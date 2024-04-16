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Лучший молодой игрок 24-го тура РПЛ, рейтинг, статистика: Файзуллаев, Фернандес, Кравцов, Козлов, Михайлов

5 лучших молодых футболистов 24-го тура РПЛ
Никита Паглазов
5 лучших молодых футболистов 24-го тура РПЛ
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Тут юная звезда ЦСКА и один из лидеров «Сочи». Выбирайте сильнейшего!

В 24-м туре РПЛ несколько молодых футболистов показали классную игру! А мы, как всегда, выбираем лучшего. В список вошли пять игроков не старше 21 года. Некоторые футболисты, например, Сергей Пиняев («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо») и Мигел Силвейра («Сочи») не попали в рейтинг, но достойны упоминания.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
11 лучших футболистов 24-го тура:
Сборная 24-го тура РПЛ. «Зенит» доминирует, а в атаке нереальная конкуренция!
Сборная 24-го тура РПЛ. «Зенит» доминирует, а в атаке нереальная конкуренция!
Рейтинг: лучший молодой футболист 24-го тура РПЛ
Фото: РИА Новости
1 место

Аббосбек Файзуллаев (20 лет, ЦСКА)

Весной 2024 года Файзуллаев не всегда играет в стартовом составе. Аббосбек вышел на замену во встрече с «Крыльями», а затем вообще не появился на поле с «Сочи». Но в последних двух матчах стартует с первых минут. И это приносит результат! В игре с «Факелом» Файзуллаев забил мяч, а с «Локомотивом» стал автором голевой передачи на Тамерлана Мусаева. Также Аббосбек нанёс четыре удара по воротам, один раз успешно пошёл в дриблинг, дважды отобрал мяч и отдал 77% точных пасов.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    
Фото: vk.com/fcbaltika
2 место

Данила Козлов (19 лет, «Балтика»)

Козлов оказался в «Балтике» зимой и сразу стал важным игроком. В 24-м туре Данила провёл все 90 минут во встрече с «Ахматом». Он дважды ударил по воротам, отдал 79% успешных передач, совершил успешную обводку, а также выиграл верховое единоборство. Голевыми действиями Козлов не отметился, но его успешная игра способствовала разгрому «Ахмата».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    
Фото: vk.com/fcbaltika
3 место

Алекс Фернандес (21 год, «Балтика»)

Лучший матч в России провёл 21-летний бразилец. Фернандес оказался в «Балтике» в зимнее трансферное окно, но за четыре стартовых тура не отметился ничем. Зато в матче с «Ахматом» оформил хет-трик – на позиции полузащитника! Фернандес в нужное время просто был в нужных позициях – ничего сложного. Также на счету Алекса две успешных попытки дриблинга и выигранное верховое единоборство. «Балтика» благодаря разгрому «Ахмата» поднялась из зоны прямого вылета.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    
Фото: vk.com/pfcsochi
4 место

Кирилл Кравцов (21 год, «Сочи»)

21-летний полузащитник провёл классный матч со «Спартаком». Кравцов помог «Сочи» сыграть «на ноль» плюс был полезен в атаке. У Кирилла шесть отборов, а ещё он выиграл два верховых единоборства, отдал 78% успешных передач, а также нанёс один удар по воротам. Кравцов – один из лидеров «Сочи». И останется ли команда в РПЛ, во многом зависит от него.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    
Фото: vk.com/fcorenburg
5 место

Ярослав Михайлов (20 лет, «Оренбург»)

«Оренбург» находится в отличной форме после рестарта РПЛ, набрав 11 очков в пяти турах и пропустив всего дважды. Большую роль в этом сыграла полузащита и один из важнейших футболистов оренбуржцев – Ярослав Михайлов. Во встрече 24-го тура с «Пари НН» 20-летний полузащитник совершил два отбора и один перехват, заблокировал два удара, отдал 82% точных передач, один раз успешно пошёл в дриблинг и заработал фол. Много полезной работы за час на поле.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обухов – 2'     1:1 Босельи – 43'     2:1 Адамов – 51'     3:1 Марин – 87'    
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