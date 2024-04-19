Катастрофа для АПЛ. А у Италии в Лиге чемпионов будет минимум пять команд

В еврокубках завершились четвертьфиналы. По итогам матчей во вторник, среду и четверг значительно изменилась ситуация в борьбе за бонусные путёвки в Лигу чемпионов. Напомним, по одному дополнительному месту теперь получают две страны с лучшим рейтингом сезона. Одной из таких стран уже официально стала Италия. Пятая команда Серии А гарантированно сыграет в основной стадии Лиги чемпионов — 2024/2025. Сейчас на пятом месте находится «Рома». У Италии может быть даже шесть клубов в следующем сезоне ЛЧ, если ЛЕ выиграет «Рома» или «Аталанта», но при этом окажется на шестом месте или ниже в чемпионате.

Радикально изменилась ситуация в отношении второй путёвки. Ещё пару дней назад казалось, что у Англии хорошие шансы закончить в топ-2. Только у этой страны было пять команд на стадии четвертьфиналов. Однако дальше не смогли пройти «Сити» и «Арсенал» в Лиге чемпионов, а также «Ливерпуль» и «Вест Хэм» в Лиге Европы. Осталась лишь «Вилла» в Лиге конференций. Отрыв Германии (у которой прошли дальше все три клуба) на этой неделе увеличился на 0,518 балла. Рейтинг сезона теперь выглядит так:

Италия: 19,428;

Германия: 17,928;

Англия: 17,375;

Франция: 16,083;

Испания: 15,312.

У Англии остаются, по сути, лишь математические шансы на попадание в топ-2. Даже если «Астон Вилла» победит и в обоих полуфиналах, и в финале Лиги конференций, то это ничего не гарантирует. Трём немецким клубам достаточно одержать две победы. Ну или одну победу и две ничьих. Хватит даже одной победы, одной ничьей и выхода в финал, за что предусмотрено бонусное очко. А возможно, и всё это не потребуется, если «Вилла» выступит не так успешно.

Радость футболистов дортмундской «Боруссии» после ответного матча с «Атлетико» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Откуда взялись две бонусные путёвки в ЛЧ?

Со следующего сезона меняется формат Лиги чемпионов. В основной стадии турнира сыграют не 32, а уже 36 команд. В этой статье мы подробнее рассказывали об изменениях. Что касается четырёх дополнительных путёвок, то вот как они распределяются:

а ещё две бонусные путёвки достаются двум лучшим странам в рейтинге сезона. Каждый год эти два места в ЛЧ будут разыгрываться заново;

ещё одну бонусную путёвку отдают квалификации Лиги чемпионов. А точнее, в отбор, который называется Путь чемпионов. Там играют победители лиг, которые не входят в топ-12 в рейтинге УЕФА (у них чемпионам и так гарантировано место в основной стадии);

одну бонусную путёвку в ЛЧ получает пятая лига. В случае со следующим сезоном речь о Франции. Именно поэтому «Монако» Головина достаточно остаться на третьем месте, чтобы попасть не в отбор, а именно в основную стадию турнира.

Получилось достаточно неприятно для Англии. Эта страна за предыдущие шесть лет пять раз показывала лучший рейтинг сезона. Как только за такое стали премировать бонусной путёвкой в ЛЧ, Англия не попала (скорее всего) даже в топ-2.

2017/2018: Англия, Испания

2018/2019: Англия, Испания

2019/2020: Испания, Германия

2020/2021: Англия, Испания

2021/2022: Англия, Нидерланды

2022/2023: Англия, Италия

Юрген Клопп Фото: Dan Mullan/Getty Images

Почему у Италии лучший рейтинг, если у неё никто не пробился в 1/4 финала ЛЧ?

Рейтинг сезона основан на выступлении во всех трёх турнирах (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций). Клубы набирают очки: на основной стадии два – за победу, одно – за ничью, 0 – за поражение. Плюс есть бонусные очки за выход в новые стадии (в ЛЧ эти поощрения больше). Все набранные одной страной очки делятся на количество команд.

Например, Италия набрала 136 очков («Наполи» – 17, «Лацио» – 18, «Интер» – 20, «Милан» – 18, «Аталанта» – 22, «Рома» – 22, «Фиорентина» – 19). Сумма делится на семь (количество клубов от Италии). Получается рейтинг, который указан в начале статьи – 19,428. Если взять Испанию, то у этой страны хоть и было три четвертьфиналиста в ЛЧ, но в других турнирах команды были не так успешны. Особенно это касается «Осасуны», которая вылетела из Лиги конференций ещё в отборе. А ещё «Севилья» за весь сезон ни разу не победила в еврокубках.