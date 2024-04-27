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Против кого судьи ошибались чаще всего в РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, ЦСКА, Зенит, Динамо, Краснодар

Таблица судейских ошибок в РПЛ. Вот теперь «Спартак» страдает чаще других!
Никита Паглазов
Таблица судейских ошибок в РПЛ
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В апреле арбитры уже четыре раза приняли решение не в пользу красно-белых.

Судейство – одна из центральных тем по итогам матча между ЦСКА и «Спартаком» (0:0). Работа судьи Василия Казарцева в 21-м туре вызвала вопросы у экспертов, болельщиков и красно-белых. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам встречи. Но другие игры не вызвали больших вопросов. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова. Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Если вам интересна хронология предыдущих туров, то переходите по ссылкам ниже:

Ошибки судей в 21-м туре РПЛ

По мнению Федотова, судья Василий Казарцев совершил две ошибки в матче ЦСКА и «Спартака» (0:0). Арбитр не назначил пенальти за игру рукой Фёдора Чалова в штрафной армейцев.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«По руке Чалова. Позиция Казарцева не позволяла ему что-либо увидеть, и после эпизода он долго смотрел на ассистента. Тому тоже было нелегко, он находился в другой проекции. Игра продолжалась, Казарцев слушал Мешкова, работавшего на VAR. На повторе видно, что никакой игры бедром не было. Зато была рука, движение ей к мячу и касание. Так как Казарцев момента не видел, оценка не снижается. Вопрос к VAR: если арбитр сказал, что ничего не видел, а Мешков увидел игру рукой, то он должен был позвать Казарцева, чтобы тот сам оценивал эпизод. Но для Мешкова, судя по не лучшим повторам, не было 100-процентных доказательств игры рукой. И поэтому он не стал вмешиваться. Такое тоже имеет право на жизнь. Но я считаю, что это игра рукой и 11-метровый».

Также Казарцев не удалил защитника ЦСКА Мойзеса за фол на нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.

– Момент с фолом Мойзеса не считается ключевым, потому что случился в концовке: непоказ красной на 90-х минутах не приводит к трагическому исходу матча. Казарцев для себя решил, что это жёлтая. Почему Мешков не позвал его — не знаю. Фол сзади, без попытки сыграть в мяч, это шипы, открытая часть ноги — всё, что нужно для красной, произошло. Даже по действиям Мойзеса видно: он понимал, что его удалят. Бегал за игроком «Спартака», извинялся. Единственное объяснение действиям Мешкова: он решил, что не было скорости и амплитуды. Но мы же видели аналогичные моменты, в которых игроков удаляли. Это красная карточка, так не играют в футбол. Явная и очевидная ошибка Казарцева, и неважно, что он рассказал Мешкову.

Как отработали судьи в 21-м туре РПЛ:
«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Казарцев включил артиста и ввёл всех в заблуждение». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 21-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»50-5
«Зенит»40-4
ЦСКА42-2
«Балтика»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»21-1
«Пари НН»220
«Урал»220
«Ростов»34+1
«Оренбург»12+1
«Краснодар»12+1
«Крылья Советов»14+3
«Факел»14+3
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
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