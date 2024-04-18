Рядом с Миранчуком выросла новая звезда. Скамакка прошёл тяжелейший путь

Джанлука Скамакка — новая итальянская звезда. Форвард набрал отличную форму, забил в трёх играх Серии А подряд, а в первом четвертьфинале Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0) оформил дубль.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «Джанлука переживает стремительный рост и становится игроком высокого уровня. Матч с «Ливерпулем» должен серьёзно повысить его уверенность».

Но до «Аталанты» Скамакка прошёл путь от перспективного нападающего до футболиста, провалившегося в АПЛ.

У Скамакки любопытная карьера на молодёжном уровне. Он тренировался в «Лацио», «Роме» и в Нидерландах

Скамакка родился в 1999 году в Риме. В родном городе и стартовала его футбольная жизнь — в семь лет Джанлука оказался в клубе «Атлетико». В разные годы в системе команды оказывались Лука Тони, Паоло Ди Канио и Франческо Тотти. Но в «Атлетико» Скамакка надолго не задержался. Началось путешествие по другим римским академиям: «Монтеротондо» (2008-2009), «Лацио» (2009-2012) и «Рома» (2012-2015). Удивительно, что юный футболист поиграл за оба враждующих столичных клуба.

В 2014-м британские СМИ сообщали об интересе «Ливерпуля» к Джанлуке. Издание London Evening Standard назвало Скамакку «новым Ибрагимовичем». К 15 годам рост нападающего уже составлял 193 см! С «Ливерпулем» не получилось, но на этом перемещения не закончились. В 2015-м Скамакку забрал ПСВ, выкупив итальянца у «Ромы» за € 270 тыс. Голландцы разглядели в Джанлуке перспективу, а маме игрока нашли работу. Но за два года в Нидерландах форвард провёл всего три матча за вторую команду ПСВ. А в 2017-м за Скамаккой пришёл «Сассуоло», заплативший голландцам более € 4 млн.

Джанлука Скамакка в «ПСВ Эйндховен» Фото: psv.nl

В сезоне-2017/2018 нападающий провёл всего три встречи в Серии А, проиграв конкуренцию Диего Фальчинелли, Хуме Бабакару и Алессандро Матри. Интересно, что эта тройка забила всего восемь голов. Возможно, стоило больше доверять Скамакке? Однако боссы «Сассуоло» приняли другое решение — отправить Джанлуку в аренду. В начале 2018-го его забрал «Кремонезе», выступавший в Серии В.

Однако это только начало пути Скамакки к основе «Сассуоло». В сезоне-2018/2019 он оказался в аренде в нидерландском «ПЕК Зволле», через год — в «Асколи», после — в «Дженоа». И именно в Генуе Джанлука раскрылся на уровне Серии А. За 29 встреч он забил 12 мячей и помог «Дженоа» финишировать в середине таблицы (11-е место).

Джанлука Скамакка в «Дженоа» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Во время его аренды в Геную произошёл странный случай. В мае 2021-го итальянское издание Il Messaggero сообщило, что Эмилиано Скамакка, отец игрока, ворвался с арматурой на парковку у базы «Ромы» в футболке «Сассуоло» и разбил несколько автомобилей, один из которых принадлежал тогдашнему спортивному директору римлян Тьягу Пинту. Затем он направился к полю, где тренировалась молодёжная команда. Полиция прибыла через несколько минут и арестовала мужчину без документов. Уже в участке выяснилось, что это отец Скамакки.

В итоге буйного родителя отправили на проверку психического здоровья. Позже выяснилось, что Эмилиано работает сантехником и не имеет никакого отношения к карьере сына. А отец и мать Джанлуки даже никогда не были женаты.

Первый большой сезон в «Сассуоло» и трансфер в АПЛ

Сезон-2021/2022 Скамакка наконец-то провёл в «Сассуоло». За 38 игр он забил 16 мячей, заняв шестое место в списке бомбардиров Серии А. Также в сентябре 2021-го Джанлука дебютировал за сборную Италии во встрече с Литвой. 196-сантиметровый форвард пугал защитников, хотя при этом почти не использовал физическую мощь. Он строил свою игру на технике. Не зря его в подростковом возрасте сравнивали с Ибрагимовичем, который обладал невероятным техническим набором при огромном росте. Джанлука легко принимал любые передачи и показывал неординарный дриблинг. А его навык, который помог ему «съесть» Конате в игре с «Ливерпулем», — умение удерживать мяч под давлением — активно применялся уже тогда.

