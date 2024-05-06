Дебют Аленичева, динозавр на поле и обезбашенные фанаты «Спартака». Всё о 3-м туре МФЛ

Пятый сезон Медиалиги потихоньку раскачивается. В 3-м туре случилось много интересного — за «Народную команду» дебютировал Дмитрий Аленичев, фанаты «Спартака» едва не устроили драку провокационными зарядами, «Матч» выпустил на поле динозавра, «Эгриси» утонул в кризисе, а 2DROTS наконец-то показал чемпионскую игру. А ещё третий тур стал самым результативным в новом сезоне — 34 гола в восьми матчах.

«Эгриси» проиграл третий матч подряд

В дебютном матче тура один из главных неудачников третьего сезона, «Эгриси», встречался с новичком лиги — «Конями». Матч получился событийным и драматичным. А результат определили в серии буллиталити.

По ходу встречи «Кони» выигрывали со счётом 3:1, а один из голов оформил известный боец Гаджи Автомат. В концовке второго тайма «Эгриси» забил гол красным мячом. Такое взятие ворот считается за два, поэтому счёт сравнялся (3:3). Однако полноценный камбэк не удался — в послематчевой серии «Кони» выиграли со счётом 3:1. Это третье поражение «Эгриси» подряд, уже можно смело говорить о кризисе команды.

«Амкал» добыл волевую победу в матче с «Народной командой»

«Амкал» пока со скрипом движется по дистанции пятого сезона. В двух стартовых матчах клуб Германа Попкова дотянул до серии буллиталити, а в 3-м туре нервно обыграл «Народную команду» в один мяч. За красно-белых дебютировал в Медиалиге легендарный российский футболист Дмитрий Аленичев.

Медиаклуб фанатов «Спартака» играет ради удовольствия и вряд ли реально рассчитывает на золотые медали. Поэтому «Амкал» считался явным фаворитом. Но игра сложилась не так однозначно. Красно-белые открыли счёт в матче, и «Амкал» был вынужден отыгрываться. В этот раз повезло — камбэк удался. Волевая победа со счётом 2:1, но много вопросов к качеству игры, реализации моментов и ошибкам голкипера «Амкала».

В этом матче без скандалов не обошлось. Отметились болельщики «Народной команды» (они же — активные фанаты «Спартака»). Они заряжали оскорбительные и нецензурные кричалки. Самая безобидная из них: «Ты с собакой погулял — и «Амкал» свой не убрал». Фанаты «Амкала», конечно, тоже отвечали. Из-за такого поведения на трибунах могла развязаться драка, но хорошо сработала служба безопасности стадиона.

Болельщики «Народной команды» на матче в Туле Фото: vk.com/narodnaya.komanda

Яркий перформанс не помог «Матчу» обыграть «Броуков»

Мощный ход в пятом сезоне набрали «БроукБойз». В этот раз команда Димы Егорова и Артёма Райзена разгромила «Матч ТВ».

Убедительные 3:0 в пользу «Броуков» не оставили никаких шансов медиаклубу федерального телеканала. ФК «Матч» запомнился лишь ярким перформансом перед игрой — на построение команды вышел динозавр (отсылка к тому, что «Матч» — самый возрастной клуб в пятом сезоне МФЛ).

«Динозавр» на матче Фото: Кадр из видео

«Титан» — Fight Nights: минимум медиа, максимум футбола

В каждом туре Медиалиги есть матч, который похож на игру Первой или Второй лиги. В 3-м туре «Титан» и Fights Nights сделали ставку на футбол, а не на медийку. Уровень игры был неплохим, вот только по счёту и для болельщиков — слишком скучно.

«Титан» забил единственный и победный гол во втором тайме. Fight Nights пытались переломить ход матча, взяв красный мяч и 12-го игрока (такое право даётся на несколько минут за победу в медийных челленджах). Однако это не спасло команду Камила Гаджиева — 1:0 в пользу действующего чемпиона МФЛ.

