5 лучших молодых футболистов 24-го тура РПЛ

В 24-м туре РПЛ несколько молодых футболистов показали классную игру! А мы, как всегда, выбираем лучшего. В список вошли пять игроков не старше 21 года. Некоторые футболисты, например, Сергей Пиняев («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо») и Мигел Силвейра («Сочи») не попали в рейтинг, но достойны упоминания.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Аббосбек Файзуллаев (20 лет, ЦСКА)
Весной 2024 года Файзуллаев не всегда играет в стартовом составе. Аббосбек вышел на замену во встрече с «Крыльями», а затем вообще не появился на поле с «Сочи». Но в последних двух матчах стартует с первых минут. И это приносит результат! В игре с «Факелом» Файзуллаев забил мяч, а с «Локомотивом» стал автором голевой передачи на Тамерлана Мусаева. Также Аббосбек нанёс четыре удара по воротам, один раз успешно пошёл в дриблинг, дважды отобрал мяч и отдал 77% точных пасов.
Данила Козлов (19 лет, «Балтика»)
Козлов оказался в «Балтике» зимой и сразу стал важным игроком. В 24-м туре Данила провёл все 90 минут во встрече с «Ахматом». Он дважды ударил по воротам, отдал 79% успешных передач, совершил успешную обводку, а также выиграл верховое единоборство. Голевыми действиями Козлов не отметился, но его успешная игра способствовала разгрому «Ахмата».
Алекс Фернандес (21 год, «Балтика»)
Лучший матч в России провёл 21-летний бразилец. Фернандес оказался в «Балтике» в зимнее трансферное окно, но за четыре стартовых тура не отметился ничем. Зато в матче с «Ахматом» оформил хет-трик – на позиции полузащитника! Фернандес в нужное время просто был в нужных позициях – ничего сложного. Также на счету Алекса две успешных попытки дриблинга и выигранное верховое единоборство. «Балтика» благодаря разгрому «Ахмата» поднялась из зоны прямого вылета.
Кирилл Кравцов (21 год, «Сочи»)
21-летний полузащитник провёл классный матч со «Спартаком». Кравцов помог «Сочи» сыграть «на ноль» плюс был полезен в атаке. У Кирилла шесть отборов, а ещё он выиграл два верховых единоборства, отдал 78% успешных передач, а также нанёс один удар по воротам. Кравцов – один из лидеров «Сочи». И останется ли команда в РПЛ, во многом зависит от него.
Ярослав Михайлов (20 лет, «Оренбург»)
«Оренбург» находится в отличной форме после рестарта РПЛ, набрав 11 очков в пяти турах и пропустив всего дважды. Большую роль в этом сыграла полузащита и один из важнейших футболистов оренбуржцев – Ярослав Михайлов. Во встрече 24-го тура с «Пари НН» 20-летний полузащитник совершил два отбора и один перехват, заблокировал два удара, отдал 82% точных передач, один раз успешно пошёл в дриблинг и заработал фол. Много полезной работы за час на поле.