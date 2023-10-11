Президент ФИФА «подарит» чемпионат мира саудовцам. Это часть гибридной войны с УЕФА

Изобретательности и многоходовкам, которые затевает президент ФИФА Джанни Инфантино, может позавидовать любой руководитель. На днях Джанни объявил, что ЧМ-2030 примут сразу шесть стран: в начале года к совместной заявке Испании и Португалии добавилось Марокко, а теперь к ним присоединились Аргентина, Уругвай и Парагвай. Эта, на первый взгляд, авантюрная задумка преследует сразу несколько целей. Официально движущей силой привлечения стран из Латинской Америки служит желание приурочить один из матчей в Уругвае к 100-летию начала проведений чемпионатов мира. Но дело далеко не только в благородстве и любви к красивым датам.

Проведением ЧМ-2030 на трёх континентах Джанни не только обеспечивает лояльность со стороны конфедераций этих регионов, но и мягко стелет дорожку к ЧМ-2034 своим друзьям. Главными претендентами на этот турнир являются миллиардеры из Саудовской Аравии. После того как Европа, Африка, Южная Америка и Северная Америка (принимает ЧМ-2026) теперь исключены из списка по причине континентальной ротации, то арабы почти наверняка вслед за Роналду и другими футбольными звёздами получат и право на проведение турнира премиум-класса.

Заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034 поддерживает почти половина членов ФИФА

По совершенно «удивительному» стечению обстоятельств уже на следующий день после утверждения списка стран-хозяек ЧМ-2030 Саудовская Аравия подала официальную заявку на проведение ЧМ-2034.

Ясир Аль-Мисехаль президент Федерации футбола Саудовской Аравии «Эта заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность, наше предложение миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с нашей культурой и стать частью истории. Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола»

14 стадионов вместимостью 40 тысяч и более, один стадион на 80 тысяч, 72 тренировочных лагеря, совмещенных с гостиницами, два международных вещательных сайта, две площадки для проведения фан-фестивалей, гостиница для сотрудников ФИФА со специфическими требованиями к спортивным залам и бассейнам. Таким критериям должна соответствовать страна, если она принимает чемпионат мира без кооперации с другими государствами. У Саудовской Аравии уже построено семь стадионов, которые обладают набором требований, и до старта турнира будут возведены остальные. У единственного их конкурента – Австралии – с соответствием этим условиям есть проблемы.

Австралийские футбольные чиновники проявили интерес к турниру 2034 года после того, как два месяца назад вместе с Новой Зеландией успешно провели женский турнир с участием 32 команд. Примечательно, что после объявления заявки Саудовской Аравии ФИФА установила сжатые сроки – теперь любая другая страна из Азии или Океании может подать свою заявку только до 31 октября, что ничтожно мало для принятия такого важного решения. Также в данной ситуации немаловажно, что арабы заручились поддержкой не только Азиатской конфедерации футбола (АФК), но и представителей Африки (КАФ) – сейчас их заявку поддерживает 101 из 211 членов ФИФА.

Близость Инфантино к Саудовской Аравии и наследному принцу Мохаммеду бин Салману во время его частых визитов в богатое нефтью королевство была очевидна ещё до ЧМ-2018 в России. В то время Инфантино предлагал, чтобы Катар разделил проведение чемпионата мира со своими соседями по региону, несмотря на дипломатический и экономический бойкоты со стороны Саудовской Аравии. Тогда этот план встретил резкое сопротивление страны-хозяйки ЧМ-2022, теперь же реализации планов босса ФИФА подарить чемпионат мира наследному принцу практически ничего не угрожает.

Мохаммед бин Салман, Джанни Инфантино и Владимир Путин Фото: TF-Images/Getty Images

Инфантино завидует УЕФА, зарабатывающему от своих турниров в два раза больше ФИФА

При проведении ЧМ-2022 в Катаре весь футбольный мир стонал из-за того, что турнир по причине невыносимой летней жары в этом регионе пришлось проводить зимой, в разгар большинства европейских клубных турниров. Это привело к жалобам более 50% участников турнира на сильную или повышенную физическую усталость по сравнению с тем, как они обычно себя чувствовали. Если заявка Саудовской Аравии победит, то футболистам снова придётся растянуть сезон почти на весь календарный год. Но Инфантино и другим чиновникам на это плевать, ведь главная задача – заработать как можно больше.

