«Так начинал Аршавин». Монолог Орлова — об открытии РПЛ и «золотой» гонке «Зенита»

В ожидании двух топ-матчей субботы в РПЛ известный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о сложившейся в таблице ситуации.

Троевластие в таблице

— Сегодня сложилась уникальная ситуация для российского футбола. Я, например, не могу вспомнить, чтобы три команды одновременно за три тура до окончания чемпионата вели борьбу за золотые медали. Это редчайший случай и сверхответственность для всех претендентов. Резко возрастает цена каждой ошибки — будь то судья, вратарь или защитник. Всё что угодно может случиться! Его величество Случай может сыграть как за одних, так и за других.

Геннадий Орлов Фото: РИА Новости

У болельщиков нет уверенности ни в одном из клубов. И они, затаив дыхание, ожидают каждый матч своих команд. Для них это интересно, а для тренеров — головная боль: кого поставить, какую тактику выбрать? Посмотрим, что и как произойдёт. В том, что эти три тура будут интересны — нет сомнений. Для трёх команд наступает момент истины — нужно выходить и проявлять мастерство.

Сегодня все три претендента на титул не выглядят лидерами по игре. У нас сегодня лидеры по игре — это «Ахмат», который одержал пять побед подряд, и московский «Спартак», не проигрывающий шесть матчей. Они задают тон. Но — не участвуют в «золотой» гонке. А кандидаты в чемпионы играют с перепадами, ошибками.

Проблемы «Зенита», «Динамо» и «Краснодара»

— Мы видим, что игра «Краснодара» после смены тренера стала менее организованной. Ивич брал организацией — у него каждый футболист знал свой манёвр. А сейчас и Кордоба как-то потерялся. Кривцов, Черников и Сперцян — хорошие полузащитники и давали результат в центре поля. Но тот же Кривцов теперь выходит где-то на 70-й минуте, хотя он боец и выглядит хорошо. Но ставят иностранцев. А легионеры пока полностью не адаптировались к игре команды. А что ждать от Мусаева? Он только пришёл. Нужно ему пожелать успеха и посочувствовать. Здесь и сейчас многое зависит от мастерства отдельных футболистов. Когда складывается такая острая ситуация, возрастает роль игроков, способных забить со штрафного, разыграть угловой. Эти мастера сейчас выходят на первый план, они нужны.

Мурад Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О кризисе «Зенита» можно было бы рассуждать, если бы он эти четыре матча проиграл. Но они и без побед на первом месте. И запас был создан, и конкуренты теряют очки.

Сейчас много разных голосований на разных порталах и в газетах: кто фаворит чемпионата? «Зенит» повыше ставят. На его стороне опыт и авторитет — всё-таки пятикратные чемпионы. И футболисты помастеровитее. Так вот именно от мастерства сейчас многое будет зависеть. В прошлом туре «Зенит» сыграл с «Факелом» вничью. Раньше они создавали по пять-шесть моментов за матч, а теперь — по два-три. Это маловато. Не хватает активности при переходе от обороны к атаке. В защите сейчас Дуглас Сантос — самый яркий: он и в центре поля хорош, и гол забил. Он держит уровень, тогда как центральные защитники допускают ошибки, нет слаженной игры. Нужно всем как один настроиться на матч с ЦСКА, и тогда «Зенит» сможет показать всё, на что способен. Если от «Динамо» или «Краснодара» мы ждём чудес, то «Зенит» должен сыграть как умеет.

Каждый футболист сейчас должен понимать: лучше попроще сыграть, во всяком случае поначалу, чем что-то придумывать. Особенно вратари сейчас придумывают. Почти в каждой команде голкиперы допускают оплошности, когда начинают мяч разыгрывать. Помните истории с Песьяковым, Адамовым, Лещуком? И у Сафонова тоже были опрометчивые действия, ошибки. Получается, у всех претендентов на золото вратари в последнее время не совсем надёжны. Я даже не знаю, кого из наших вратарей сейчас выделить. Акинфеев — да, опытен. Наверное, он и будет играть с «Зенитом». Потому что Тороп вышел — и не дотянулся до мяча, когда Ерохин счёт сравнивал. Всем командам хочется пожелать, чтобы они не допускали детских оплошностей, не расстраивали болельщиков. Когда игрок ошибается в безобидной ситуации, это разочарование.

Семак — Федотов

— У ЦСКА просто трагедия в этом году — они же более 20 очков потеряли, ведя в счёте! Редчайший случай. Начинают здорово, забивают, а в концовке всё уходит от них.

У Федотова хороший опыт игры с «Зенитом». В «серебряный» сезон «Сочи» он набрал четыре очка в матчах с «Зенитом». Мне кажется, неплохая статистика у него с этим соперником и в ЦСКА. Федотов знает, как играть против Семака. Это важный фактор. Значит, он хорошо разбирает соперника. Это должно настораживать «Зенит».

Владимир Федотов и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, впереди у них матч Кубка, но команды никогда так не прогнозируют. Когда они говорят: «Мы готовимся к каждому матчу» — это не просто фигура речи. Это правда. Кого-то спрятать? Какая глупость! Надо в каждом матче показывать всё, на что ты способен. И так и будет. Тем более «Зенит» с ЦСКА прекрасно изучили друг друга. А представляете, как поднимут свой авторитет армейцы, если сегодня сыграют вничью или победят «Зенит»? Им же всё простят!

«МЮ», Аршавин и Козлов

— Когда читаю болельщиков в интернете, в основном о деньгах идёт речь. А обратите внимание на англичан — на «Манчестер Юнайтед» в его лучшие годы с Фергюсоном. Сколько лет отыграл Руни! Райан Гиггз в 40 лет выходил на поле. У них же потрясающие были финансовые условия, но они выходили и всегда играли в полную силу. Или вы думаете, Месси сейчас из-за денег играет? Это хорошо, но в первую очередь он просто спортсмен по духу, ему хочется играть! Деньги и страсть к игре — это разные величины. Они любят играть в футбол и всегда хотят играть.

Данила Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я всегда говорю: самый главный показатель — когда футболист играет с улыбкой. Вот Козлов в «Балтике» — потрясающий парень. Кстати, воспитанник академии «Зенита». На него смотреть — одно удовольствие! Он смеётся, играя. Он весёлый, дерзкий на поле. Вот так начинал Аршавин. Не пройдёт финт — не страшно, но потом получается. И сейчас у Козлова получается. Он и голы забивает, и голевые передачи делает. Это самое главное, чтобы человек получал удовольствие от игры. Иной раз смотришь на футболистов — такие смурные, будто с партсобрания вышли или после накачки. Хочется сказать им: спокойнее, ребята! Расслабьтесь и играйте как умеете.