019-го попросил сказать мотивационную речь члена административного штаба. Футболисты со смехом восприняли эту идею.

Унаи Эмери экс-тренер «Арсенала» «У меня был нормальный уровень английского языка, хотя мне было в чём прибавлять. Но когда результаты ухудшаются, всё становится по-другому. Не хватает знания языка, чтобы объясниться. Возьмём, например, good ebening. Хорошо, правильно говорить good evening, но, когда я говорил good ebening после побед, всем было весело. Когда мы проигрывали — это воспринималось как позор».

Ещё одна боль «Арсенала» Эмери – тактический беспорядок. Испанец тасовал схемы чуть ли не каждый матч. Его базисная расстановка – 4-2-3-1. Однако такое сочетание не соотносилось с набором футболистов. Например, у Эмери в распоряжении было два топ-форварда: Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. Как их разместить одновременно на поле? Проблема.

А с главной десяткой команды – Месутом Озилом – у Унаи случился конфликт. Испанец игнорировал полузащитника, регулярно оставляя его вне состава. В октябре 2019-го Bleacher Report отметил, что Озил надеется «пережить» Эмери в клубе. Во второй половине сезона-2018/2019 Унаи придумал перевести команду на схему 3-4-1-2, из-за чего результаты чуть улучшились. Но на дистанции видимого прогресса не произошло, а испанец продолжил тактические шатания.

Унаи Эмери Фото: Michael Regan/Getty Images

Первая часть сезона-2019/2020 стала для «Арсенала» кошмаром. Эмери не находил оптимальный состав, результаты команды ухудшались, футболисты совсем не считали испанца авторитетом, а болельщики всё сильнее разочаровывались в тренере. Во время матча АПЛ с «Кристал Пэлас» Унаи заменил капитана Гранита Джаку. Швейцарец, уходя с поля, был освистан болельщиками. В ответ Джака бросил капитанскую повязку Обамеянгу, демонстрируя недовольство.

После этого инцидента Гранит лишился звания капитана и перестал проходить в состав. Эмери выступил с осторожным заявлением: «Как тренер я несу ответственность за команду. Нам нужен такой игрок, как Гранит Джака, но я не знаю, сыграет ли он снова за «Арсенал». Пока Джака не готов». Болельщики «Арсенала» выступали категорически против возвращения Джаки, а поведение Эмери в ситуации лишь добавило негатива.

Против Унаи выступали легенды «канониров». Бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс заявил, что команда перестала прогрессировать при Эмери. Daily Mail сообщал, что Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг объявили клубу ультиматум – они останутся только в случае, если Унаи покинет пост. В последних семи встречах Эмери в «Арсенале» команда не выиграла ни разу (впервые с 1992-го).

Испанца уволили после домашнего поражения в матче Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:2) в конце ноября 2019-го. «Арсенал» занимал к тому моменту восьмое место в АПЛ, а также вылетел из Кубка английской лиги. В общем, Эмери оставил ужасное «наследие»: плохие результаты, тактически и психологически разбитую команду, недовольных болельщиков. Разгребать проблемы пришёл Микель Артета.

Унаи Эмери экс-тренер «Арсенала» «Я говорил игрокам: «Не вижу команду, которую хочу видеть». Преданности и единства больше не было. Тогда я понял, что я сам по себе. Клуб оставил меня одного, и выхода не было».

Эмери и «Арсенал» ощущают себя прекрасно по отдельности. Лондонцы близки к первому за 20 лет титулу АПЛ, а испанец – к очередному большому успеху со средним клубом. Но предстоящая очная встреча гарантированно расстроит как минимум одного из участников.