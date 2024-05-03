Новые финансовые ограничения в АПЛ — жёсткие. Грандам станет гораздо тяжелее

В Премьер-лиге продолжают вводить меры по ограничению расходов: клубы уже согласились на новые правила финансового фэйр-плей, а в начале этой недели проголосовали за ещё одно нововведение – установление потолка зарплат. Необходимость таких масштабных финансовых реформ стала очевидна после того, как «Эвертон» и «Ноттингем Форест» лишились очков за нарушение правил прибыльности и устойчивости. Главная идея нового анкерного (или же поддерживающего) подхода, которому впоследствии хочет следовать лига, – не столько в жёстком ограничении, сколько в желании заставить команды играть по одним и тем же правилам.

Обновлённая система – попытка предотвратить финансовую яму, которая образовалась между очень богатыми клубами и клубами со скромными средствами. Вопрос лишь в том, сработает ли это.

Какими будут новые правила?

Сейчас в Премьер-лиге действуют правила рентабельности и устойчивого развития (PSR) – они определяют сумму, которую клубы могут потерять в течение трёх сезонов, а также сколько они могут потратить на трансферы. Это не то же самое, что и ФФП, установленный УЕФА, хотя между этими правилами есть некоторые сходства. PSR позволяют клубам терять £ 105 млн за три года, но при условии, что £ 90 млн покрываются «надёжным финансированием» со стороны владельцев. Это означает, что клуб может терять только £ 15 млн «собственных» средств каждые три года. Некоторые расходы могут быть вычтены из расчётов: инвестиции в развитие молодежи, инфраструктуру или общественные проекты.

Эти правила будут отменены с начала сезона-2025/2026 – лига собирается ввести новые, схожие с правилами УЕФА о «контроле расходов на команду», принятыми в 2022-м. Основное различие в том, что в Премьер-лиге будет установлена двухуровневая система: те клубы, которые участвуют в еврокубках, смогут тратить только 70% своего оборота, остальные – 85%. УЕФА же ограничит расходы клубов-участников своих турниров на зарплаты игроков и тренеров, трансферы и агентские гонорары до 70% от их доходов.

При этом пока правило проходит поэтапный ввод: в этом сезоне командам разрешено тратить 90% от оборота, в следующем будет 80%, а с сезона-2025/2026 – станет 70%. Клубов-нарушителей УЕФА наказывает штрафами, однако за значительные нарушения могут быть применены дополнительные дисциплинарные санкции. К таковым относятся:

однократное превышение установленного порога на 20%;

превышение на 10%, но с учётом того, что подобное случалось в одном из последних трёх сезонов;

любое превышение в двух из трёх последних сезонов.

В Премьер-лиге же за значительные нарушения планируют и дальше наказывать снятием очков, хотя команды пытаются продавить идею с финансовыми штрафами. Ранее руководители некоторых команд предлагали ввести «налог на роскошь»: те, кто превышает установленный лимит, должны выплатить определённую сумму в «чрезвычайный фонд» для оказания помощи клубам, находящимся в тяжёлом финансовом положении. Но это предложение не получило поддержки большинства клубов, поэтому даже не было вынесено на голосование.

А вот систему «привязки» одобрили – касаться она будет расходов на команду (зарплаты + амортизированные трансферные платежи + агентские выплаты). Потолок «привяжет» сумму, которую клуб может тратить на команду, кратную той, что получает клуб АПЛ с самыми низкими коммерческими доходами и доходами от медиаправ. В прошлом году обсуждали коэффициент 4,5, однако несколько команд выступили против, поэтому ожидается, что его повысят до 5.

Как это будет работать?

Если взять данные по доходам команд в сезоне-2022/2023 (по этому сезону отчёты появятся только позже), то потолок трат на команду составил бы £ 518 млн: «Саутгемптон» заработал £ 103,6 млн, умножаем это на шесть – и получаем тот самый лимит.

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур Фото: Francois Nel/Getty Images

У клубов будет сезон, чтобы адаптироваться к новым правилам и поправить свои финансы, но уже сейчас понятно, что им придётся нелегко. Фонд заработной платы у большинства огромен – согласно сервису Capology, семь команд тратят больше £ 2 млн в неделю. Получается, что «МЮ» тратит £ 15,2 млн в месяц только на зарплаты, или же £ 183,4 млн в год.

«Манчестер Юнайтед» — £ 3 821 000 «Манчестер Сити» — £ 3 700 000 «Арсенал» — £ 3 298 000 «Челси» — £ 2 978 000 «Ливерпуль» — £ 2 670 000 «Астон Вилла» — £ 2 135 000 «Тоттенхэм» – £ 2 130 000 «Вест Хэм» – £ 1 833 000 «Ньюкасл» — £ 1 638 000 «Эвертон» – £ 1 524 000 «Кристал Пэлас» — £ 1 408 000 «Фулхэм» – £ 1 288 000 «Ноттингем Форест» — £ 1 283 000 «Брайтон» — £ 1 165 000 «Борнмут» – £ 973 000 «Брентфорд» — £ 836 000 «Вулверхэмптон» — £ 830 000 «Бёрнли» — £ 707 000 «Шеффилд Юнайтед» — £ 674 000 «Лутон-Таун» — £ 469 000

Многие владельцы клубов поменьше выступают за введение ограничений на расходы: для них это возможность сократить разрыв и помешать командам, поддерживаемым государственными фондами благосостояния и миллиардерами, увеличивать расходы. Однако некоторые руководители опасаются, что такая тесная привязка расходов к доходам, напротив, закрепит финансовые преимущества крупнейших клубов и может нанести ущерб конкурентоспособности на поле. Профсоюзы игроков смотрят на ситуацию со своей стороны – по их мнению, ограничения зарплат могут противоречить европейскому законодательству о конкуренции. Ассоциация профессиональных футболистов уже заявила: «Очевидно, мы подождём, чтобы увидеть дальнейшие подробности этих конкретных предложений, но мы всегда ясно давали понять, что будем выступать против любых мер, которые установят «жёсткие» ограничения на заработную плату игроков».

Кто против?

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» проголосовали против введния лимита трат на команду. «Челси» решил воздержаться. Руководители «МЮ» считают, что такие ограничения негативно скажутся на конкурентоспособности команд. Мнения этих клубов можно понять. Если «Сити» зарабатывает £ 800-900 млн, то почему он может тратить в два раза меньше? Клуб получает деньги и чувствует, что может их тратить. «Юнайтед» сейчас получил нового владельца и надеется на его инвестиции, чтобы изменить своё положение, а новые правила сильно ограничат клуб в возможностях.

Джим Рэтклифф Фото: Martin Rickett/Getty Images

Как это повлияет на АПЛ?

Окончательное решение лига должна принять в июне, и после этого новые правила можно будет рассмотреть уже подробнее. Но вряд ли новые правила сделают лигу более конкурентной, как того ждут двигатели этих реформ. А вот остановить рост той финансовой бездны, которая возникает между верхушкой и низом таблицы, могут – так как траты богачей станут привязаны к доходам бедных. Ограничения расходов – также шаг к финансовой устойчивости и попытка остановить рост пузыря, который последние годы разрастается с небывалой скоростью.