Джанлука Скамакка в «Сассуоло» Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

За Скамаккой начали охоту топ-клубы Серии А и Европы. В гонку включились «Интер», «Милан», «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал». Удивительно, что в итоге Джанлуку забрал «Вест Хэм». Лондонцы оказались самыми щедрыми, предложив «Сассуоло» более € 40 млн с учётом бонусов. А сам Скамакка подписал с «Вест Хэмом» пятилетний контракт. Лондонцы, правда, начудили с презентацией итальянца, в проморолике написав фамилию форварда с ошибкой — «Скаммака».

Но в АПЛ у Скамакки всё пошло не по плану. Началась трудная адаптация, и к концу 2022 года он забил всего шесть голов. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес предпочитал ставить в центр атаки номинальных фланговых игроков — Майкла Антонио и Джаррода Боуэна. Скамакке мешало то, что стало его преимуществом в Серии А — плохое умение использовать свою силу. В чемпионате Англии этот навык жизненно необходим, а Джанлука полагался на технику.

Вторую часть сезона итальянцу испортили травмы. В январе 2023-го Джанлука повредил мениск. Из-за этого Скамакке пришлось перенести операцию и пропустить остаток сезона.

Джанлука Скамакка в «Вест Хэме» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Переход в «Аталанту»

Летом 2023 года «Вест Хэм» и итальянец приняли решение расстаться. Джанлука не прижился в Англии, и за ним пришла «Аталанта». Бергамаски заплатили за форварда солидную сумму — более € 25 млн. Джан Пьеро Гасперини искал замену ушедшему Дувану Сапате. Скамакка имеет схожие черты с колумбийцем, чем и привлёк Гасперини. К тому же опытный итальянец известен умением раскрывать футболистов, чей талант не оценили другие.

В 2022 году мы включали трансфер Скамакки в топ худших: Рейтинг Худшие трансферы 2022 года

Но в «Аталанте» адаптация Скамакки не проходила гладко. Гасперини любит мариновать новичков на скамейке, лимитируя игровое время. Это же произошло и с Джанлукой. А в сентябре и декабре 2023-го форвард травмировался, пропустив несколько встреч. У Скамакки никак не получалось набрать оптимальную форму. Ещё и конкурент — арендованный у «Милана» Шарль Де Кетеларе — круто вписался в систему «Аталанты». В общем, приходилось терпеть.

Хотя в октябре форвард забил дебютный гол за сборную Италии во встрече отбора Евро-2024 с Англией (1:3). В январе 2024 года Гасперини в интервью L'eco di Bergamo критиковал 25-летнего нападающего: «Ему нужно прибавить в объёме работы, потому что он мало бегает. Если Скамакка настолько нединамичен, он не может дать команде ничего хорошего. Даже если у него есть другие важные качества».

Джанлука Скамакка в «Аталанте» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В январе-феврале 2024-го Джанлука провёл девять встреч, в которых забил всего один мяч и оформил один ассист. Но с марта Скамакка зажигает! За девять игр форвард отличился семь раз, а также отдал один голевой пас. Мощный прогресс, хотя за этот период Джанлука провёл всего лишь один полный матч (как раз первый четвертьфинал с «Ливерпулем»). Всего же в нынешнем сезоне Скамакка забил уже 14 голов в 34 встречах. А после разгрома «Наполи» (3:0) в Серии А Гасперини наконец похвалил форварда.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «Я вижу, как Скамакка растёт по ходу сезона. У него было несколько травм, и если люди ожидали, что он забьёт 30 голов, то это преувеличение. Но его голевые показатели уже достигли двузначных цифр, он важный игрок для «Аталанты». Мы довольны, и я надеюсь, что Джанлука сможет стать лидером сборной Италии».

Встреча с «Ливерпулем» — одна из лучших в карьере Скамакки. Форвард не только оформил дубль, но и показал большой аудитории свои сильнейшие стороны. Джанлука принимал передачи любой сложности (часто — спиной к воротам), сохранял мяч и открывал опасные зоны для партнёров. Также Скамакка прислушался к критике Гасперини по поводу работоспособности: на «Энфилде» он пахал все 90 минут, неустанно прессингуя. Нападающий совершил пять отборов, один перехват и ещё четыре раза вернул мяч. Крутейшие показатели для игрока атаки, который в этой же встрече забил два гола.

При этом Скамакка часто располагался в полуфланге, уходя из центра нападения. Так, например, родился третий гол «Аталанты». Джанлука разогнал атаку, сместился в левый полуфланг и сделал хитрый пас на Эдерсона. Бразилец пробил в голкипера «Ливерпуля» Келлехера, но на добивании первым оказался Пашалич. А свои два гола Скамакка забил как чистая «девятка»: оба раза замыкал подачи с правого фланга.

Джанлука — один из самых уникальных форвардов Европы. Его мощные габариты сочетаются с классной техникой, умной головой и разноплановостью. Если он научится грамотно переключаться между режимами столба/креативщика/бомбардира, то окажется в группе элитных нападающих.