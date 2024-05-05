«Ливерпуль» безжалостно мстил «Тоттенхэму». А потом что-то сломалось

«Ливерпуль» против «Тоттенхэма» – это встреча двух команд, которые выдали классный сезон, но в конце всё-таки провалились. Одни практически выпали из чемпионской гонки, а другие почти потеряли шансы на Лигу чемпионов.

Если прошлый матч «Ливерпуля» запомнился конфликтом Клоппа и Салаха, который вышел на замену на 79-й минуте, то теперь египетский нападающий начал в стартовом составе. Уже на восьмой минуте Салах попал в перекладину (хотя, скорее всего, навешивал). Прошло ещё восемь минут, и он забил. Причём сделал это с острого угла головой, что для него достаточно нетипично.

Гол Салаха Фото: Кадр трансляции

Причём до перерыва хозяева успели забить снова. Интересно, что начал атаку правый защитник Трент, а завершил левый защитник Робертсон. Он первым успел на добивание во вратарской после того, как Викарио отбил удар Салаха практически в упор.

Второй тайм продолжился так, словно первый и не заканчивался. «Ливерпуль» стал дальше разрывать соперника. Гакпо забил головой после навеса Эллиотта. А затем случилось то, ради чего стоило смотреть этот матч. Всё тот же Эллиотт забил один из самых красивых мячей в этом сезоне АПЛ. Ему удался обводящий дальний удар в самую девятку – 4:0. Реакция тренерского штаба «Ливерпуля» получилась красноречивой. Неплохо так отомстили за несправедливый результат в первом круге, когда грубо ошиблись судьи.

Гол Эллиотта Фото: Кадр трансляции

Реакция тренерского штаба «Ливерпуля» на гол Эллиотта Фото: Кадр трансляции

После игра стала совсем хаотичной, и моменты начали появляться и у гостей. Ришарлисон воспользовался моментом и оперативно сделал 1+1. Сначала забил сам, потом отдал ассист на Сона. Игра во втором тайме стала настолько рок-н-ролльной, что моменты возникали едва ли не каждую минуту. Трент даже попробовал забить с центра поля, но перекинул и вратаря, и, самую малость, ворота. Салах упустил абсолютно убойный момент, когда он оказался один с мячом в трёх метрах от ворот, но промахнулся. Каким-то чудом счёт 4:2 удержался.

«Тоттенхэм» проиграл в четвёртом туре подряд и продолжает отставать от «Виллы» на четыре очка по набранным и на семь – по потерянным. Практически без шансов на место в Лиге чемпионов для команды, которая была лидером АПЛ после стартовых 10 туров. Что касается «Ливерпуля», то команда слишком поздно вернула свой футбол. Остались разве что математические шансы обойти «Сити».