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Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 32-го тура Ла Лиги: Барселона, Реал, Атлетико, Жирона, результаты, таблица, голы

Сенсационная осечка «Атлетико» и супергол в борьбе за выживание. Как прошёл тур в Ла Лиге
Дмитрий Сторожев
Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 32-го тура
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«Реал» и «Барселона» выдали жару в «класико», Яго Аспас всеми силами пытается спасти «Сельту».

В Ла Лиге в понедельник, 22 апреля, завершился 32-й тур. В нём мы увидели супергол в борьбе за выживание и очередное сенсационное поражение «Атлетико». Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Реал» — «Барселона»

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

В этом «класико» было всё: ранний гол, жуткая травма, яркая игра, камбэк с победным голом в добавленное время и, конечно же, судейский скандал. Зацепи «Барселона» победу на «Бернабеу», интригу в чемпионской гонке ещё можно было бы считать живой. Однако после этого поражения отставание от «Реала» составляет уже 11 очков — титул можно выносить команде Карло Анчелотти. Разумеется, если не будет переигровки.

В смысле переигровка?!
Скандал после «класико»! Президент «Барсы» потребует переигровку из-за гола-фантома? LIVE
Live
Скандал после «класико»! Президент «Барсы» потребует переигровку из-за гола-фантома? LIVE

Герой тура: Яго Аспас («Сельта»)

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
4 : 1
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Эрсог – 11'     1:1 Аспас – 37'     2:1 Сведберг – 39'     3:1 Дувикас – 71'     4:1 Аспас – 76'    

«Сельта» борется за выживание, поэтому каждое очко для команды сейчас на вес золота. В нужный момент лучший матч в сезоне провёл многолетний лидер «кельтов». Аспас принял непосредственное участие в разгроме «Лас-Пальмаса», приложив ногу к каждому из голов своей команды. На счету Яго два мяча и две результативные передачи.

Яго Аспас

Яго Аспас

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Гол тура: Иси Паласон («Райо Вальекано»)

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Гомес – 29'     1:1 Чаварриа – 80'     2:1 Паласон – 84'    

«Райо» тоже ещё не обеспечил себе прописку на следующий сезон и мог быть настигнут «Сельтой» — к 80-й минуте мадридцы проигрывали «Осасуне». Однако два впечатляющих гола хозяев перевернули игру. А победу принёс удар Иси Паласона, который, получив мяч недалеко от центра поля, оторвался от преследования, подобрал ногу и из-за пределов штрафной неотразимо пробил в верхний угол.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Иси Паласон

Иси Паласон

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Сейв тура: Игнаси Микель («Гранада»)

Испания - Примера . 32-й тур
19 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Гранада
Гранада
0:1 Уильямс – 6'     1:1 Гурусета – 24'    

События в первом матче тура развивались довольно быстро: уже на шестой минуте Иньяки Уильямс срезал мяч в свои ворота после подачи с угла поля, а на 24-й лучший бомбардир басков Горка Гурусета счёт сравнял. Он же вскоре едва не вывел «Атлетик» вперёд — Гурусета успешно прокинул мяч мимо голкипера андалусийцев, однако совершивший впечатляющий спринт Микель в подкате выбил его с линии ворот. Как оказалось, в том эпизоде защитник «Гранады» спас для своего клуба ничью.

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Сенсация тура: победа «Алавеса» в матче с «Атлетико»

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Бенавидес – 15'     2:0 Риоха – 90+2'    

«Алавес» тоже принадлежит к числу команд, которые борются за сохранение прописки в Ла Лиге. И победа в матче с «матрасниками» должна очень сильно в этом помочь. «Атлетико», пропустивший по голу в каждом из таймов, может вновь начать переживать за место в зоне Лиги чемпионов — «Атлетик» свой матч тоже не выиграл, но всё же подобрался на расстояние трёх очков.

«Алавес»

«Алавес»

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Драма тура: концовка матча «Альмерия» — «Вильярреал»

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Ахомаш – 25'     1:1 Лосано – 30'     1:2 Сёрлот – 90+2'    
Удаления: Рамазани – 87' / нет

«Альмерию» в этом сезоне уже ничего не спасёт, но даже в таком положении команда продолжает играть. Андалусийцы едва не отобрали очки у «Вильярреала» — хозяева быстро сравняли счёт после пропущенного гола и могли даже вырвать победу. Однако в добавленное ко второму тайму время пропустили сами. Сёрлот забил 15-й гол в сезоне и практически похоронил «Альмерию» — ничья или поражение в следующем туре официально отправит её в Сегунду.

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Невезение тура: Оскар Родригес («Хетафе»)

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 13'     1:1 Родригес – 29'    

Испанский полузащитник стал автором единственного гола «Хетафе» в матче с «Сосьедадом», но он же мог принести своей команде и победу. Однако судьба распорядилась иначе: на 54-й минуте мяч после удара Родригеса со штрафного попал в штангу, затем отскочил в Робина Ле Нормана и лишь чудом не пересёк линию ворот. Защитник басков успел совершить вынос и обезопасить «Реал Сосьедад».

ОСКАР РОДРИГЕС

ОСКАР РОДРИГЕС

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Остальные матчи 32-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Перес – 19'     1:1 Вайя – 66'     1:2 Перес – 77'    

Прямые конкуренты за место в зоне еврокубков столкнулись в очной встрече, и победителем вышел «Бетис». Героем «вердибланкос» стал Айосе Перес, который оформил дубль и впервые за долгое время вернул команду Мануэля Пеллегрини на седьмую строчку, которая даёт право участвовать в квалификации Лиги конференций.

Испания - Примера . 32-й тур
20 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Гарсия – 9'     2:0 Мартин – 22'     3:0 Довбик – 71'     3:1 Эскаланте – 81'     4:1 Порту – 82'    

Каталонцы без особых проблем переиграли одного из главных аутсайдеров сезона, отправив в его ворота четыре мяча. Очередной гол забил лучший бомбардир лиги Артём Довбик, который сохранил за собой первое место в снайперской гонке и помог команде вплотную подобраться к «Барселоне».

Испания - Примера . 32-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Эн-Несири – 61'     2:0 Ромеро – 75'     2:1 Пратс – 90+5'    

После этой победы «Севилья», пожалуй, может вздохнуть спокойно — отрыв от зоны вылета составляет уже шесть мест и 12 очков. За шесть туров такое преимущество упустить андалусийцы не должны. А вот «Мальорке» ещё никто ничего не гарантировал — «островитяне» опережают идущий 18-м «Кадис» на те же шесть очков.

Расписание матчей 33-го тура Ла Лиги

26 апреля, пятница
«Реал Сосьедад» — «Реал»

27 апреля, суббота
«Лас-Пальмас» — «Жирона»
«Альмерия» — «Хетафе»
«Алавес» — «Сельта»
«Атлетико» — «Атлетик»

28 апреля, воскресенье
«Кадис» — «Мальорка»
«Гранада» — «Осасуна»
«Вильярреал» — «Райо Вальекано»
«Бетис» — «Севилья»

29 апреля, понедельник
«Барселона» — «Валенсия».

Турнирная таблица Ла Лиги
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