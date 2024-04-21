«Либо доигрываете матч, либо уезжаете в тюрьму». Выбираем главный скандал в «эль класико»

«Эль класико» — один из самых крутых матчей не только в Испании, но и всём мировом футболе. Перед новой игрой (пройдёт сегодня, 21 апреля) вспоминаем о скандальных страницах матчей с участием «Реала» и «Барселоны». Ваша задача — распределить их по местам в нашем рейтинге.

В ходе голосования клубы будут распределяться по местам – рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.