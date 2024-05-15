Кто из россиян брал кубки в топ-лигах. 9 примеров для Алексея Миранчука

Алексей Миранчук может стать сегодня, 15 мая, обладателем Кубка Италии. Его «Аталанта» поспорит за трофей с «Ювентусом». Как ни удивительно, среди российских легионеров в топ-5 лиг Европы не так много футболистов, которые завоёвывали кубковые трофеи. За всю историю с начала 1990-х годов наберётся лишь около десятка игроков. Рассказываем, кто до Миранчука побеждал со своими командами в Кубке страны или Кубке лиги.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 15 мая 2024, среда. 22:00 МСК Аталанта Бергамо Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис Фото: Graham Chadwick/ALLSPORT

Один из самых успешных российских легионеров за всю историю и предшественник Дэвида Бекхэма в «Манчестер Юнайтед» по разу выигрывал Кубок лиги и Кубок Англии с командой Алекса Фергюсона. В 1992 году манкунианцы стали обладателями Кубка лиги, победив «Ноттингем Форест» в финале на «Уэмбли» со счётом 1:0. В том матче Канчельскис вышел в основе и сыграл 74 минуты. К слову, на пути к трофею Андрей забил по голу «Олдхэму» в 1/8 финала и «Лидсу» в четвертьфинале.

В 1994 году «МЮ» победил на «Уэмбли» в финале Кубка Англии «Челси» со счётом 4:0. Интересно, что все четыре мяча влетели в ворота российского голкипера Дмитрия Харина. Первые два – с пенальти. Канчельскис опять попал в основу и провёл на поле 85 минут. Соотечественника он не огорчил, но заработал второй 11-метровый, а сам в том розыгрыше забил трижды. Оформил дубль в ворота «Чарльтона» в четвертьфинале и положил один мяч «Олдхэму» в полуфинале. Легенда!

Права на видео принадлежат The Football Association.

Дмитрий Харин

Дмитрий Харин Фото: Shaun Botterill /Allsport

Впрочем, и Харин не остался без кубковых трофеев в период своей британской карьеры. Победитель Олимпиады-1988 в составе сборной СССР выиграл с «Челси» по одному Кубку Англии и Кубку лиги.

Первым трофеем стал для российского голкипера Кубок Англии, завоёванный в 1997 году. В финале на «Уэмбли» лондонцы переиграли «Мидлсбро» – 2:0. Впрочем, в заявку на финал Харин не попал. В тот период он уже выпал из основы «Челси» после травмы. В сезоне-1996/1997 Дмитрий принял участие только в пяти матчах АПЛ.

Год спустя «Челси» стал обладателем Кубка лиги. В этом финале соперником лондонцев тоже был «Мидлсбро», и матч завершился с тем же счётом 2:0. Харин снова отсутствовал в заявке на решающую игру. В сезоне-1997/1998 он провёл 10 матчей в чемпионате Англии.

Алексей Смертин

Алексей Смертин Фото: Getty Images

Полузащитник сборной России в качестве легионера брал кубковые трофеи в разных странах. Первый его успех был в составе «Бордо». Смертин выиграл Кубок лиги с жирондинцами в 2002 году. В финале команда Эли Бопа разгромила «Лорьян» со счётом 3:0. Алексей отыграл на «Стад де Франс» все 90 минут. Любопытно, что в том розыгрыше первый гол «Бордо» забил именно наш хавбек – в 1/16 финала «Канну».

В 2005 году Смертин стал обладателем Кубка английской лиги в составе «Челси». В финале команда Жозе Моуринью победила «Ливерпуль» со счётом 3:2. Однако сам Алексей в заявку на матч не попал. В кубковом розыгрыше сезона-2004/2005 он поучаствовал только в одной игре с «Фулхэмом» в четвертьфинале. Хотя за четыре дня до финала португальский тренер выпустил россиянина на замену во встрече Лиги чемпионов с «Барселоной».

Юрий Жирков

Юрий Жирков Фото: Clive Mason/Getty Images

Список наших «британцев», выигрывавших кубковые трофеи, продолжает ещё один экс-игрок «Челси» Жирков. Юрий – обладатель Кубка Англии сезона-2009/2010. Тогда команда Карло Анчелотти одолела в финале «Портсмут» (1:0) благодаря голу Дидье Дрогба на исходе часа матча.

Жирков все 90 минут просидел на скамейке в компании Паулу Феррейры и Неманьи Матича, которых итальянский тренер также не выпустил на замену. Тем не менее в розыгрыше успешного для «Челси» Кубка Англии россиянин на поле появлялся. Жирков играл в четырёх встречах на предыдущих стадиях и поучаствовал в голе в ворота «Уотфорда».

Владислав Радимов

Владислав Радимов Фото: REALZARAGOZA.COM

Испания – пожалуй, самое любимое направление для наших легионеров, поэтому неудивительно, что среди россиян есть победители кубковых турниров и в этой стране. Радимов завоёвывал Кубок Испании ещё в сезоне-2000/2001, выступая за «Сарагосу». В тот период это была крепкая команда Примеры, а не то, что сейчас – клуб борется за выживание в Сегунде.

