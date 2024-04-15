Сборная 24-го тура РПЛ. «Зенит» доминирует, а в атаке нереальная конкуренция!

24-й тур РПЛ завершён. По традиции подводим итоги восьми матчей и выделяем главных героев. В этом тексте – символическая сборная минувшего уикенда в чемпионате России. В неё попали представители «Зенита», «Сочи», «Балтики», «Локомотива», «Урала» и «Оренбурга». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2.

Вратарь: Николай Заболотный («Сочи»)

В этом туре никто из вратарей не выдал игру, которую можно было бы назвать шедевром. Выделим на фоне остальных представителя «Сочи»: Заболотный находился там, где надо, и ловил, что должен был, более того, совершил как минимум один классный сейв – что ещё нужно от голкипера? Ни один из четырёх ударов «Спартака» в створ ворот Николая не превратился в гол.

Николай Заболотный Фото: vk.com/pfcsochi

Правый защитник: Арсен Адамов («Оренбург»)

Защитник сборной России, арендованный «Оренбургом» у «Зенита» до конца нынешнего сезона, забил победный гол своей команды во встрече с «Пари НН». Да и в целом Адамов провёл успешный матч с нижегородцами. Арсен выиграл 9 из 11 единоборств, совершил шесть выносов мяча, по одному отбору и обводке, а ещё заработал на себе три фола.

Арсен Адамов Фото: vk.com/fcorenburg

Центральный защитник: Страхиня Эракович («Зенит»)

О том, как в ключевом матче сезона действовали в защите игроки центральной оси «Зенита», свидетельствует шокирующая статистика лидеров атаки «Краснодара» по единоборствам: по данным Sofascore, у Кордобы успешны лишь 2 из 10, у Сперцяна – 3 из 17. Хозяева мало что создали, помимо гола, в котором ошиблись Педро с Алипом. Эракович по статистике выиграл 7 из 10 единоборств, у серба также три выноса мяча, два отбора, по одному перехвату и заблокированному удару, а также три заработанных на себе фола.

Страхиня Эракович Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Нино («Зенит»)

Отличный матч против Кордобы и других оппонентов провёл напарник Эраковича – зимний новичок «Зенита» Нино. Кандидат в сборную Бразилии выиграл 7 из 10 единоборств. Помимо этого, в активе Нино 92% точных передач и восемь разных успешных оборонительных действий (больше всех в матче претендентов на чемпионство): четыре перехвата, три выноса мяча и один заблокированный удар.

Нино Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

Левый защитник: Яхья Аттийят-аллах («Сочи»)

Полуфиналист ЧМ-2022 в составе сборной Марокко завоевал место в основе «Сочи», выиграв конкуренцию у игрока сборной России Макарчука, а теперь решил своим голом исход матча со «Спартаком». Аттийят-аллах здорово подключился в атаку и реализовал один из двух своих ударов в этой встрече. В статистике зимнего новичка южан 8 из 13 выигранных единоборств, по пять отборов и выносов мяча, один перехват и три паса под удар.

Яхья Аттийят-аллах Фото: vk.com/pfcsochi

Центральный полузащитник: Даниэль Мишкич («Урал»)

«Урал» одержал важнейшую победу в борьбе за выживание, да ещё и над претендентом на чемпионский титул, а его полузащитник Мишкич стал одним из героев матча. Именно хорват забил первый мяч команды Виктора Гончаренко блестящим дальним ударом с подбора. В статистике легионера екатеринбуржцев выделяются два попадания в створ, два перехвата и один отбор мяча.

Даниэль Мишкич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Алекс Фернандес («Балтика»)

«Балтика» устроила что-то невероятное в Грозном, забив семь мячей в ворота конкурента в борьбе за выживание. Бразилец Фернандес покуражился – оформил хет-трик, став автором второго, пятого и шестого голов калининградцев. Алекс в матче с «Ахматом» нанёс четыре удара, сделал 85% точных передач, отдал два паса под удар и совершил две обводки, на его счету также по одному перехвату и заблокированному удару.

Алекс Фернандес Фото: vk.com/fcbaltika

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков играл с ЦСКА в роли чистого форварда, но из-за большого выбора нападающих для сборной тура сместим универсала из «Локо» на привычный для него по этому сезону правый фланг. Максим выдал прекрасное дерби: по сути, стал автором второго гола (записанного из-за рикошета от ноги на Морозова) и сделал две голевые передачи плюс ещё одну в эпизоде с незасчитанным мячом. Всего же Глушенков нанёс три удара, отдал четыре передачи под удар и отметился тремя отборами.

Максим Глушенков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Артур Гимарайнс («Зенит»)

Самый дорогой новичок зимнего трансферного окна РПЛ, которого покупали как замену Малкому, наконец-то оправдывает свой трансфер. Выход Артура на замену перевернул игру «Зенита» с «Краснодаром»: в эпизоде с первым забитым мячом вингер отдал предголевой пас, а затем и сам классно забил победный гол. Двух решающих действий за тайм хватило Артуру, чтобы попасть в нашу символическую сборную.

Артур Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Ещё одним зенитовцем, сыгравшим ключевую роль в камбэке петербургской команды в Краснодаре, стал Кассьерра. Лучший бомбардир РПЛ сравнял счёт, мастерски разобравшись в эпизоде в начале второго тайма, а на исходе часа матча Матео разогнал атаку и сделал голевую передачу на Артура. Всего же у колумбийца два удара по воротам и 20 точных передач из 24, включая три под удар.

Матео Кассьерра Фото: РИА Новости

Центральный нападающий: Анхело Энрикес («Балтика»)

Энрикес поучаствовал в первых двух голах «Балтики» в Грозном, которые нокаутировали «Ахмат». Сначала экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» забил сам, переправив мяч в сетку в падении, а три минуты спустя сделал голевую передачу на Алекса Фернандеса. У чилийца во встрече с «Ахматом» было два удара, он отдал 17 точных передач из 20, совершил по одному отбору и перехвату.

Анхель Энрикес Фото: vk.com/fcbaltika

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Выбор главного тренера был очень непростым, поскольку как минимум двое заслужили место в символической сборной – Семак и его коллега из «Балтики» Сергей Игнашевич. Но если у калининградцев всё складывалось идеально в Грозном с первых минут, то в матче «Зенита» потребовались хорошие решения тренера по ходу встречи, чтобы перевернуть игру. Семак отреагировал сменой тактики и грамотными заменами, благодаря чему сине-бело-голубые одолели основного конкурента в борьбе за золото.

Сергей Семак Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сборная 24-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

По итогам 24-го тура попадания в символическую сборную заслужили многие футболисты. Хватило бы ещё на целую команду! Это, например, Роман Евгеньев и Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Клаудиньо («Зенит»), Ваня Дркушич и Кирилл Кравцов (оба – «Сочи»), Роналдо дос Сантос («Ростов»), Илья Самошников («Локомотив»), Лукас Вера («Оренбург»), Виталий Лисакович («Балтика»), Алексей Каштанов («Урал») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА). Всем им тоже респект за показанную игру. Пишите в комментариях, кого мы незаслуженно забыли.