Посчитали все голы «Байера» в концовках. Статистика просто невероятная

«Они вообще когда-нибудь проиграют?!» – эту фразу в последнее время нередко можно услышать в отношении «Байера». Команда Хаби Алонсо идёт без поражений уже 45 матчей – только вдумайтесь в эту цифру! 38 побед, семь ничьих, уже завоёванное чемпионство и постоянное обновление рекордов – в этом сезоне «Байеру» просто нет равных.

Интересно, что не раз продолжению беспроигрышной серии способствовали мощные рывки команды в концовке матчей. Можно называть это отскоками или камбэками – как вам больше нравится, – но «Байер» не раз переворачивал результат игры в свою пользу.

Мы подсчитали.

Жереми Фримпонг в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы забил «Вест Хэму» на 89-й минуте (1:1). «Байер» прошёл бы дальше и в случае поражения, но прервал бы свою беспроигрышную серию, так что этот мяч был очень важен.

«Штутгарту» в четвертьфинале Кубка третий и победный гол Жонатан Та забил на 90-й минуте, благодаря чему «Байер» прошёл дальше.

С «Зандхаузеном» в Кубке Германии к 85-й минуте счёт был 2:2, а потом забил Адам Гложек, следом – дважды Амин Адли (пятый залетел на 90+2-й).

В матче с «Хоффенхаймом» команда проигрывала 0:1, но на 88-й минуте Роберт Андрих сравнял (а на 90+1-й Патрик Шик забил второй, и «Байер» в итоге победил).

Восемь раз «Байер» забивал на 85-90-х минутах, при этом в половине случаев это оказывало влияние на итоговый результат.

«Байер» в сезоне-2023/2024

Голов на 90+ минутах было ещё больше – 13. Восемь из них повлияли на результат матча: «Байер» либо выбивал ничью, либо вырывал победу.

В матче 30-го тура с дортмундской «Боруссией» Йосип Станишич сравнял на 90+7-й минуте, что позволило «Байеру» избежать поражения.

Пьеро Инкапье забил «Лейпцигу» на 90+1-й минуте – «Байер» вырвал победу 3:2.

Он же своим голом на 90+4-й минуте принёс победу над «Аугсбургом» в 17-м туре.

«Байер» проигрывал «Баварии» в 4-м туре Бундеслиги, но на 90+4-й Эксекиэль Паласиос сравнял. Было бы обидно, если бы серия оборвалась, так толком и не начавшись.

В 4-м туре группового этапа «Байер» забил единственный мяч «Карабаху» на 90+4-й минуте, но самое мощное произошло в их встречах в 1/8 финала. В первом матче леверкузенцы проигрывали к 90-й минуте 1:2, но на второй добавленной минуте Патрик Шик счёт сравнял. В ответной игре тоже было жарко: «Байер» снова проигрывал к 90-й минуте, и тут на спасение вновь пришёл Шик, который забил дважды – на 90+3-й и 90+8-й. Леверкузен прошёл дальше.

«Байер» в сезоне-2023/2024

Всего «Байер» забил 21 мяч после 85-й минуты во всех турнирах (это 16,8% всех голов), что позволило им четыре раза уйти от поражения и семь раз вырвать победу. Чаще всего забивал Шик – на его счету пять мячей.

«Байер» в сезоне-2023/2024

Важность голов на последних минутах – в таблицах до 90-й минуты и после финального свистка: у «Штутгарта» разница одно очко, у «Баварии» – 0, у «Байера» – восемь. Восемь!

«Байер» в сезоне-2023/2024

«Байер», продолжай.