«ФИФА продолжает цикл разрушения величайшего турнира на земле, – говорится в заявлении Европейской ассоциации футбольных болельщиков (FSE). – Ужасно для поклонников футбола. Инфантино игнорирует общественное мнение и расстилает красную дорожку перед организатором ЧМ-2034, государством со множественными нарушениями в области прав человека».

На сделках к чемпионату мира в Катаре ФИФА заработала рекордные $ 7,5 млрд, что на $ 1 млрд больше, чем за четыре года до этого в России. Премия Инфантино за проведение ЧМ-2022 составила € 1,66 млн, а всего в прошлом году он заработал в ФИФА € 3,62 млн. Турнир в Саудовской Аравии может стать рекордным по прибыли, поэтому, когда ФИФА в очередной раз пытается переверстать под себя календарь европейских турниров, УЕФА воспринимает это как посягательство на собственные интересы. Тем более что шаги Инфантино давно направлены на захват власти и контроль над всеми денежными потоками в мировом футболе. Сделать это не получается ввиду того, что два самых популярных и прибыльных турнира – Лига чемпионов и чемпионат Англии – находятся в Европе.

Ожидается, что ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде принесёт ФИФА прибыль в размере £ 9 млрд. Но у Инфантино, видимо, ком подступает к горлу, когда он видит, насколько огромные куски пирога отламывает себе УЕФА от Лиги чемпионов, чемпионата Европы и Лиги наций – суммарно £ 17 млрд за четырёхлетний цикл. У АПЛ также доходы значительно превосходят те, что удаётся аккумулировать ФИФА – порядка £ 10 млрд за трёхлетний цикл.

Неудивительно, что, как и при большинстве современных международных конфликтов или споров крупных корпораций, в которых речь идёт о больших деньгах, ФИФА и УЕФА используют тактику гибридной войны. При этом их союзники преследуют собственные интересы. Если за Инфантино стоит Саудовская Аравия и её лидер Мохаммед бин Салман, для которого чемпионат мира – всего лишь способ улучшить репутацию страны, являющейся одним из мировых лидеров в вопросах нарушении прав человека, то УЕФА ассоциируется с Катаром.

УЕФА контролируют катарцы. Странно, что «ПСЖ» ещё не выиграл Лигу чемпионов

Общеизвестно, что ключевой союзник президента УЕФА Александера Чеферина – владелец «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи. «Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы прекрасный человек», – поблагодарил Чеферин друга и покровителя в 2021 году, когда ряд европейских клубов пытались привлечь «ПСЖ» в Суперлигу, но катарец выступил резко против такого союза.

Александер Чеферин и Нассер Аль-Хелаифи Фото: Xavier Laine/Getty Images

О близости этих людей говорит также настоятельная просьба Аль-Хелаифи к президенту УЕФА провести финал Лиги чемпионов — 2021/2022 на «Парк де Пренс». Предупреждения мэра Парижа Анн Идальго о том, что это опасная затея ввиду концентрации большого количества мигрантов и неблагонадёжных граждан в коммуне Сен-Дени, были проигнорированы. В результате решающий матч, в котором глава «ПСЖ» планировал увидеть свою команду, был отмечен массовыми беспорядками с задержкой встречи на 36 минут и применением полицией слезоточивого газа против болельщиков.

В связи с таким положением дел неудивительно, что у УЕФА нет вопросов к «ПСЖ» по части нарушений финансового фэйр-плей, зато конкурирующий с катарцами «Манчестер Сити», принадлежащий владельцу из ОАЭ, постоянно находится под прессингом контролирующих органов. Саудовская Аравия также не остаётся в стороне, заполучив два года назад собственный инструмент влияния – сейчас на арабские деньги взлетает «Ньюкасл».

Идёт непримиримая и ожесточённая война за большие деньги и влияние. Как бы ни старалась Австралия и её немногочисленные союзники, ЧМ-2034 в Саудовской Аравии – дело практически решённое. Даже несмотря на то что окончательное голосование будет проводиться 211 странами-членами ФИФА, а не исполнительным комитетом из 22 человек, как в прошлые годы. Всё потому, что Инфантино сделал правильные выводы после ошибок своего предшественника Зеппа Блаттера и обрёл невиданное могущество.