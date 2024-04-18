Команда Клоппа уже отыгрывала 0:3 в еврокубке. Но теперь придётся делать это на выезде.

Миранчук и «Аталанта» в шаге от полуфинала ЛЕ! Или будет чудо-камбэк «Ливерпуля»? LIVE

Друзья, всем привет! В Европе большой день — сегодня, 18 апреля, состоятся ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы. И один из них выделяется на фоне остальных.

После жеребьёвки казалось, что «Ливерпуль», который на полном ходу летел к победе во всех турнирах, в которых участвовал, без проблем расправится с «Аталантой». Команда Гасперини нестабильна и в Италии пока цепляется только за Лигу конференций. Но случилась сенсация. «Аталанта» приехала на «Энфилд» и разнесла фаворита — 3:0. Теперь команде Клоппа нужно чудо, чтобы заползти в полуфинал. С ней подобное уже случалось: в 2019-м «Ливерпуль», проиграв в гостях «Барселоне» с аналогичным счётом, победил дома 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Но теперь отыгрываться придётся на выезде.

Пройдёт ли «Аталанта» в полуфинал? Или «Ливерпуль» выдаст новый исторический камбэк? Узнаем совсем скоро. Матч в Бергамо начнётся в 22:00 мск, а «Чемпионат» проведёт подробную онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь!

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