Парадоксальный герой «Динамо». Бальбуэна раздражал, а теперь войдёт в историю как легенда

Фабиан Бальбуэна своим дублем в ворота «Крыльев Советов» приблизил «Динамо» к чемпионскому титулу. Это первые голы парагвайца в нынешнем сезоне РПЛ, но капитан показал лидерские качества в самый эмоционально трудный момент. Центральный защитник вывел команду Марцела Лички вперёд при счёте 0:0, а затем забил и ставший победным второй мяч. Бальбуэна – парадоксальный герой «Динамо». К Фабиану было много вопросов, причём не только по игре, но теперь он близок к статусу легенды бело-голубых.

Подписание Бальбуэны летом 2021 года изначально выглядело хорошим трансфером. «Динамо» усиливало оборону центральным защитником с большим опытом игры в Англии и за сборную Парагвая. «Вест Хэму» Фабиан был уже не нужен, но между АПЛ и РПЛ разница настолько велика, что запасной из топ-лиги может быть звездой чемпионата России.

В свой первый сезон в «Динамо» Бальбуэна в целом оправдал ожидания. Помог бело-голубым впервые за 14 лет взять медали РПЛ и дойти до финала Кубка России спустя десятилетие. Отношение к Фабиану поменялось летом 2022 года, когда он не вернулся в Москву. Тогда Бальбуэна был очень нужен «Динамо», ведь в летнее трансферное окно команда потеряла четырёх центральных защитников – капитана-парагвайца, Ордеца, Евгеньева и Плиева. Молодые новички Фернандес, Маричал, Майсторович, внезапно получивший место в основе Сазонов ещё не были готовы к большим делам.

Бальбуэна воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт c «Динамо». Вернулся в Бразилию, в прекрасно знакомый ему «Коринтианс». Воспринимался поступок парагвайца если не как предательство, то как минимум с огорчением, обидой.

Ещё больше удивило решение Лички назначить Бальбуэну капитаном «Динамо» перед нынешним сезоном. Сообщалось, что по итогам голосования игроков команды парагваец стал только четвёртым после Шунина, Фомина и Смолова, но окончательно решение всё равно оставалось за тренером. Личка выбрал парагвайца, за что получил свою порцию критики от динамовских легенд из числа бывших игроков команды.

Марцел Личка главный тренер «Динамо»: «Бальбуэна не сбегал из Москвы. Я знаю другую историю. Спросил мнение команды: они сказали, кто может быть лидером и капитаном. Они все написали по три имени, и Фабиан был одним из них».

Незадолго до возвращения Бальбуэны в «Динамо» известный бразильский инсайдер Фабио Алейшу писал, что парагваец не хочет возвращаться в «Динамо» и надеется остаться в Бразилии. Однако проблема была в том, что в «Коринтиансе» Фабиан выпал из основы, проигрывал конкуренцию даже Роберту Ренану, который позже не потянул в «Зените». Сам Бальбуэна так отвечал на вопрос о своём «побеге» и втором появлении в «Динамо»: «Если бы я не хотел вернуться, я бы сейчас тут не находился. У меня не было проблем. Я просто хотел вернуться в Россию».

По ходу нынешнего сезона некоторые матчи заставляли задуматься о том, что «Динамо», быть может, не стоит оставлять Бальбуэну на следующий год. Парагваец совершил несколько результативных ошибок – проигрывал ключевые единоборства в собственной штрафной или неудачно пытался компенсировать недостаток скорости созданием искусственного офсайда. Иногда промахи опытного легионера откровенно раздражали, Фабиану не удавались некоторые топ-матчи в РПЛ и Кубке России. Да и в целом оборона «Динамо» во главе с парагвайцем не производила впечатление крепкой стены – у команды Лички худший после «Оренбурга» показатель в лиге по статистике допущенных по своим воротам ударов (14,1 за игру, в створ – 4,9). Во многом такие цифры связаны со стилем игры бело-голубых, но все ляпы возрастного защитника списывать на это нельзя.

С другой стороны, победителей не судят. Значит, для Лички сильные стороны Бальбуэны перевешивали недостатки. Лидерские качества парагвайца отмечали партнёры Фабиана по команде – от юного Лепского до Смолова, который даже чуть-чуть старше центрбека-легионера. Кажется, играя рядом с Бальбуэной, прогрессирует его молодой соотечественник Фернандес. Фабиан подтягивает себе конкурента в сборной страны.

Фабиан Бальбуэна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По данным Sofascore, Бальбуэна в этом сезоне РПЛ лучший в «Динамо» по статистике выносов мяча из штрафной (105) и точных длинных передач (118).

Между тем Бальбуэна уже проходил через что-то подобное – забивал ценнейшие голы в борьбе за золото, будучи капитаном. Чемпионский титул с «Динамо» может стать третьим в карьере парагвайца: Фабиан был первым в Парагвае с «Либертадом» в 2014 году и в Бразилии с «Коринтиансом» в 2017-м.

Семь лет назад «Коринтианс» вёл борьбу за золото Серии А с «Палмейрасом». В концовке сезона команды сыграли между собой на поле будущего чемпиона. При счёте 1:0 капитан Бальбуэна пришёл в штрафную соперника на подачу углового и протолкнул мяч в сетку ногой из пределов вратарской, поймав отскок мяча на дальней штанге. В результате «Коринтианс» победил – 3:2. «Палмейрас» отстал на восемь очков и фактически выбыл из борьбы за чемпионство. После того сезона Фабиана признали игроком года в Бразилии. Вскоре парагвайца купил «Вест Хэм».

Бальбуэна пережил непростой последний год. В августе потерял брата Кевина, до ноября переживал, как пройдут роды жены (на свет появились сразу две девочки). А теперь он первым в «Динамо» должен поднять чемпионский кубок над головой.