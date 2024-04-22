Сборная 25-го тура РПЛ. Трансферный провал «Спартака» выдал матч сезона!

Красно-белых в команде героев больше всего, но игроки «Динамо» и «Ахмата» тоже отметились.

Закончился 25-й тур РПЛ. Определяем символическую сборную лучших футболистов уикенда в чемпионате России. В неё попали представители «Спартака», «Динамо», «Ахмата», «Краснодара», «Урала», «Рубина» и «Зенита». Игроки расставлены в рамках условной системы 3-4-3. Сразу предупреждаем, что она получилась с очевидным перекосом в сторону атаки, но в данном случае наполнение важнее сбалансированности тактической схемы – целая группа форвардов и хавбеков-созидателей выстрелила в этом туре.

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»)

«Зенит» с большим трудом отбился от «Оренбурга» (1:0) и сохранил преимущество в четыре очка перед своим главным преследователем «Краснодаром». Чтобы победить всухую, петербургской команде потребовались два-три хороших сейва от голкипера. Оренбуржцы нанесли 11 ударов по воротам Кержакова, в том числе шесть — в створ, однако так и не пробили Михаила.

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо»)

«Динамо» прервало неудачную серию в РПЛ неожиданно крупной победой в Нижнем Новгороде (4:1), а один из голов бело-голубых забил Фернандес. Да и в обороне парагвайский центральный защитник собрал хорошую статистику: пять выносов мяча, два отбора и один заблокированный удар. Кроме того, у него 6 из 11 выигранных единоборств.

Роберто Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Никита Чернов («Спартак»)

«Спартак» одержал удивительную победу над «Ростовом» (5:1), перейдя на тактическую схему с тремя центральными защитниками. В этом трио Чернов выглядел увереннее Срджана Бабича и Алексиса Дуарте, которые обычно составляют основную пару у красно-белых. Российский центрбек совершил семь выносов мяча, на его счету по одному отбору, перехвату и заблокированному удару, а также шесть выигранных единоборств из семи.

Никита Чернов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Милош Шатара («Ахмат»)

Боснийский легионер проводил свой первый матч в этом сезоне РПЛ после тяжёлой травмы, но сыграл почти безупречно, даже когда ЦСКА с «Ахматом» были в равных составах. Шатара заслуживает комплиментов за такое возвращение – с ним в обороне южан стало больше спокойствия. Во встрече с армейцами Шатара совершил один отбор и пять выносов мяча, выиграл семь из девяти единоборств и даже нанёс пару ударов.

Милош Шатара Фото: РИА Новости

Правый полузащитник: Валентин Вада («Рубин»)

Почему-то в этом туре не сверкали игроки правого фланга, поэтому выбор кандидата сюда был самым трудным. Мы решили, что попадания в сборную тура, пусть и не совсем на свою позицию, заслуживает правый инсайд «Рубина» Вада. Аргентинец забил «Локомотиву» после классного прохода Мирлинда Даку, а кроме того, нанёс четыре удара и допустил мало брака для игрока своего амплуа – 88% точных передач.

Валентин Вада Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Хесус Медина («Спартак»)

Прекрасный матч парагвайского полузащитника, которого Слишкович поставил в центр поля на позицию под нападающими. Медина оформил дубль в ворота «Ростова» и стал автором голевой передачи со штрафного на Даниила Хлусевича. Всего же Хесус отдал три паса под удар, совершил один отбор и в целом хорошо отработал в обороне против капитана ростовчан Данила Глебова.

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Хорхе Карраскаль («Динамо»)

Это был уикенд легионеров, отвергнутых прошлым летом тренером ЦСКА Владимиром Федотовым: наконец-то Медина с Карраскалем проявляют себя! Колумбийский хавбек стал автором двух голевых пасов в эпизодах с первыми двумя забитыми мячами «Динамо». Из статистики Карраскаля выделим также три обводки, три удара по воротам и 84% точных передач.

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Даниил Хлусевич («Спартак»)

Закрывавший весь левый фланг у «Спартака» в схеме 3-5-2 Хлусевич положил начало разгрому «Ростова», забив первый в этом сезон гол красно-белых после стандарта. Даниил здорово выиграл воздух и пробил головой после подачи Хесуса Медины со штрафного. Также Хлусевич отметился двумя перехватами и тремя выносами мяча.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый нападающий: Алексей Ионов («Урал»)

До этого тура Ионов не забивал за «Урал» и вообще не отличался в нынешнем сезоне РПЛ, а тут едва не принёс команде важнейшую победу в матче с конкурентом в борьбе за выживание. Игравший на позиции форварда Алексей оформил дубль в ворота «Сочи» на «Фиште». Помимо того, по статистике у Ионова 100% точных передач (17 из 17) и два паса под удар.

Алексей Ионов (слева) Фото: ФК «Урал»

Левый нападающий: Бернард Бериша («Ахмат»)

Игра ЦСКА с «Ахматом» была перевёрнута не столько удалением, сколько заменами, которые произвёл тренер южан Магомед Адиев. Бериша здорово провёл свой почти получасовой отрезок на поле – сначала отдал голевую передачу на Мохамеда Конате, а в концовке и сам забил гол, ставший победным — 2:1. После столь яркого перформанса невозможно было не включить косовара в символическую сборную тура.

Бернард Бериша Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Колумбийский центрфорвард – главный творец победы «Краснодара» над «Факелом» (2:0), которая оставляет команду Мурада Мусаева в «золотой» гонке. Кордоба сделал голевую передачу на Виктора Са, а в концовке сам для себя создал второй гол. У Джона было в этом матче три удара, три паса под удар и два заработанных для «Краснодара» фола.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер: Владимир Слишкович («Спартак»)

Звезда тура среди коучей – исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович. Босниец сумел преподнести сюрприз Валерию Карпину, поменяв тактическую схему, а его идеи воплотились в первый за весь чемпионат гол красно-белых со стандарта и пять забитых мячей «Ростову». Ещё нельзя не похвалить за работу в этом туре возглавляющего «Ахмат» Магомеда Адиева, успешно управлявшего игрой с помощью замен.

Владимир Слишкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 25-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Сборная тура, к сожалению, не резиновая, так что не все футболисты, заслужившие место в ней, оказались в команде героев уикенда. Хорошо сыграли и многие другие, например, Александр Максименко, Кристофер Мартинс (оба – «Спартак»), Даниил Фомин, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Виктор Са («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Игорь Дмитриев («Урал») и Мирлинд Даку («Рубин»). Пишите в комментариях, кого мы ещё забыли.