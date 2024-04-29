Виллаш-Боаш оставил без власти человека, который рулил «Порту» 42 года. Вот это выборы!

Андре Виллаш-Боаша ждёт новый вызов. Он выиграл выборы и стал президентом «Порту». Клуба, в котором когда-то работал главным тренером. До этого «Порту» в течение очень длительного времени рулил Жорже Пинту да Кошта, которому сейчас 86 лет.

При да Коште «Порту» завоевал более 60 трофеев. Он часто выбирал правильных тренеров

Да Кошта занял пост президента «Порту» в далёком 1982 году. Амбициозный менеджер давно мечтал покончить с гегемонией лиссабонских клубов в чемпионате Португалии. И у него это получилось. С момента назначения да Кошты «Порту» 23 раза побеждал в чемпионате, «Бенфика» и «Спортинг» — суммарно 17 раз. Но главное, что в эпоху да Кошты «Порту» завоевал семь международных трофеев, включая два титула победителей Лиги чемпионов. Что за это время выиграли другие португальские клубы в Европе? Ничего.

Некоторые болельщики «Порту» прозвали да Кошту Папой. Это связано с мудрыми решениями босса в том числе и в плане приглашения тренеров. В 80-е годы прошлого века да Кошта позвал в клуб молодого Артура Жорже. 38-летний тренер занял только 10-е место в чемпионате с «Портимоненсе», но президента «Порту» это не смутило. Итог — команда трижды победила в чемпионате и взяла Лигу чемпионов в 1987 году.

В 90-е годы ХХ века да Кошта пригласил Бобби Робсона, который только-только провалился в «Спортинге». Англичанин дважды победил в чемпионате с «Порту», после чего уехал на повышение в «Барселону». В нулевые да Кошта угадал с Жозе Моуринью, который до этого трудился в скромной «Лейрии». Совместный союз тренера и президента привёл к двум чемпионским титулам, победе в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

Жозе Моуринью привёл «Порту» к победе в ЛЧ Фото: Alex Livesey/Getty Images

Андре Виллаш-Боаш получил должность главного тренера «Порту» после работы в скромной «Академике» из Коимбры. Изначальное решение да Кошты казалось сомнительным. До того момента 32-летний Виллаш-Боаш почти никогда не работал главным тренером, а тут получил назначение в топ-клуб Португалии. Но да Кошта снова не прогадал. Новый тренер принёс ему победу в чемпионате и Лиге Европы. А «Челси» заплатил «Порту» € 15 млн, чтобы заполучить Виллаш-Боаша.

Андре Виллаш-Боаш после победы «Порту» в Лиге Европы в сезоне-2010/2011 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

А ещё «Порту» при да Коште получил трансферную прибыль в € 658 млн (речь о ХХI веке). Долгое время клуб лидировал по этому показателю в Европе, но в прошлом году пропустил вперёд «Бенфику». Правда, в нулевых да Кошта влип в большой скандал. Полиция по итогам прослушки телефонов обвинила президента «Порту» в подкупе арбитров. Согласно данным следствия, перед одним из матчей да Кошта передал судье конверт с деньгами. А другому судье оплатил услуги секс-работницы. По итогам расследования да Коште влепили бан на два года, а с «Порту» сняли шесть очков. Правда, через какое-то время президента оправдали, а с клуба сняли санкции.

Много внимания было и к личной жизни экс-босса клуба: да Кошта дважды женился на секретарше (один и тот же человек). В обоих случаях она уходила после того, как узнавала, что у президента «Порту» есть другая. В 2012 году да Кошта женился на бразильянке Фернанде Миранде. Если что, она была моложе его на 50 лет. Их брак продержался четыре года. В 2023 году да Кошта (85 лет) сыграл свадьбу с Клаудией Кампу (45 лет) — сотрудницей банка в Порту.

Жорже Пинту да Кошта и Сержиу Консейсау после победы в Суперкубке Португалии в 2020 году Фото: Octavio Passos/Getty Images

Дом Виллаш-Боаша атаковали несколько раз. Это произошло после его желания стать президентом «Порту»

Виллаш-Боаш не тренировал с 2021 года – после того как покинул «Марсель». В январе 2024-го португалец официально баллотировался на пост президента «Порту». За три месяца до этого неизвестные написали на стенах и воротах дома Виллаш-Боаша слова «предатель» и «неблагодарный». Тогда бывший тренер планировал баллотироваться на пост президента «Порту», но официально об этом ещё не объявлял.

В ноябре 2023-го злоумышленники снова атаковали дом Виллаш-Боаша. «Моя резиденция снова стала объектом для актов насилия и вандализма, — написал Андре в социальных сетях. — Около часу ночи неизвестные бросили несколько файеров. В 4:30 утра там же на моего сотрудника напали незнакомцы, которые повредили его имущество, включая автомобиль. Сейчас мой сотрудник находится под наблюдением врачей. К сожалению, эти акты вандализма и запугивания продолжаются. Я прошу власти принять решительные меры для решения этого вопроса».

Перед этим лидер одной из фанатских группировок «Порту» по прозвищу Обезьяна опубликовал снимок президента клуба и написал: «Чтобы свернуть короля, вам придётся пройти через нас». Правда, группировка Super Dragons опровергла свою причастность к атаке на дом бывшего тренера «Зенита». Тем не менее она продолжала поддерживать тогдашнего президента «Порту». На одном из матчей она даже спела песню в его поддержку, за что получила свист от остальной части стадиона.

