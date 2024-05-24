Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо — Крылья Советов — 4:1, РПЛ, Фабиан Бальбуэна — автор дубля: разбор игры защитника из Парагвая, история карьеры

Парадоксальный герой «Динамо». Бальбуэна раздражал, а теперь войдёт в историю как легенда
Анатолий Романов
Парадоксальный герой «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии
Дубль парагвайца приблизил команду Лички к золоту.

Фабиан Бальбуэна своим дублем в ворота «Крыльев Советов» приблизил «Динамо» к чемпионскому титулу. Это первые голы парагвайца в нынешнем сезоне РПЛ, но капитан показал лидерские качества в самый эмоционально трудный момент. Центральный защитник вывел команду Марцела Лички вперёд при счёте 0:0, а затем забил и ставший победным второй мяч. Бальбуэна – парадоксальный герой «Динамо». К Фабиану было много вопросов, причём не только по игре, но теперь он близок к статусу легенды бело-голубых.

Рассказ о дубле Бальбуэны и победе «Динамо» — тут:
«Динамо» совсем близко к чемпионству! Теперь могут взять золото уже завтра!
«Динамо» совсем близко к чемпионству! Теперь могут взять золото уже завтра!

Подписание Бальбуэны летом 2021 года изначально выглядело хорошим трансфером. «Динамо» усиливало оборону центральным защитником с большим опытом игры в Англии и за сборную Парагвая. «Вест Хэму» Фабиан был уже не нужен, но между АПЛ и РПЛ разница настолько велика, что запасной из топ-лиги может быть звездой чемпионата России.

В свой первый сезон в «Динамо» Бальбуэна в целом оправдал ожидания. Помог бело-голубым впервые за 14 лет взять медали РПЛ и дойти до финала Кубка России спустя десятилетие. Отношение к Фабиану поменялось летом 2022 года, когда он не вернулся в Москву. Тогда Бальбуэна был очень нужен «Динамо», ведь в летнее трансферное окно команда потеряла четырёх центральных защитников – капитана-парагвайца, Ордеца, Евгеньева и Плиева. Молодые новички Фернандес, Маричал, Майсторович, внезапно получивший место в основе Сазонов ещё не были готовы к большим делам.

Бальбуэна воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт c «Динамо». Вернулся в Бразилию, в прекрасно знакомый ему «Коринтианс». Воспринимался поступок парагвайца если не как предательство, то как минимум с огорчением, обидой.

Ещё больше удивило решение Лички назначить Бальбуэну капитаном «Динамо» перед нынешним сезоном. Сообщалось, что по итогам голосования игроков команды парагваец стал только четвёртым после Шунина, Фомина и Смолова, но окончательно решение всё равно оставалось за тренером. Личка выбрал парагвайца, за что получил свою порцию критики от динамовских легенд из числа бывших игроков команды.

Марцел Личка
Марцел Личка
главный тренер «Динамо»:

«Бальбуэна не сбегал из Москвы. Я знаю другую историю. Спросил мнение команды: они сказали, кто может быть лидером и капитаном. Они все написали по три имени, и Фабиан был одним из них».

Незадолго до возвращения Бальбуэны в «Динамо» известный бразильский инсайдер Фабио Алейшу писал, что парагваец не хочет возвращаться в «Динамо» и надеется остаться в Бразилии. Однако проблема была в том, что в «Коринтиансе» Фабиан выпал из основы, проигрывал конкуренцию даже Роберту Ренану, который позже не потянул в «Зените». Сам Бальбуэна так отвечал на вопрос о своём «побеге» и втором появлении в «Динамо»: «Если бы я не хотел вернуться, я бы сейчас тут не находился. У меня не было проблем. Я просто хотел вернуться в Россию».

По ходу нынешнего сезона некоторые матчи заставляли задуматься о том, что «Динамо», быть может, не стоит оставлять Бальбуэну на следующий год. Парагваец совершил несколько результативных ошибок – проигрывал ключевые единоборства в собственной штрафной или неудачно пытался компенсировать недостаток скорости созданием искусственного офсайда. Иногда промахи опытного легионера откровенно раздражали, Фабиану не удавались некоторые топ-матчи в РПЛ и Кубке России. Да и в целом оборона «Динамо» во главе с парагвайцем не производила впечатление крепкой стены – у команды Лички худший после «Оренбурга» показатель в лиге по статистике допущенных по своим воротам ударов (14,1 за игру, в створ – 4,9). Во многом такие цифры связаны со стилем игры бело-голубых, но все ляпы возрастного защитника списывать на это нельзя.

С другой стороны, победителей не судят. Значит, для Лички сильные стороны Бальбуэны перевешивали недостатки. Лидерские качества парагвайца отмечали партнёры Фабиана по команде – от юного Лепского до Смолова, который даже чуть-чуть старше центрбека-легионера. Кажется, играя рядом с Бальбуэной, прогрессирует его молодой соотечественник Фернандес. Фабиан подтягивает себе конкурента в сборной страны.

Фабиан Бальбуэна

Фабиан Бальбуэна

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По данным Sofascore, Бальбуэна в этом сезоне РПЛ лучший в «Динамо» по статистике выносов мяча из штрафной (105) и точных длинных передач (118).

Между тем Бальбуэна уже проходил через что-то подобное – забивал ценнейшие голы в борьбе за золото, будучи капитаном. Чемпионский титул с «Динамо» может стать третьим в карьере парагвайца: Фабиан был первым в Парагвае с «Либертадом» в 2014 году и в Бразилии с «Коринтиансом» в 2017-м.

Семь лет назад «Коринтианс» вёл борьбу за золото Серии А с «Палмейрасом». В концовке сезона команды сыграли между собой на поле будущего чемпиона. При счёте 1:0 капитан Бальбуэна пришёл в штрафную соперника на подачу углового и протолкнул мяч в сетку ногой из пределов вратарской, поймав отскок мяча на дальней штанге. В результате «Коринтианс» победил – 3:2. «Палмейрас» отстал на восемь очков и фактически выбыл из борьбы за чемпионство. После того сезона Фабиана признали игроком года в Бразилии. Вскоре парагвайца купил «Вест Хэм».

Игроки «Динамо» в символической сборной 28-го тура РПЛ:
Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»
Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»

Бальбуэна пережил непростой последний год. В августе потерял брата Кевина, до ноября переживал, как пройдут роды жены (на свет появились сразу две девочки). А теперь он первым в «Динамо» должен поднять чемпионский кубок над головой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android