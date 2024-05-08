ФИФА разгромили в важнейшем суде. Это полностью изменит европейские чемпионаты

В декабре 2023 года Европейский суд вынес резонансное решение по делу УЕФА против клубов, отстаивающих право проведения европейской Суперлиги. Антимонопольная инстанция признала незаконным запрет УЕФА проводить командам собственный турнир. Теперь же в мировом футболе может возникнуть не менее знаковый для будущего футбола прецедент, связанный с запретом ФИФА на проведение матчей национальных чемпионатов в других странах. В конце апреля окружной суд Нью-Йорка объявил о новом повороте в споре ФИФА и компании Relevent Sports.

Американский промоутер подал в суд на ФИФА и Федерацию футбола США

Все началось в 2018 году, когда американская промоутерская компания Relevent Sports Group (RSG) задумалась над организацией в США ряда официальных футбольных матчей. Прежде эта компания, принадлежащая миллиардеру Стивену Россу, успешно проводила в Америке серии предсезонных товарищеских матчей с участием грандов мирового футбола под названием Международный кубок чемпионов.

В августе того года RSG поделилась планами проведения в Майами матча регулярного сезона чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной», однако несколько месяцев спустя ФИФА выпустила специальный декрет на запрет таких встреч. «Национальным лигам запрещается проводить игры регулярного сезона за пределами своей территории», — говорилось в документе Международной федерации футбола.

ФИФА запретила в 2018 году проведение матча Ла Лиги «Барселона» — «Жирона» в США Фото: Alex Caparros/Getty Images

В марте 2019 года Relevent предприняла ещё одну попытку в этом направлении и подала заявку в Федерацию футбола США (USSF) с целью провести в Америке официальный матч чемпионата Эквадора «Барселона Спортинг» — «Гуаякиль Сити». Промоутер получил разрешение от LigaPro Ecuador, управляемой Федерацией футбола Эквадора, но с USSF случилась заминка. Подконтрольная ФИФА организация сослалась на её запрещающую директиву и заблокировала проведение матча. В результате в сентябре того же года Relevent подала в суд на ФИФА и USSF за нарушение антимонопольных правил.

«Существует явный сговор сторон, чтобы помешать компании проводить матчи регулярного сезона с участием иностранных клубов за пределами их стран», — говорилось в иске Relevent Sports. Промоутер считает, что проведение и продвижение игр регулярного сезона с участием команд со всего мира имеет решающее значение для ведения устойчивого футбольного бизнеса в США. Тем более такие встречи вызывают огромный ажиотаж в американских городах. К примеру, в июле 2023 года предсезонный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» собрал 82 626 болельщиков в Нью-Джерси. Это рекорд для арены, которая примет в 2026 году чемпионат мира.

Матч «МЮ» и «Арсенала» в США принёс рекордную посещаемость Фото: Mike Lawrence/Getty Images

Европейские клубы хотят зарабатывать в Америке, здесь хорошо платят

Для европейских топовых клубов матчи за океаном давно стали не только способом привлечь новых болельщиков, но и хорошо заработать, ведь предсезонный тур в среднем приносит порядка $ 15-20 млн. Спрос на такие игры продолжает расти: в феврале билеты на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», запланированный на август, распродали за три часа. Такой же ажиотаж царит и вокруг встречи «Барселона» — «Реал», которая будет сыграна 3 августа в Нью-Джерси.

Логика в действиях ФИФА вполне понятна — как это уже не раз происходило с организацией, которой управляет алчный Джанни Инфантино, она всячески скрывает за заботой о футболе банальное желание больше зарабатывать и ни с кем не делиться. Можно вспомнить хотя бы угрозы Инфантино игрокам ведущих клубов мира, которых несколько лет назад предупредили о риске отстранения от чемпионатов мира, если они примут участие в европейской Суперлиге.

Инфантино ожидает рекордной выручки от ЧМ-2026 Фото: Eva Marie Uzcategui/Getty Images

Похожий прецедент произошёл 50 лет назад в теннисе, когда известный хорватский теннисист Никола Пилич не поехал играть матчи Кубка Дэвиса с Новой Зеландией, предпочтя коммерческий турнир в Монреале. Его сборная, лишившись своего лучшего игрока, уступила 1:3. Федерация тенниса Югославии сразу же дисквалифицировала Николу на девять месяцев. Ему запретили участвовать во всех турнирах под эгидой ITF, в том числе в «Больших шлемах». В итоге Пилича отстранили от Уимблдона, а игрока при содействии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) поддержали 82 игрока, устроив бойкот турниру. Теннисным чиновникам стало ясно, что повторения «дела Пилича» лучше не допускать. В футболе реакция игроков может быть такой же.

Сегодня между ФИФА и УЕФА с одной стороны и клубами с их игроками с другой идёт похожая война не только за влияние, но и за огромные деньги. Богатый американский рынок в отношении футбола — непаханая целина, и все это прекрасно понимают. Неудивительно, что именно в США пройдёт ближайший чемпионат мира — эксперты Business Standard прогнозируют доход в $ 11 млрд. Также этим летом здесь запланирован Кубок Америки — 2024, а в следующем году состоится первый клубный чемпионат мира в новом формате. Лучшие команды мира после изнурительного сезона будут целый месяц изнемогать под палящим американским солнцем — зато ФИФА хорошо заработает.

ФИФА намерена снять запрет на проведение матчей до конца 2024 года

Relevent Sports, как и большинство ведущих клубов мира, совершенно не устраивает ситуация, при которой основной доход аккумулируют имеющие опосредованное отношение к футболу чиновники. Инфантино и глава УЕФА Александер Чеферин — юристы, никогда не игравшие в футбол на высшем уровне, но считающие, что лучше всех знают, как его развивать. Главные производители контента не хотят мириться с положением дел, когда у них не только отнимают кусок пирога, но и ставят в определённые рамки.

К счастью, здравый смысл и правовые механизмы демократического общества медленно, но верно побеждают даже такие могущественные монополии, как ФИФА. В конце апреля 2024 года произошло событие, которое может сильно повлиять на будущее футбола — почти как «дело Босмана» или недавнее решение по Суперлиге. Окружной суд Нью-Йорка, в котором рассматривался иск Relevent Sports к ФИФА, объявил о «примирении сторон». Это говорит лишь об одном — о победе промоутера, что подтвердил генеральный директор Relevent Дэнни Силлман: «Мы надеемся, что ФИФА как можно скорее внесёт изменения в существующий регламент относительно возможности клубов проводить матчи в любой стране мира независимо от статуса игры».

Инициатор создания европейской Суперлиги Флорентино Перес может быть доволен поражением ФИФА Фото: Eric Alonso/Getty Images

Источники The Athletic утверждают, что пойти на примирение с Relevent Sports команду Инфантино побудило как раз таки решение суда ЕС в пользу европейской Суперлиги. ФИФА пытается избежать ношения клейма проигравшей стороны и ищет другие лазейки, чтобы сохранить влияние на американском рынке. Но уже поздно — процесс принял необратимый поворот. «Отдельный свод правил будет принят до конца 2024 года», — заявил 2 мая адвокат ФИФА Кристофер Бенинг.

Однако Relevent этой победы мало. Адвокат компании Адам Дейл заявил, что даже если ФИФА изменит правила, то эта организация, как и USSF, должна будет возместить убытки за матчи, которые могли быть сыграны с момента начала юридического спора. Эта сумма может составить сотни миллионов долларов.