«Чисто Питер» обыграл «Тандем» благодаря дублю бывшего профессионала

Матч «Чисто Питер» — «Тандем» начался необычно. Чтобы решить, кто начнёт игру с центра поля, была использована знаменитая пасхальная традиция. Так, капитаны команд бились пасхальными яйцами. Чьё яйцо оказалось крепче, тот и получил приоритет.

События в матче развивались стремительно. «Чисто Питер» забил быстрый гол, а чуть позже удвоил преимущество. «Тандем» отыграл один мяч, но этого не хватило. Как обычно, ярко проявил себя на бровке главный тренер петербуржцев Владислав Радимов. А дубль в составе «Чисто Питера» оформил бывший профессиональный игрок Евгений Кабаев, который выступал в чемпионатах России, Гондураса, Таиланда, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Евгений Кабаев Фото: МФЛ

«Десятка» уничтожила «Деньги Рокетов», несите Кутузу «Золотой мяч»

ФК «10» и «Деньги Рокетов» внезапно стали самыми ненавистными командами МФЛ. Причины идентичны — эти клубы злоупотребляют деньгами. «Десятка» завышает потолок зарплат в лиге, создавая проблемы менее богатым клубам. А «Рокеты» вообще не попали в пятый сезон через стыки, но пролезли туда, объединившись с ФК «Деньги». У команды Станоса были проблемы с финансами и спонсорами, а богатенькие Rocket Team предложили объединить бренды. В итоге «Деньги Рокетов» получили хейт за продажность «Денег» и вседозволенность «Рокетов».

Впрочем, к футболу это не имеет никакого отношения. А в футбол «Десятка» играет очень убедительно. Разгром «Денег Рокетов» со счётом 5:0 это подтверждает. В центре внимания в очередной раз оказался центрфорвард Сергей Кутузов, который оформил покер. Если бы в медиафутболе был «Золотой мяч», Кутуз был бы главным претендентом на него!

Нападающий ФК «10» Сергей Кутузов Фото: МФЛ

Команды Басты и Колодина устроили яркую перестрелку

«СКА-Ростов» и ФК «Рома» выдали самый крутой матч тура в плане сюжета и результативности. Итоговые 4:4 — самая крупная ничья в пятом сезоне МФЛ. Также команды провели самую долгую серию буллиталити (8:7 в пользу «Ромы»).

«Рома», которую возглавляет Денис Колодин, по ходу встречи четыре раза выходила вперёд. А «СКА-Ростов» Басты четырежды сравнивал. В послематчевой серии соперники тоже долго играли в «догонялки», пока игрок «СКА-Ростов» не запорол восьмой буллит. Таким образом, «Рома» прервала свою серию поражений, а ростовчане проиграли второй подряд матч по буллиталити.

Очередной жертвой 2DROTS стал Lotus

Кажется, мощный локомотив под названием 2DROTS вновь встал на свои рельсы. После чемпионства в первых двух сезонах у «самураев» произошёл серьёзный спад. Но в пятом сезоне «Дроты» вновь обрели уверенность. На этот раз они разнесли Lotus.

Лучше всего о ходе матча расскажет итоговый счёт — 5:0. Игра проходила в одни ворота, Lotus не смог ничего противопоставить двукратному чемпиону МФЛ. Зато в медийном плане у клуба музыкального бренда появились подвижки. Так, на бровке «Лотуса» присутствовали известные исполнители Hammali и Миша Марвин. А перед стартовым свистком Lotus исполнил известный ритуальный танец индейцев — Хака.

По итогам трёх туров лидеры групп Медиалиги — «Титан», ФК «10», D Media и «БроукБойз». Им в спину дышат (вторые места с четырьмя-шестью очками) — «Амкал», 2DROTS и «Родина Медиа». В числе главных аутсайдеров группового этапа пока что идут «Народная команда» и Lotus (у них до сих пор нет очков). С турнирной таблицей МФЛ-5 можно ознакомиться на «Чемпионате». Матчи 4-го тура ориентировочно пройдут 11 и 12 мая, их точное расписание будет опубликовано позже.