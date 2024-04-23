Сенсационная осечка «Атлетико» и супергол в борьбе за выживание. Как прошёл тур в Ла Лиге

В Ла Лиге в понедельник, 22 апреля, завершился 32-й тур. В нём мы увидели супергол в борьбе за выживание и очередное сенсационное поражение «Атлетико». Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Реал» — «Барселона»

В этом «класико» было всё: ранний гол, жуткая травма, яркая игра, камбэк с победным голом в добавленное время и, конечно же, судейский скандал. Зацепи «Барселона» победу на «Бернабеу», интригу в чемпионской гонке ещё можно было бы считать живой. Однако после этого поражения отставание от «Реала» составляет уже 11 очков — титул можно выносить команде Карло Анчелотти. Разумеется, если не будет переигровки.

Герой тура: Яго Аспас («Сельта»)

«Сельта» борется за выживание, поэтому каждое очко для команды сейчас на вес золота. В нужный момент лучший матч в сезоне провёл многолетний лидер «кельтов». Аспас принял непосредственное участие в разгроме «Лас-Пальмаса», приложив ногу к каждому из голов своей команды. На счету Яго два мяча и две результативные передачи.

Яго Аспас Фото: Fran Santiago/Getty Images

Гол тура: Иси Паласон («Райо Вальекано»)

«Райо» тоже ещё не обеспечил себе прописку на следующий сезон и мог быть настигнут «Сельтой» — к 80-й минуте мадридцы проигрывали «Осасуне». Однако два впечатляющих гола хозяев перевернули игру. А победу принёс удар Иси Паласона, который, получив мяч недалеко от центра поля, оторвался от преследования, подобрал ногу и из-за пределов штрафной неотразимо пробил в верхний угол.

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Иси Паласон Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Сейв тура: Игнаси Микель («Гранада»)

События в первом матче тура развивались довольно быстро: уже на шестой минуте Иньяки Уильямс срезал мяч в свои ворота после подачи с угла поля, а на 24-й лучший бомбардир басков Горка Гурусета счёт сравнял. Он же вскоре едва не вывел «Атлетик» вперёд — Гурусета успешно прокинул мяч мимо голкипера андалусийцев, однако совершивший впечатляющий спринт Микель в подкате выбил его с линии ворот. Как оказалось, в том эпизоде защитник «Гранады» спас для своего клуба ничью.

Сенсация тура: победа «Алавеса» в матче с «Атлетико»

«Алавес» тоже принадлежит к числу команд, которые борются за сохранение прописки в Ла Лиге. И победа в матче с «матрасниками» должна очень сильно в этом помочь. «Атлетико», пропустивший по голу в каждом из таймов, может вновь начать переживать за место в зоне Лиги чемпионов — «Атлетик» свой матч тоже не выиграл, но всё же подобрался на расстояние трёх очков.

«Алавес» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Драма тура: концовка матча «Альмерия» — «Вильярреал»

«Альмерию» в этом сезоне уже ничего не спасёт, но даже в таком положении команда продолжает играть. Андалусийцы едва не отобрали очки у «Вильярреала» — хозяева быстро сравняли счёт после пропущенного гола и могли даже вырвать победу. Однако в добавленное ко второму тайму время пропустили сами. Сёрлот забил 15-й гол в сезоне и практически похоронил «Альмерию» — ничья или поражение в следующем туре официально отправит её в Сегунду.

Невезение тура: Оскар Родригес («Хетафе»)

Испанский полузащитник стал автором единственного гола «Хетафе» в матче с «Сосьедадом», но он же мог принести своей команде и победу. Однако судьба распорядилась иначе: на 54-й минуте мяч после удара Родригеса со штрафного попал в штангу, затем отскочил в Робина Ле Нормана и лишь чудом не пересёк линию ворот. Защитник басков успел совершить вынос и обезопасить «Реал Сосьедад».

ОСКАР РОДРИГЕС Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Остальные матчи 32-го тура Ла Лиги

Прямые конкуренты за место в зоне еврокубков столкнулись в очной встрече, и победителем вышел «Бетис». Героем «вердибланкос» стал Айосе Перес, который оформил дубль и впервые за долгое время вернул команду Мануэля Пеллегрини на седьмую строчку, которая даёт право участвовать в квалификации Лиги конференций.

Каталонцы без особых проблем переиграли одного из главных аутсайдеров сезона, отправив в его ворота четыре мяча. Очередной гол забил лучший бомбардир лиги Артём Довбик, который сохранил за собой первое место в снайперской гонке и помог команде вплотную подобраться к «Барселоне».

После этой победы «Севилья», пожалуй, может вздохнуть спокойно — отрыв от зоны вылета составляет уже шесть мест и 12 очков. За шесть туров такое преимущество упустить андалусийцы не должны. А вот «Мальорке» ещё никто ничего не гарантировал — «островитяне» опережают идущий 18-м «Кадис» на те же шесть очков.

Расписание матчей 33-го тура Ла Лиги

26 апреля, пятница

«Реал Сосьедад» — «Реал»

27 апреля, суббота

«Лас-Пальмас» — «Жирона»

«Альмерия» — «Хетафе»

«Алавес» — «Сельта»

«Атлетико» — «Атлетик»

28 апреля, воскресенье

«Кадис» — «Мальорка»

«Гранада» — «Осасуна»

«Вильярреал» — «Райо Вальекано»

«Бетис» — «Севилья»

29 апреля, понедельник

«Барселона» — «Валенсия».