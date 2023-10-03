Зырянов: футболисты думают, что тренер — чистый мудак, делает всё не так

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался об отношении футболистов к тренерам.

«Кержаков в одном из интервью тоже сказал, что по прошествии времени стал понимать Боаша. Хотя в те времена в команде все дружно его не понимали.

А никто не понимает тренеров. Футболисты всегда думают, что тренер – какой-то чистый мудак и делает всё не так.

А потом, когда сами становятся тренерами, понимают: «Это мы, оказывается, были мудаками», – приводит слова Зырянова Sport24.

Константин Зырянов возглавил Новороссийский «Черноморец» прошлой осенью и за один сезон вывел его в Мелбет Первую Лигу. В нынешнем сезоне команда Зырянова после 12 матчей занимает 14-е место с 14 очками.