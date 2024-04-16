5 лучших молодых футболистов 24-го тура РПЛ

В 24-м туре РПЛ несколько молодых футболистов показали классную игру! А мы, как всегда, выбираем лучшего. В список вошли пять игроков не старше 21 года. Некоторые футболисты, например, Сергей Пиняев («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо») и Мигел Силвейра («Сочи») не попали в рейтинг, но достойны упоминания.

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