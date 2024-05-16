Тренер-чемпион из «Зенита» разрывает в Португалии. Вы наверняка про него забыли

Тренер «Браги» Артур Жорже, которого ещё месяц назад называли едва ли не первым кандидатом на пост главного тренера «Спартака», действительно ушёл из португальской команды. Однако следующей остановкой в карьере 52-летнего специалиста стала не Москва, а Рио-де-Жанейро. Артур Жорже возглавил «Ботафого» (бразильский клуб заплатил отступные в размере € 2 млн). До конца нынешнего сезона с «Брагой», ведущей борьбу за третье место с «Порту», поработает в качестве исполняющего обязанности бывший тренер фарм-клуба Руй Дуарте. А дальше традиционный конкурент португальских топов сделает ставку на 39-летнего Даниэля Соузу. Это имя вряд ли что-то скажет российским болельщикам, хотя Соуза… выигрывал в РПЛ чемпионский титул с «Зенитом».

Соуза сотворил одну из главных сенсаций этого сезона в Примейре. В середине ноября Даниэль возглавил «Ароку», которая на тот момент занимала последнее, 18-е место. Команда была настолько плоха, что проиграла 7 из 11 матчей со старта чемпионата Португалии и одержала одну-единственную победу.

Под руководством Соузы «Арока» словно по мановению волшебной палочки стала побеждать с первого матча. Для начала разгромила на выезде «Боавишту» — 4:0. Затем были ничья и ещё две крупные победы в Примейре. Притормозила выскочку только «Бенфика», выигравшая со счётом 3:0. Но с теми, кто был сопоставим с «Арокой» по уровню, команда Даниэля в большинстве случаев продолжала расправляться. Затем одержала ещё шесть побед в семи турах.

В результате с начала декабря по фактически середину марта «Арока» с Соузой набрала 28 очков. За этот отрезок из 13 туров команда Даниэля вошла в топ-3 по количеству очков, уступив только грандам — «Бенфике» (30) и «Спортингу» (34). Даже «Порту» чуть-чуть отстал (27) от недавнего аутсайдера.

Даниэль Соуза Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В середине марта «Арока» проиграла будущему чемпиону «Спортингу» (0:3) и «Морейренсе» (0:1), но тут же пришла в себя и отреагировала на пару неудач яркой серией из трёх побед. В тот момент, около месяца назад, стало известно, что впечатлённый работой Соузы президент «Браги» Антониу Сальвадор провёл встречу с Даниэлем и договорился о его назначении вместо Артура Жорже.

Правда, пикантности ситуации придало то, что всё произошло как раз перед матчем «Браги» с «Арокой». За тайные переговоры Сальвадор был мощно раскритикован коллегой – руководителем португальской сенсации. Тот отказался отпускать Соузу и потребовал отступные в размере € 1 млн. Президент «Браги» платить не захотел, решив дождаться завершения сезона, когда у Даниэля закончится контракт и он станет свободным агентом. Собственно, по этой причине команду пока тренирует временщик.

Любопытно, что на подготовке «Ароки» к игре скандальная история никак не отразилась. Команда Соузы сенсационно разгромила недавнего участника Лиги чемпионов на его поле со счётом 3:0. Только в последних четырёх турах, когда «Арока» поднялась в топ-7 и потеряла вслед за тренером всякую турнирную мотивацию, у неё случился спад – три ничьих подряд и поражение от «Бенфики».

Откуда же появился Соуза? Даниэль не был профессиональным футболистом – это очередной тренер из категории «лэптоп». В 2009 году тогда ещё 25-летний Соуза начинал аналитиком в «Академике» из Коимбры в штабе Андре Виллаш-Боаша, который только раскручивал свою карьеру. Даниэль познакомился с Андре, будучи студентом спортивного факультета университета Порту. Для своей дипломной работы Соуза сумел договориться об интервью с Виллаш-Боашем. У них был общий знакомый профессор, и завязались тёплые отношения.

В течение следующих 12 лет Соуза трудился ассистентом-аналитиком у Виллаш-Боаша во всех клубах, где работал Андре – в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените», «Шанхай СИПГ» и «Марселе». В Санкт-Петербурге Даниэль прожил с марта 2014-го по май 2016-го. Он был самым молодым помощником в штабе АВБ.

В интервью для официального сайта «Зенита» Соуза рассказывал о себе и делился мнением о специфике российского футбола:

«Я получил степень магистра по Sport Science со специализацией в футболе. Свою магистерскую диссертацию посвятил развитию атакующего футбола, в ходе работы над ней я общался с Андре Виллаш-Боашем и Луи ван Галом. Сам я на профессиональном уровне не играл, поскольку моя футбольная карьера закончилась, так толком и не начавшись. Я получил серьёзную травму в очень юном возрасте и не смог продолжать заниматься футболом в качестве игрока.

В чём характерная особенность РПЛ? Российский футбол отличается от футбола в других странах… Русский футбол хорош, его отличает высокая интенсивность. Команды РПЛ часто входят в штрафную соперника большими силами в ожидании навеса. Например, для Англии это нехарактерно».

Даниэль Соуза и Андре Виллаш-Боаш Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Виллаш-Боаш после ухода из «Марселя» сосредоточился на выборах в президенты «Порту», и тогда Соуза отправился в самостоятельное плавание. «Арока» – не первая команда, в которой молодой специалист пытался заявить себе. В ноябре 2022 года он возглавил «Жил Висенте». Когда назначили Даниэля, команда занимала 16-е место в Примейре. Финишировал же «Жил Висенте» на 13-й строчке. К слову, там у Соузы играл российский голкипер Станислав Крицюк.

Несмотря на то что Соуза спас «Жил Висенте» от вылета, руководство клуба решило сделать ставку на другого тренера. Даниэль покинул команду, но оставался без работы всего пять месяцев. В ноябре 2023-го ему позвонили из «Ароки», а что было дальше, вы уже знаете.

Соуза присутствовал на презентации своего друга Виллаш-Боаша как будущего президента «Порту». Несомненно, Андре внимательно следит за прогрессом в тренерской карьере экс-ассистента. Если Даниэль будет успешен и в «Браге», то АВБ наверняка позовёт его, когда «драконам» потребуется новый главный тренер. Соуза уже обыгрывал «Порту» и с «Жил Висенте» (2:1), и с «Арокой» (3:2).