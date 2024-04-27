Таблица судейских ошибок в РПЛ. Вот теперь «Спартак» страдает чаще других!

Судейство – одна из центральных тем по итогам матча между ЦСКА и «Спартаком» (0:0). Работа судьи Василия Казарцева в 21-м туре вызвала вопросы у экспертов, болельщиков и красно-белых. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам встречи. Но другие игры не вызвали больших вопросов. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова. Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Если вам интересна хронология предыдущих туров, то переходите по ссылкам ниже:
- таблица после 25-го тура
- таблица после 23-го и 24-го туров
- таблица после 22-го тура
- таблица после 20-го тура
- таблица после 19-го тура
- таблица после 18-го тура
Ошибки судей в 21-м туре РПЛ
По мнению Федотова, судья Василий Казарцев совершил две ошибки в матче ЦСКА и «Спартака» (0:0). Арбитр не назначил пенальти за игру рукой Фёдора Чалова в штрафной армейцев.
«По руке Чалова. Позиция Казарцева не позволяла ему что-либо увидеть, и после эпизода он долго смотрел на ассистента. Тому тоже было нелегко, он находился в другой проекции. Игра продолжалась, Казарцев слушал Мешкова, работавшего на VAR. На повторе видно, что никакой игры бедром не было. Зато была рука, движение ей к мячу и касание. Так как Казарцев момента не видел, оценка не снижается. Вопрос к VAR: если арбитр сказал, что ничего не видел, а Мешков увидел игру рукой, то он должен был позвать Казарцева, чтобы тот сам оценивал эпизод. Но для Мешкова, судя по не лучшим повторам, не было 100-процентных доказательств игры рукой. И поэтому он не стал вмешиваться. Такое тоже имеет право на жизнь. Но я считаю, что это игра рукой и 11-метровый».
Также Казарцев не удалил защитника ЦСКА Мойзеса за фол на нападающем «Спартака» Манфреде Угальде.
– Момент с фолом Мойзеса не считается ключевым, потому что случился в концовке: непоказ красной на 90-х минутах не приводит к трагическому исходу матча. Казарцев для себя решил, что это жёлтая. Почему Мешков не позвал его — не знаю. Фол сзади, без попытки сыграть в мяч, это шипы, открытая часть ноги — всё, что нужно для красной, произошло. Даже по действиям Мойзеса видно: он понимал, что его удалят. Бегал за игроком «Спартака», извинялся. Единственное объяснение действиям Мешкова: он решил, что не было скорости и амплитуды. Но мы же видели аналогичные моменты, в которых игроков удаляли. Это красная карточка, так не играют в футбол. Явная и очевидная ошибка Казарцева, и неважно, что он рассказал Мешкову.
Таблица ошибок судей после 21-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|5
|0
|-5
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|ЦСКА
|4
|2
|-2
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|2
|1
|-1
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Урал»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|3
|4
|+1
|«Оренбург»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|4
|+3
|«Факел»
|1
|4
|+3
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3