Правда, конкретно в сезоне-2000/2001 «Сарагосу» трясло в чемпионате, но сезон украсила кубковая победа. В финале на Олимпийском стадионе в Севилье команда Луиса Косты переиграла «Сельту» – 3:1. На поле находилась целая группа русскоязычных футболистов: белорус Сергей Гуренко — у «Сарагосы», Валерий Карпин и Александр Мостовой — у «Сельты». Царь даже открыл счёт на шестой минуте, но затем команда из Виго развалилась. А вот Радимов в заявке на финал отсутствовал. У Владислава был конфликт с тренером, и россиянин сыграл лишь в одном четвертьфинале с «Расингом».

Александр Кержаков

Александр Кержаков Фото: Photo by Denis Doyle/Getty Images

Лучший бомбардир в истории сборной России чуть больше года провёл в «Севилье», тем не менее успел выиграть с командой Хуанде Рамоса три трофея – Кубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Так что Кержаков точно не зря перешёл в европейский клуб.

В розыгрыше Кубка Испании сезона-2006/2007 российский нападающий провёл пять матчей. Два раза вышел в основе, трижды — на замену. Тем не менее мячей не забивал, поучаствовал только в голе в ворота «Райо Вальекано» в 1/8 финала. В финале с «Хетафе» (1:0) Кержаков появился на поле на 48-й минуте и отыграл почти тайм. Трофей его команда завоевала на легендарном мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Денис Черышев

Денис Черышев Фото: Angel Martinez/Getty Images

Несмотря на то что Черышев прошёл через «Реал», свой единственный Кубок Испании воспитанник мадридского клуба выиграл с другой командой. В сезоне-2018/2019 «Валенсия», за которую выступал вингер сборной России, победила в финале «Барселону» со счётом 2:1. У каталонцев забил Лео Месси, тем не менее трофей на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье подняли над головой валенсийцы.

К сожалению для Черышева, финал Кубка Испании он посмотрел как болельщик. Очередная травма помешала Денису попасть в заявку. Хотя на предыдущих стадиях турнира россиянин провёл почти все матчи – забил один гол и сделал одну голевую передачу в семи играх.

Иван Саенко

Иван Саенко Фото: Ralph Orlowski/Getty Images

В Германии обладателем кубкового трофея был один наш легионер – форвард Саенко, который больше запомнился по Евро-2008 и не слишком удачному отрезку в «Спартаке». До возвращения в Россию он семь сезонов отыграл в Германии.

Лучший период в карьере Ивана – выступления за «Нюрнберг». В сезоне-2006/2007 Саенко завоевал Кубок Германии в его составе. В финале, который состоялся на Олимпийском стадионе в Берлине, команда Ханса Майера победила в дополнительное время «Штутгарт» – 3:2. Россиянин вышел в основе и отыграл полный матч.

В том розыгрыше Кубка Германии Иван набрал 1+1 в шести встречах. Оба результативных действия Саенко совершил в полуфинале с «Айнтрахтом».

Алексей Косоногов

Алексей Косоногов Фото: металлургвыкса.рф

Список россиян, выигрывавших кубковые трофеи в топ-5 лигах Европы, завершает уже подзабытый форвард Косоногов. В юношеском и молодёжном возрасте он вызывался в соответствующие сборные России, а в 17 лет оказался в системе «Бордо». Алексей выступал в основном за вторую команду жирондинцев, однако провёл пару матчей и за первую.

Это случилось в сезоне-2001/2002, когда «Бордо» со Смертиным завоевал Кубок лиги, разгромив в финале «Лорьян» со счётом 3:0. Тогда Косоногова выпустили на замену во встрече Кубка УЕФА со «Стандардом» и дали сыграть четверть часа в 1/16 финала Кубка лиги с «Канном». Собственно, благодаря тем 15 минутам россиянин и вошёл в историю как обладатель трофея.

За пару недель до финала Алексей был включён в состав на матч чемпионата с «Бастией» и просидел 90 минут на скамейке, а вот на финал Кубка лиги в заявку не попал.

Бонус. Российские звёзды – обладатели кубков в Португалии

АЛЕНИЧЕВ, ЮРАН, ИЗМАЙЛОВ Фото: Getty Images

В качестве бонуса вспомним и российских легионеров, которые выигрывали кубковые турниры в Португалии. Всё же в этом списке очень крутые фамилии! Да и сама португальская лига стабильно считается сильнейшей после ведущих европейских, даже в топ-5 попадала.

Сергей Юран, Александр Мостовой и Василий Кульков – обладатели Кубка Португалии 1993 года в составе «Бенфики». Сергей Овчинников дважды выигрывал этот трофей с «Порту» (2000, 2001). Во втором случае – вместе с Дмитрием Аленичевым, у которого также две победы (ещё одна в 2003-м). Более того, в 2001 году Аленичев забил в финале. Марат Измайлов взял Кубок Португалии со «Спортингом» в 2008-м.

Голкипер Станислав Крицюк завоевал Кубок португальский лиги с «Брагой» в 2013 году, правда, в финале был на скамейке запасных.