Кандидаты в президенты постоянно критиковали друг друга. Доходило до взаимных оскорблений

Да Кошта — самый успешный президент в истории футбола. Он переизбирался на пост практически без какого-либо сопротивления в течение нескольких десятилетий. Но впервые за долгое время у него появился серьёзный конкурент. Плюс «Порту» погряз в долгах. Некоторые болельщики не понимают, как клуб дошёл до такого уровня, учитывая трансферную прибыль и регулярные отчисления за участие в Лиге чемпионов.

Позднее выяснилось, что это отчасти связано с огромными комиссионными для агентов и щедрыми бонусами, которые руководители клуба выписывали себе независимо от результатов «Порту». Да Кошта и его сторонники неоднократно обвиняли Вилла-Боаша в отсутствии опыта. По их мнению, тот неспособен управлять таким большим по меркам Португалии клубом.

Сержиу Консейсау вручает Жорже Пинту да Коште медаль за победу в чемпионате Португалии в сезоне-2021/2022 Фото: Octavio Passos/Getty Images

Виллаш-Боаш, в свою очередь, разработал подробный проект, уделив большое внимание финансовой реструктуризации клуба и строительству новой академии. Помимо этого, он планировал создать женскую футбольную команду и мужскую по мини-футболу. «Бенфика», «Спортинг» и «Брага» вложили значительные средства в эти два направления, а «Порту» в них вообще не участвует.

Любопытно, что Пинту да Кошта изменил свою предвыборную программу на фоне идеи конкурента. По сути, президент включил в неё те же самые обещания, что и Виллаш-Боаш. Плюс да Кошта сделал серию важных заявлений о продаже прав на название стадиона, продлении контракта с главным тренером Сержиу Консейсау и покупке земли для строительства академии. Всё это расценивалось либо как попытка доказать, что клуб движется в правильном направлении, либо как отчаянное желание заработать дополнительные голоса у сторонников конкурента.

Вот каким примерно был тон высказываний кандидатов в последние месяцы.

Виллаш-Боаш: «Мы благодарны и всегда будем благодарны Пинту да Коште. Он всегда останется в наших сердцах как президент «Порту». Но пришло время перемен».

Пинту да Кошта: «За 42 года моего правления «Порту» завоевал 68 трофеев, включая семь на международном уровне. Основой успеха была сплочённость всех членов клуба. Появление кандидатуры Виллаш-Боаша способствует разделению этих участников».

Виллаш-Боаш: «Президент скрывает важные факты от членов клуба. Он знает о финансовом дефолте, но не хочет об этом говорить».

Пинту да Кошта: «Финансовая ситуация сейчас лучше, чем в 2020 году, когда Виллаш-Боаш поддержал мою кандидатуру в президенты».

Виллаш-Боаш: «Мой курс – направление на столкновение с да Коштой? Нет, у меня очень сильные позиции. А сильная кандидатура, конечно, очень неудобна для действующей власти и людей, чьи интересы не связаны с «Порту».

Пинту да Кошта: «Моя страсть к ФК «Порту» не связана с одним днём или четырёхлетним сроком. Это на всю жизнь».

Виллаш-Боаш: «Благодарность не оплачивает долги».

Пинту да Кошта: «С момента появления кандидатуры Виллаш-Боаша судейство в нашем футболе подрывает позиции «Порту». Это совпадение?»

Виллаш-Боаш: «Пинту да Кошта не в состоянии возглавлять «Порту» ещё в течение четырёх лет. Клуб превратился в курицу, которая несёт золотые яйца. Некоторые люди пользуются слабостью нашего президента и его нынешней недееспособностью».

Пинту да Кошта: «Возможно, у меня иногда бывает небольшое помутнение рассудка. Но это лучше, чем быть имбецилом».

Виллаш-Боаш: «Правление да Кошты можно назвать плохим. В его времена было совершено множество ошибок. Он стал заложником внешних интересов».

Пинту да Кошта: Если бы у Виллаш-Боаша была хоть капля стыда, он бы промолчал».

Виллаш-Боаш: «Пинту да Кошта принял ряд структурных решений за 15 дней до выборов. Это позор, члены клуба не заслуживают такого. Я разочарован и поражён тем, что он делает для предвыборной кампании. Это акт отчаяния. Хватит! Голосуйте за «Порту», который будет прозрачным и в котором не будет пиявок».

Пинту да Кошта: «Виллаш-Боаша поддерживают враги клуба и лиссабонские СМИ».

Виллаш-Боаш набрал в четыре раза больше голосов. Явка была самой высокой за всю историю «Порту»

42-летний период правления да Кошты — всё. Виллаш-Боаш победил с громадным преимуществом. Бывший тренер клуба набрал чуть больше 80% голосов, да Кошта — менее 20%. В выборах принимали участие «сосьос» — зарегистрированные болельщики «Порту», которые регулярно платят членские взносы. Явка стала самой высокой за всю историю клуба. Новый президент будет рулить «Порту» до 2028 года (потом пройдут новые выборы).

«Порту» снова свободен! — сказал Виллаш-Боаш после победы на выборах. — Хочу выразить благодарность да Коште за всё, что он сделал для клуба. «Порту» навсегда останется для него домом. Хочу полностью соответствовать всем требованиям членов «Порту»: побеждать, брать трофеи и строить устойчивый клуб на будущее. Нам необходимо перестроить и переорганизовать дом, нужно многое разгрести».

Андре Виллаш-Боаш Фото: Guido De Bortoli/Getty Images

Теперь Виллаш-Боашу нужно принять несколько важных решений. Одно из них — будет ли работать с клубом нынешний главный тренер Сержиу Консейсау. Не так давно он продлил контракт с «Порту», но это было сделано во время правления да Кошты. Теперь власть сменилась, и будущее тренера в клубе под вопросом.